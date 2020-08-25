В Сеуле заявили, что Ким Чен Ын несколько месяцев находится в коме

Лидер КНДР Ким Чен Ын уже несколько месяцев находится в коме. Об этом рассказал помощник бывшего президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна Чан Сон Мин.

Как передает издание New York Post, Чан Сон Мин считает, что телевизионные записи появлений северокорейского лидера на публике смонтированы. А еще он напомнил, что часть обязанностей главы государства передали сестре Ына — Ким Е Чен.

При этом координатор группы Госдумы по взаимодействию с Пхеньяном Казбек Тайсаев подчеркнул, что сообщения об ухудшении самочувствия главы Северной Кореи не соответствуют действительности. Об этом сообщает сайт «360».

Ранее сообщалось, что сестра северокорейского лидера теперь управляет общегосударственными делами по праву делегирования, занимая пост первого заместителя заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи.

А еще часть полномочий в экономической сфере была передала новому председателю кабмина Ким Док Хуну и зампредседателя Госсовета Пак Бон Дю. // МК