Житель Калининграда задушил сожительницу из-за громкого храпа

Подозреваемого задержали благодаря соседям

В Калининградской области задержан житель Гвардейского района, подозреваемый в убийстве сожительницы. По версии следствия, жертва вывела мужчину из себя тем, что храпела во сне.

Как сообщили в Следственном комитете региона, убийство произошло в ноябре 2020 года. 44-летний мужчина сначала избил свою сожительницу, а затем задушил ее простыней. После расправы подозреваемый улегся спать, а поутру начал думать, как «замести» следы.

Для этого он сжег простынь и мобильный телефон женщины, а тело перенес в сарай, планируя впоследствии утопить труп в реке.

Однако избавиться от тела мужчина не успел: полицию вызвали бдительные соседи, заметившие, что подозреваемый затаскивает в сарай объемный предмет.

В ходе допроса мужчина признал вину и заявил, что конфликт вспыхнул из-за того, что жертва слишком громко храпела во время сна.

Уголовное дело по факту убийства готовится к передаче в суд. // МК