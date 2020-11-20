В России трех человек арестовали за отрицание распада СССР

Центральный районный суд Волгограда в РФ распорядился арестовать до 18 января 2021 года трех человек по подозрению в «организации деятельности экстремистской организации».

Об этом со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Волгоградской области сообщает DW, передает УНН.

Так, по данным пресс-службы, следствие считает, что трое мужчин являются участниками межрегионального общественного объединения, деятельность которого в России запрещена.

Сообщается, что подозреваемые отрицают распад СССР, не признают существование России как государства, а также «призывают игнорировать требования органов государственной власти, федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, действующих на территории РФ».

А предполагаемый руководитель экстремистской ячейки называет себя «Временно исполняющим обязанности Главы всех без исключения должностей, всех без исключения ранее существовавших объектов и субъектов права в пространстве на территории Волгоградской области», добавили в суде.