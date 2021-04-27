В России АУЕшники поиздевались над пенсионером и сожгли его

В Бурятии трое местных жителей от 14 до 28 лет подозреваются в жестоком убийстве 68-летнего пенсионера в селе Шигаево. По данному факту возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).

Тело пенсионера нашли в ходе тушения пожара. При осмотре пожарные дознаватели определили, что это был поджог, на теле покойника нашли повреждения. За дело взялся СКР по Кабанскому району.

Вскоре были задержаны трое местных жителей, они сознались в преступлении. Рассказали, что 20 апреля двое подозреваемых распивали спиртное в гостях у своего односельчанина. Тот рассказал им о конфликте с соседом и пожаловался на него. Молодые люди «решили помочь» собутыльнику и разобраться с его оппонентом. Вместе с ними к соседу пошел несовершеннолетний сын хозяина дома.

Втроем они ворвались к мужчине, вывели его на улицу, стали избивать. Один из злоумышленников отрезал дедушке ухо и оставил умирать. Затем они вернулись в дом к своему приятелю.

Утром подросток решил поджечь дом потерпевшего. «Он взял бензин и пробрался в дом к избитому накануне мужчине, который лежал на своей кровати и подавал признаки жизни. Мальчик разлил горючее по полу, затем поджег его и скрылся с места преступления», — говорится в сообщении.

Как пишут местные СМИ, эта троица увлекалась АУЕ (запрещенная в РФ экстремистская организация) и давно держала в страхе местных жителей: они вымогали у односельчан деньги и избивали их. // ZNAK