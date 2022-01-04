«Газовые» протесты в Казахстане: В Алма-Ате вводится чрезвычайное положение, стягивают войска

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил ввести в Алматы комендантский час с 23:00 до 07:00, передает «Информбюро».

Кроме того, он поручил создать на период чрезвычайного положения комендатуру и назначить ее главой начальника департамента полиции Алматы Каната Таймерденова.

На время действия режима ЧП Токаев поручил «усилить охрану общественного порядка», ограничить въезд в Алматы, запретить организацию массовых мероприятий, забастовок и продажу оружия и боеприпасов. Постановление также предполагает «временное изъятие» оружия и боеприпасов у казахстанцев.

Just wild scenes in Almaty and elsewhere in Kazakhstan tonight. https://t.co/tP1HtU8JL3 — Christopher Miller (@ChristopherJM) January 4, 2022

Такой же комендантский час вводится в Мангистауской области.

Въезд и выезд в Алматы ограничен, в городе создается комендатура и вводится комендантский час с 23:00 до 7 утра. Когда власть что-то вводит, но не может это выполнить, она выглядит слабой. Сейчас там половина четвертого утра и город охвачен протестами

Кроме грузовиков с военными, которых стягивают в центр Алматы, там на улицах, судя по роликам, уже и БТР-80, и БРДМ-2. Главный сейчас вопрос, конечно, отдаст ли президент Токаев приказ армии стрелять