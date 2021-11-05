Вояка Лукашенка пытался выстрелить в польских военных

Министерство обороны Польши заявило об очередном инциденте на границе с Беларусью – белорусский военнослужащий пытался выстрелить в польских солдат из сигнального пистолета, но пистолет не выстрелил.

Об этом говорится в сообщении ведомства в твиттере.

Further provocations at the border. Yesterday, a 🇧🇾Belarusian soldier tried to fire a flare gun towards 🇵🇱Polish soldiers. Fortunately, the gun did not fire. — Poland MOD 🇵🇱 (@Poland_MOD) November 5, 2021

«В 100 метрах пять вооруженных белорусов пытались разрушить забор, при этом крича, что будут стрелять в польских солдат. После вызова дополнительных сил в лице представителей армии и Погранслужбы белорусы отошли», – заявили в Минобороны.

8 октября пресс-секретарь польской Погранслужбы Анна Михальская сообщила, что пограничный патруль обстреляли со стороны Беларуси, предположительно, холостыми патронами. В результате стрельбы никто не пострадал.

По данным Погранслужбы Польши, с начала миграционного кризиса в августе было зарегистрировано более 30 тысяч попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы. Варшава и ее партнеры по ЕС обвиняют официальный Минск в том, что он потворствует нелегальной миграции или прямо ее организует, чтобы создать проблемы своим соседям, критикующим режим Александра Лукашенко.