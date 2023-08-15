В Росії зек-«вагнерівець» зґвалтував 13-річну племінницю

Наразі бойовика, який повернувся з війни помилуваним, шукають поліціянти.

У Волгоградській області екс-“вагнерівець” Олексій Хлєбніков зґвалтував неповнолітню дівчинку та втік. Наразі його розшукує поліція.

Як повідомляє Телеграм-канал “Осторожно, новости“, 36-річний Хлєбніков двічі судимий – у 2008 за крадіжку та розбій, у 2018 за вбивство та викрадення авто. Востаннє його засудили до 11 років колонії, але вже цього літа зек повернувся у рідний хутір у Новоаннінському районі області.

“А зараз фотографії Олексія розповсюджують у місцевих чатах — мешканці звинувачують його у зґвалтуванні 13-річної дівчинки. За нашими даними, постраждалою була племінниця Хлєбнікова. Її родичі розповіли нам, що злочин стався ще 24 липня у хуторі Рожновський, а додому Олексій повернувся після служби у ПВК “Вагнер” та помилування”, – йдеться у повідомленні.

Поліцейські сказали рідним, що почали шукати колишнього найманця. Офіційних коментарів відомства про перебіг розслідування наразі немає. // УНІАН