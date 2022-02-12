В России голый «космический» педофил «под кайфом» приставал к 11-летним хоккеистам

Голый российский военный под солями пробрался в гостиницу, где приставал к детской хоккейной команде.

В городе Ейск капитан космических войск Вооруженных сил России Глеб Колпаков под воздействием наркотиков пробрался ночью в гостиницу, разделся и начал приставать к детям из краснодарской хоккейной команды «Акулы 2021».

Как сообщает Telegram-канал Mash, Колпаков приехал с Камчатки в отпуск, накануне пел в караоке и там же наелся «солей» (наркотики, — ред.).

«А потом приготовился к запуску ракеты в акул. Прокрался в отель, разделся догола и залез в постель к 11-летнем хоккеисту. Стал обнимать парнишку, затем поцеловал в руку другого ребёнка, после чего отрубился. Солевого космопедофила растолкал тренер, и тот убежал, в чём был, забыв вещи и документы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на следующий день военный сам пришел в полицию, и сказал, что не хотел никого домогаться, а всему произошло из-за наркотиков.

Тем не менее, на место уже прилетели родители Колпакова и командир его воинской части. // УНИАН