В России пьяный анестезиолог устроил стрельбу в больнице

В районной больнице города Светлоград (Ставропольский край, РФ) врач-анестезиолог принес на работу карабин «Сайга» и устроил стрельбу в коридоре. В этот момент рядом находились пациенты, которые пришли делать прививки от COVID-19.

Об этом сообщили в Telegram-канале РЕН-ТВ.

По словам очевидцев, мужчина с оружием забежал в коридор больницы, передернул затвор и начал ломать двери в один из кабинетов. При этом он произвел несколько выстрелов в стены и потолок больницы.

Выяснилось, что мужчина с оружием — это 36-летний врач-анестезиолог Андрей Мирошниченко. Он пришел в медучреждение с карабином, чтобы выяснить отношения со своей женой, которая работает медсестрой в больнице.

Мужчина заподозрил, что женщина закрутила роман с его коллегой.

Работники вневедомственной охраны после срабатывания тревожной кнопки в больнице прибыли на место происшествия и задержали нарушителя. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Никто из персонала больницы и пациентов не пострадал. // УНИАН