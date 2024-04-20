Палата представників ухвалила законопроєкт із санкціями проти Ірану та арештом заморожених активів РФ

Палата представників ухвалила законопроєкт H.R.8038 «Про мир через силу в ХХІ столітті», перший із пакету чотирьох законодавчих ініціатив, пов’язаних із іноземною допомогою.

Голосування відбулося в суботу, передає Укрінформ.

Ініціативу підтримали 360 законодавців, проти виступили 58.

Документ включає пріоритети національної безпеки, в тому числі санкції проти Ірану, арешт заморожених російських суверенних активів і заходи, які можуть призвести до загальнонаціональної заборони TikTok.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу Палата представників голосує за пакет із чотирьох законопроєктів, які включають також надання іноземної допомоги Україні, Ізраїлю та Індійсько-Тихоокеанському регіону.