Вояка Лукашенка пытался выстрелить в польских военных

Министерство обороны Польши заявило об очередном инциденте на границе с Беларусью – белорусский военнослужащий пытался выстрелить в польских солдат из сигнального пистолета, но пистолет не выстрелил.

Об этом говорится в сообщении ведомства в твиттере.

Further provocations at the border. Yesterday, a 🇧🇾Belarusian soldier tried to fire a flare gun towards 🇵🇱Polish soldiers. Fortunately, the gun did not fire.

