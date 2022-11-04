В Росії готуються до нових могилізованих: у Москві на виставці ритуальних послуг влаштували конкурс з одягання покійників на швидкість

На міжнародній виставці ритуальних послуг «Некрополь-2022» у Москві пройшов конкурс з одягання небіжчиків на швидкість. Про це повідомляє телеграм-канал “Обережно, Москва“.



У змаганні взяли участь дев’ять команд від різних похоронних агенцій. Вони змагалися у швидкості та якості підготовки покійників до похорону. Протягом обмеженого часу представники агенцій мали одягнути та нафарбувати манекени.

Крім цього, на виставці провели конкурс на найкращого провідного похорону.

Гості виставки також могли сфотографуватися у кріслі-труні, а також сфотографуватися із ростовою лялькою у вигляді труни.

Наразі це дуже актуально, адже в Україні за даними Генштабу вже покрошили більше 70 тисяч російських загарбників, багато з яких недавно мобілізовані.