В России «всеядная» пенсионерка умерла, подавившись… резиновой перчаткой

Женщина ела все подряд – от листвы до туалетной бумаги

Неуемный аппетит погубил 80-летнюю бабушку, которая жила в одном из домов престарелых на севере Подмосковья. Старушка страдала психическим расстройством — «манией всепоглощения», и во время очередного приступа обжорства подавилась… резиновой перчаткой.

Как стало известно «МК», 4 мая одна из сиделок обнаружила свою подопечную без признаков жизни в коридоре. Прибывшие медики «скорой» констатировали смерть и предположили, что у пенсионерки оторвался тромб — ее кожа очень быстро посинела. Однако вскрытие показало, что несчастная умерла от асфиксии — у нее в гортани застряла одноразовая перчатка. Сотрудники патолого-анатомического отделения очень удивились, однако ситуацию прояснила история болезни бедной старушки.

Оказывается, бабуля была невменяема — она страдала психическим расстройством. Женщина не знала чувства меры в еде, а когда продукты заканчивались, начинала жевать все, что попадалось под руку: салфетки, простыни, мыло, листву на газоне. Ей много раз промывали желудок, чтобы не допустить интоксикации, но старушка каждый раз принималась за старое. В поисках съестного она обходила соседние комнаты и съедала у соседей яйца в скорлупе, бананы в кожуре и картофельные очистки. А в смотровой и туалете бабушка находила, чем поживиться «на десерт» — от занавесок до туалетной бумаги. Персонал пансионата считает, что раздобыть перчатку бабуле было несложно — она просто порылась в мусорном ведре. И хотя нянечки старались не спускать с нее глаз, осуществить тотальный контроль за больной было невозможно. К слову, в феврале у женщины умер единственный сын, но она не узнала об этом, поскольку не осознавала окружающую действительность. Хоронить ее будет невестка.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Комментирует психиатр Сергей Забродин: «Женщина, вероятно, страдала эмоциогенным перееданием – аллориофагией. Это разновидность компульсивного расстройства. Тягу к пище в этом случае вызывает повышенный уровень гормона стресса — кортизола. И когда человек теряет связь с действительностью, у него остаётся потребность жевать, причем все без разбора».