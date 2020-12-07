В России пьяный полицейский расстрелял школьницу (видео)

33-летний сотрудник ППС после застолья домогался 13-летней девочки и несколько раз выстрелил в нее.

Об этом сообщает НТВ.

Скандал произошел в ночь на 6 декабря на Судостроительной улице (Москва).

По информации журналистов, пострадавшей оказалась 13-летняя София. Сотрудник полиции поругался якобы с ребенком и выстрелил ей в ногу. На крики о помощи выбежали соседи, которые увидели, как мужчина пытается затащить девочку в подъезд.

Уже в больнице 13-летняя София рассказала, что в нее стрелял знакомый Иван, а до этого пытался домогаться. Сотрудник ППС пришел на застолье вечером, 5 декабря, куда его пригласили родители пострадавшей.

В какой-то момент 33-летний полицейский решил выйти «подышать» на улицу и пригласил с собой Софию. Уже возле подъезда силовик начал приставать к ребенку, а потом открыл огонь из травматического оружия.

Против сотрудника ППС открыто уголовное дело о хулиганстве, его задержали. В ближайшее время 33-летнего Ивана уволят из органов, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. // «Апостроф»