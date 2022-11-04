В Росії готуються до нових могилізованих: у Москві на виставці ритуальних послуг влаштували конкурс з одягання покійників на швидкість

В Росії готуються до нових могилізованих: у Москві на виставці ритуальних послуг влаштували конкурс з одягання покійників на швидкість

На міжнародній виставці ритуальних послуг «Некрополь-2022» у Москві пройшов конкурс з одягання небіжчиків на швидкість. Про це повідомляє телеграм-канал “Обережно, Москва“.

У змаганні взяли участь дев’ять команд від різних похоронних агенцій. Вони змагалися у швидкості та якості підготовки покійників до похорону. Протягом обмеженого часу представники агенцій мали одягнути та нафарбувати манекени.

Крім цього, на виставці провели конкурс на найкращого провідного похорону.

В Росії готуються до нових могилізованих: у Москві на виставці ритуальних послуг влаштували конкурс з одягання покійників на швидкість

Гості виставки також могли сфотографуватися у кріслі-труні, а також сфотографуватися із ростовою лялькою у вигляді труни.

Наразі це дуже актуально, адже в Україні за даними Генштабу вже покрошили більше 70 тисяч російських загарбників, багато з яких недавно мобілізовані.

Мобилизованный в конце сентября чиновник из мэрии Москвы уже приехал из Украины в гробу

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