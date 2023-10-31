Японія подала Москві жорсткий протест через порушення повітряного простору країни

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Російський гелікоптер помітили над водами півострова Немуро на сході острова Хоккайдо.

Російський гелікоптер міг сьогодні порушити повітряний простір Японії біля її північного головного острова Хоккайдо.

Японія подала Москві жорсткий протест через порушення повітряного простору країни

Міністерство оборони Японії. Фото: Kyodo News

Про це пише Kyodo News з посиланням на міністерство оборони.

Відтак Токіо подало Москві “жорсткий протест з приводу інциденту дипломатичними каналами”.

За даними японського міністерства, гелікоптер помітили над водами півострова Немуро на сході Хоккайдо близько 12:44. У відповідь Повітряні сили самооборони підняли винищувачі.

Аналогічне порушення з боку росіян було зафіксовано у березні 2022 року після того, як Японія разом із багатьма західними країнами почала вводити економічні санкції щодо Росії через вторгнення Москви в Україну.

Торішнє вторгнення відбулося поблизу групи островів, які називають Північними територіями.

Нагадаємо, торік у квітні Японія вперше з 2003 року офіційно назвала Курили незаконно окупованими Росією. На початку вересня 2022-го Росія скасувала угоду з Японією про безвізовий в’їзд на Південні Курили. // LB.ua

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