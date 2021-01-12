В России совершил самоубийство командир воинской части ГРУ

Командир воинской части “Мещерино-1” (№ 30258) в Ступинском районе Московской области покончил с собой.

Об этом сообщает федеральное агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пишет УНН.

Согласно открытым данным, часть принадлежит к военной разведке — главному управлению Генштаба вооруженных сил, известному также как ГРУ (предположительно, к космической разведке). Имя скончавшегося командира не называется. Согласно базе Единого государственного реестра юридических лиц, частью с апреля 2017 года руководил Игорь Попов.

Причины самоубийства не раскрываются. Сообщается, что офицеру оказывали медицинскую помощь, но он умер в карете скорой помощи.

“Командир воинской части № 30258 совершил самоубийство. Медики пытались его спасти, однако он скончался в машине скорой помощи”, — сказал источник агентства. Следователи проводят проверку.

На профильных форумах также можно найти информацию о том, что часть “Мещерино-1” относится к Главному управлению Генштаба вооруженных сил России (бывшее ГРУ).