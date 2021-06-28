В России трое ФСБшников намошенничали на 63 миллиона

В Москве 235-й гарнизонный военный суд арестовал троих офицеров управления авиации ФСБ по делу о мошенничестве на 63 млн 499 тысяч рублей.

Об этом сообщает «Коммерсант» без указания источника.

Как пишет газета, представители следствия уточнили, что по делу проходят начальник 6-го отдела управления авиации ФСБ Юрий Кравченко, его заместитель Артем Сохин и майор Сергей Романов. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК).

Следствие утверждает, что офицеры похитили деньги при заключении контрактов в 2017-2019 года со ставропольской фирмой «АсСтрой». Компания должна была поставить в Воркуту и установить там «складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов», отмечает «Коммерсант». Еще несколько таких комплексов были установлены этой фирмой в других регионах.

По версии следствия, офицеры ФСБ вводили в заблуждение руководство и общались с главой фирмы Вазгеном Бабаханяном и его семьей. Майор Романов, утверждает СК, «оказывал воздействие» на подчиненных «с целью придания видимости законности» своих действий и чтобы принудить их заключать новые контакты с «АсСтрой».

Трое обвиняемых не признают вину, рассказали их адвокаты. Силовиков отправили в московское СИЗО-4 «Медведь». // Медиазона