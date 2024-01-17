В Росії палає черговий завод, перед цим чули вибух (відео)

В Ростовській області Росії сталась пожежа на Шахтинському поліефірному заводі. Перед цим очевидці чули вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російський Telegram-канал Don Mash .

За словами очевидців, спочатку вони почули вибух, після чого в районі заводу повалив чорний дим.

Згідно з попередніми даними, площа пожежі становить 200 кв. метрів. Горить цех із виробництва наповнювачів для матраців і подушок. Зокрема стверджують про двох постраждалих – жінку з переломом ноги й чоловіка з опіками.

За словами депутата Держдуми Росії від Ростовської області Єкатерини Стенякиної, є руйнування в виробничій будівлі.

Також варто додати, що завод було відкриту лише влітку 2023 року й він став першим заводом із виробництва поліефірного штапельного волокна на території Росії.