Россиянка, задержанная за убийство девочки в Вологде, требовала оперировать здорового ребенка

Женщина страдала навязчивой идеей о «спасении» собственной дочери

Вологда готовится к похоронам девятилетней девочки, по подозрению в убийстве которой задержана 40-летняя Ульяна Л. Мэр города взял расходы по похоронам на себя. Трагедия убитой девочки всколыхнула город.

Какие причины были у женщины совершить столь чудовищное злодеяние? У нее есть психиатрический диагноз…

О ее прошлом мы поговорили со знакомыми семьи:

«На самом деле Ульяну зовут Марией. Несколько лет назад она поменяла свои имя, отчество и фамилию. Детям метрики поменяла тоже. Причину этого не говорила, но уже тогда было понятно, что это звоночек. Вообще-то она интеллигентная женщина, с образованием, раньше занималась репетиторством по нескольким иностранным языкам. Но потом что-то пошло не так и она замкнулась в себе.

У Ульяны есть сын и дочка. Когда девочка родилась, Ульяна почему-то решила, что та больна раком и может умереть в любой момент. Она объездила всех врачей, требовала провести операцию и не верила, когда ей говорили, что девочка совершенно здорова. Не исключено, что и Иру она не хотела убивать, решила, что та тоже больна и ей нужно сделать « операцию».

В свидетельстве о рождении детей Ульяны вместо ФИО отца стоит прочерк. Своим знакомым она говорила, что забеременела от инопланетян. Конечно, звучит это дико, но в конце-концов странных людей у нас хватает, и это не повод заставить женщину принудительно лечиться. Пока она ничего не совершила, не опасна для общества, она сама вправе решать, что ей говорить и делать.

Что касается старшего сына, то в 2019-м году Ульяна была лишена родительских прав на него, а на дочь ограничена в правах, девочка сейчас воспитывается дальней родственницей, мальчик живет у дедушки. Надо отметить, что в прошлом году Ульяна пыталась вернуть детей через суд, но ей было в этом отказано. Тогда же в 2020-м женщину поставили на учет в ПНД.

Семья погибшей школьницы не менее проблемная. Судя по всему, мать даже не заметила исчезновение дочери и подала заявление о ее пропаже лишь спустя два дня 17 октября, тогда как девочка не ночевала дома с 15-го.

После начала расследования опекой был отобран 14-летний старший брат убитой школьницы. Известно, что СК по горячим следам также возбудил уголовное дело по статье 125 УК РФ об оставлении ребёнка в опасности, главной фигуранткой, скорее всего, является нерадивая родительница.

Кто виноват, что в тот роковой для себя день школьница каким-то образом оказалась на противоположной окраине города, где жила Ланская, тогда как сама девочка была прописана и училась в центре?

«Поисковики из организации «Лиза Алерт» помогли правоохранительным органам отсмотреть все видео за этот период, город был разбит на квадраты, всего в поисках малышки участвовали 272 волонтера, из них 50-60 приезжих из регионов, Ивановской, Костромской, Ярославской области, неравнодушных людей было так много, что мы даже разместили штаб поисков у себя в редакции «МК-Вологда», — рассказывает Виталий Санкин, главный редактор.

Примечательно, что до того, как девочку убили, местная опека не занималась проблемами этой семьи, так как жалоб извне на них не поступало. При этом окружающие знали, что дома у ребёнка не все в порядке, так как девочка часто повторяла, что мама ее не любит. // МК