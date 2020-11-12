В России детей будут учить «патриотизму» в бутафорских концлагерях (фото)

Концлагерь строят за грант Путина.

На территории базы отдыха в Карелии (РФ) готовят к открытию бутафорский концлагерь. Объект должен «реконструировать» для школьников «жизнь и быт малолетних узников финских переселенцев».

Об этом говорится в сюжете Новости Карелии.

Концлагерь строят за президентский грант. Руководитель фонда «Открытые возможности» Наталья Абрамова, непосредственно курирующая проектом, говорит, что детей будут привозить сюда на «воспитание патриотизма».

Для учащихся подготовили образовательную программу с названием «Патриотические выходные». А лекции для посетителей будут проводить сами «бывшие малолетние узники». Инициаторы уверены, что они смогут поделиться большим опытом.

«Дети будут в течение всех выходных заниматься различными военно-патриотическими играми, будут уроки мужества проводиться», – пояснила Абрамова.

Первые группы школьников планируют принять в начале декабря. Уже возведены деревянные бараки, пулеметы и вышки надзора.

УНИАН