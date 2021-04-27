В России АУЕшники поиздевались над пенсионером и сожгли его

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В Бурятии трое местных жителей от 14 до 28 лет подозреваются в жестоком убийстве 68-летнего пенсионера в селе Шигаево. По данному факту возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Тело пенсионера нашли в ходе тушения пожара. При осмотре пожарные дознаватели определили, что это был поджог, на теле покойника нашли повреждения. За дело взялся СКР по Кабанскому району.

Фото: Рixabay.com

Вскоре были задержаны трое местных жителей, они сознались в преступлении. Рассказали, что 20 апреля двое подозреваемых распивали спиртное в гостях у своего односельчанина. Тот рассказал им о конфликте с соседом и пожаловался на него. Молодые люди «решили помочь» собутыльнику и разобраться с его оппонентом. Вместе с ними к соседу пошел несовершеннолетний сын хозяина дома.

Втроем они ворвались к мужчине, вывели его на улицу, стали избивать. Один из злоумышленников отрезал дедушке ухо и оставил умирать. Затем они вернулись в дом к своему приятелю.

Утром подросток решил поджечь дом потерпевшего. «Он взял бензин и пробрался в дом к избитому накануне мужчине, который лежал на своей кровати и подавал признаки жизни. Мальчик разлил горючее по полу, затем поджег его и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.

Как пишут местные СМИ, эта троица увлекалась АУЕ (запрещенная в РФ экстремистская организация) и давно держала в страхе местных жителей: они вымогали у односельчан деньги и избивали их. // ZNAK

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