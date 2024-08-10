Валерій Залужний привітав з успішним завершенням навчання у Royal Military Academy Sandhurst нашого випускника Арсена Ковальова

Королівська військова академія в Сандгерсті — вищий військовий навчальний заклад, заснований у 1947 році на базі Королівської військової академії та Королівського військового коледжу.

З 1997 по 2019 рік тут навчалися 15 українських кадетів. Найкращий випускник отримує особливу відзнаку — Шаблю найкращого закордонного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії.

Першим українцем, який здобув цю відзнаку, став Артем Бараненко, 9 серпня 2019 року. Наступного, 2020 року відзнаку отримав також український курсант Антон Совенко з Військової академії в Одесі. // Букви