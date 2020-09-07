В центре Минска неизвестные задержали оппозиционерку Марию Колесникову
Члена Координационного совета Марию Колесникову утром 7 сентября возле Национального художественного музея неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью «Связь» и увезли в неизвестном направлении.
Об этом TUT.BY рассказала читательница Анастасия, на глазах которой все и произошло.
По словам Анастасии, случилось все около 10.05 возле Национального художественного музея. Анастасия шла от проспекта Независимости в сторону музея, услышала стук каблуков, обернулась и увидела Марию Колесникову.
Снять происходящее на телефон девушка не решилась, поскольку была слишком близко к неизвестным людям в масках и побоялась, что ее тоже задержат.
Телефон Колесниковой доступен, но трубку она не поднимает.
Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков в 10.13 сказал TUT.BY, что Мария одна была в центре города по делам. О ее исчезновении Родненков узнал от TUT.BY и стал выяснять, где находится Мария. В 11 часов телефон Родненкова стал недоступен.
— Где находятся Мария и Антон, я не знаю и не могу связаться с ними. Также нет связи с членом Координационного совета, старшим вице-президентом EPAM Максимом Богрецовым и исполнительным секретарем Совета Иваном Кравцовым, — сказал TUT.BY член Координационного совета Максим Знак.
Позже Максим Богрецов вышел на связь, с ним все хорошо.
МВД не имеет информации о задержании представителей Координационного совета оппозиции, включая Колесникову, заявили РИА Новости в ведомстве.
В Комитете госконтроля TUT.BY тоже сказали, что информации о задержании членов Координационного совета у них нет.
Tweet