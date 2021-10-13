В России заключенный, сбежавший из колонии, изнасиловал школьницу

В Волгоградской области объявлен в розыск 29-летний Дмитрий Милохов, который сбежал из колонии, после чего изнасиловал 15-летнюю школьницу, сообщается на сайте управления СК по региону. Отмечается, что мужчина самовольно покинул колонию-поселению в Ульяновской области, где он отбывал наказание по статье 161 УК РФ «Открытое хищение», и направился в Волгоград.

Уже там мужчина вечером 10 октября напал на школьницу, которая возвращалась домой, и совершил в отношение нее сексуальные действия. Его биологические следы обнаружили на одежде потерпевшей.

Органы следствия призвали граждан сообщать о местонахождении Милохова. Против мужчины также возбуждено уголовное дело по ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Также приводятся данные о Милохове: рост 175-185 см, голубые глаза, короткие темно-русые волосы, худой. На правой руке имеется татуировка в виде математических знаков, а на правом предплечье в виде паука, на груди в виде креста. // МК