«Газовые» протесты в Казахстане: В Алма-Ате вводится чрезвычайное положение, стягивают войска

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев постановил ввести в Алматы комендантский час с 23:00 до 07:00, передает «Информбюро».

Кроме того, он поручил создать на период чрезвычайного положения комендатуру и назначить ее главой начальника департамента полиции Алматы Каната Таймерденова.

На время действия режима ЧП Токаев поручил «усилить охрану общественного порядка», ограничить въезд в Алматы, запретить организацию массовых мероприятий, забастовок и продажу оружия и боеприпасов. Постановление также предполагает «временное изъятие» оружия и боеприпасов у казахстанцев.

Just wild scenes in Almaty and elsewhere in Kazakhstan tonight. https://t.co/tP1HtU8JL3

— Christopher Miller (@ChristopherJM) January 4, 2022