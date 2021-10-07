В России взорвался нефтяной танкер «Семен Дежнев»

В акватории реки Лены в Иркутской области произошел взрыв на нефтяном танкере «Семен Дежнев».

Как сообщили источники в экстренных службах, пострадали два человека — члены экипажа.

По предварительным данным, произошел взрыв паров нефтепродуктов. Другие подробности уточняются. // МК