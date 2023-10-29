Зірка серіалу “Друзі” Метью Перрі був знайдений мертвим в гідромасажній ванні у своєму будинку

Зірка серіалу “Друзі” Метью Перрі був знайдений мертвим в суботу в гідромасажній ванні у своєму будинку в Лос-Анджелесі, повідомили джерела в правоохоронних органах. Поліція прибула до його будинку близько 16:00, де його знайшли бездиханним.

Про це повідомляє видання Los Angeles Times

Метью Перрі найбільш відомий своєю роллю Чендлера Бінга в популярному ситкомі 90-х років, який виходив протягом 10 сезонів і з ним у всіх 234 епізодах. Його персонаж був улюбленим фанатами, як і його гра, манери та репліки які згодом відтворювали шанувальники по всьому світу. Цей серіал, був суперпопулярним і в Україні, в багато чому завдяки прекрасному перекладу.

Він також зіграв у кількох пам’ятних фільмах (здебільшого комедіях) … як-от «Дурні вриваються», «Всі дев’ять ярдів», «Троє до танго», «Малюк», «Знову 17», «Потрапити всередину». ,’ та багато інших. Нещодавно він зійшов зі сцени… не знімався після міні-серіалу в 2017 році.