Японська компанія з виробництва верстатів закриває бізнес у РФ

Японська корпорація DMG Mori Seiki з виробництва точного машинного обладнання оголосила про закриття свого бізнесу на території Росії. Зокрема, компанія закриває своє російське представництво і завод в Ульяновську.

Про це заявив президент DMG Mori Seiki Масахіко морі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Asahi Shimbun .

За словами морі, продажі в Росії становили близько 2% від загального обсягу, тому очікується, що наслідки виходу з російського ринку будуть незначними.

Відзначимо, що на заводі в Ульяновську в результаті закриття бізнесу звільнили близько 200 працівників. Також було звільнено близько 70 працівників торгово-сервісної бази в Москві.

Раніше повідомлялося, що Японія платитиме компаніям за працевлаштування переселенців з України.