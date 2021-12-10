В России тело пропавшего подполковника Росгвардии нашли без головы и рук

В Тульской области обнаружили тело пропавшего подполковника Росгвардии Харламова, которого искали больше двух недель.

Как сообщает Baza, силовик исчез 18 ноября, уйдя из дома после ссоры с бывшей женой.

На днях тело росгвардейца нашли в заброшенном дачном доме неподалеку от села Анишино под Тулой. У мужчины не было головы и кистей рук, а на его груди и ногах обнаружили осколочные ранения. Кроме того, на месте нашли рычаг взрывателя от гранаты РГД-5, предохранительное кольцо и поражающие элементы. Основная версия гибели подполковника — самоубийство. // Znak.com