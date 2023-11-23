У Німеччині поліція проводить масові обшуки у прихильників ХАМАСу

У чотирьох регіонах Німеччини поліція проводить серію обшуків у активістів та прихильників терористичної організації ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Як повідомляє видання, проводяться 15 обшуків у Берліні, а також у федеральних землях Північний Рейн-Вестфалія, Нижня Саксонія та Шлезвіг-Гольштейн.

У центрі уваги органів безпеки перебувають, зокрема, представники Палестинської громади Німеччини. Відомство із захисту конституції землі Північний Рейн-Вестфалія називає цю організацію “найважливішою для прихильників ХАМАС у Німеччині”. Організація базується в Берліні.

Зазначається, що мета обшуків – пролити світло на структури ісламістів у Німеччині та вилучити документи та гроші.

За оцінками відомства із захисту конституції, ядро прихильників ХАМАС у Німеччині становить 450 осіб.

Також обшуки проводять у будинках провідних активістів антиізраїльської та антисемітської мережі Samidoun.

Варто зазначити, що 2 листопада міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер оголосила про набрання чинності ухвал, які повністю забороняють будь-яку діяльність на підтримку терористичної організації ХАМАС на території країни.

Сам ХАМАС перебуває в Німеччині під забороною як організація, яка визнана терористичною на рівні Євросоюзу. Нові постанови криміналізували не лише сам ХАМАС, але також допомогу йому та висловлювання підтримки його дій.

До того ж канцлер Німеччини Олаф Шольц раніше заявляв, що Німеччина не буде толерувати жодні прояви антисемітизму. Цю заяву він зробив після того, як палестинці в Німеччині святкували напад ХАМАС на Ізраїль.