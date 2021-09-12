В России бомж полгода жил с останками убитых им же «коллег»

Правда вскрылась, когда он попросил нового приятеля закопать тела

Мумифицированные тела двух мужчин нашли в ночь на субботу полицейские в катакомбах на Большой Черкизовской улице. Один погибший был в мешке, другой завернут в матрас. Убийца-бомж задержан.

Как стало известно «МК», о преступлении рассказал собутыльник убийцы (все они асоциальные личности, ведут образ жизни бродяг). На днях мужчина принял приглашение о распитии алкоголя в заброшенном здании, где селятся исключительно лица без определенного места жительства. Местные жители именуют это место «ямой». Товарищи опрокинули по рюмке, после чего у хозяина развязался язык. Он рассказал об убийстве двух бомжей, показал кости в мешке и потребовал от гостя закопать тело. Мужчина впал в шок и, улучив момент, сбежал, после чего прямиком направился в отделение полиции. Полицейские выслушали бомжа и в ночи отправились с фонариками в катакомбы. Они нашли кости двух человек. Предварительно, мужчина жил с трупами с весны этого года.

Бродяга дал признательные показания, в субботу его арестовали. Ранее мужчина привлекался за убийство.