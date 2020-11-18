О нападении собак на людей

«Себе надень намордник», «не бойся, она не тронет, только понюхает» и «моя собака не кусается» — часто такие фразы можно услышать от людей, чьи собаки гуляют без поводков и намордников. Но только в Киеве в этом году заявления в полицию из-за нападения собак подали 124 человека. Истинный масштаб проблемы оценить трудно, поскольку пострадавшие в таких ситуациях часто не обращаются в полицию или суд.

Что делать, если вас на улице напала собака, какую ответственность может понести ее владелец и как решить проблему таких нападений вообще, рассказывает hromadske.

«Поворачиваю голову, а на меня прыгает собака»

«Я шел с почты, решил по дороге домой зайти в магазин. Свернул на другую улицу, поворачиваю голову, а на меня прыгает собака. Я успел только выставить руку, она ее разорвала», — вспоминает Вадим Середа.

Несколько недель назад неподалеку от его дома на улице Заболотного, 138 в Киеве на Вадима напала собака. Животное было с хозяевами, мужчиной и женщиной, гуляло без поводка и намордника. Вадим говорит, что хозяин не пытался сдержать собаку, а наоборот — подошел и начал ругаться на то, что пострадавший шел по этой улице.

«Я понял, что он неадекватен, решил понемногу отойти назад в магазин и вызвать скорую с полицией. А хозяева вместе с собакой тем временем исчезли», — рассказывает Вадим.

Вадим среду сразу вызвал «скорую» и полицию. Врачи приехали первыми и забрали его в больницу.

«В “скорой” мне сказали, что травма серьезная, надо ехать не в травмпункт, а в больницу. Тогда я сразу позвонил в полицию, но за две недели своего участкового я так и не увидел», — жалуется Вадим.

С ним мы встречаемся у здания судмедэкспертизы. Вадим за свой счет делает экспертизу в надежде, что так дело сдвинется с мертвой точки.

Затем мы вместе с ним отправляемся в полицейский участок. Участковый, который с нами говорить отказывается, зовет Вадима к себе в кабинет. Уже потом пострадавший рассказывает, что милиционер пообещал в ближайшие дни наведаться к владельцу собаки.

«Сказал, что доведут дело до суда. Если суд примет решение, то собаку заберут. Однако сейчас ему могут только выписать административный штраф, потому что больше никто на него в полицию не жаловался», — говорит Вадим.

В участке мы встречаем женщин, которые пришли писать заявление: они тоже пострадали от соседской собаки.

«На брата и на мою собаку напал соседский пес. Сначала он хотел прыгнуть на брата, но потом набросился на собаку», — рассказывает Каролина.

Хозяин пса, по ее словам, ежедневно в состоянии алкогольного опьянения выгуливает животное, за собакой не следит. Каролина говорит, что это уже не первый случай в их дворе — раньше соседский пес нападал на других домашних собак.

«На него в полиции уже не одно заявление лежит. Мы настроены идти до конца. Я не могу оставить это. У нас во дворе гуляет много детей, мой брат. Сегодня пес нападает на собаку, а завтра на ребенка», — говорит Каролина.

«Хозяин может сказать в суде: я впервые вижу это животное» В Нацполиции говорят, что в случае нападения собаки необходимо звонить на номер 102. А там решат: приедет на место патруль или вызовут участкового. Патруль фиксирует нарушение и потом передает дело тому же участковому. Но адвокат Ростислав Кравец, к которому часто обращаются в таких случаях, рассказывает: пострадавшие редко идут в полицию или суд, а решают все с владельцами животных сами. Если все же пострадавшие обращаются в полицию, то минимальный штраф, который могут взыскать с владельца собаки — в пределах 100-200 гривен. Если штрафов будет много, то животное у владельца могут даже отобрать. Если собака нанесла серьезный ущерб здоровью или имуществу человека, то владельца могут привлечь и к уголовной ответственности. Чтобы владелец собаки возместил пострадавшему лечение, необходимо обращаться в суд. Однако деньги с него смогут взыскать только в том случае, если будет доказано, что он действительно является владельцем животного. «В этом и заключается проблема, потому что в 90% случаев собака не зарегистрирована, и доказать в суде, что это животное принадлежало тому или иному лицу, крайне трудно. Человек может сказать: “Не знаю, впервые вижу это животное”», — объясняет Ростислав Кравец. По мнению адвоката, решить проблему с нападениями собак должны не штрафы, а улучшение контроля за ситуацией: «Если сегодня в 5 утра выйдет участковый инспектор и начнет подходить к тем, кто выгуливает животных без поводков, предупреждать их, то я уверен, что на следующий день все будут и с пакетами для мусора, чтобы убирать за своим животным, и с намордниками». Специалист по поведению собак: «Каждая собака – личность» Ростислав Кравец говорит, что главная проблема заключается в том, что местные власти не уделяют этой теме достаточно внимания. Правоохранители не следят за владельцами животных и не проводят с ними профилактическую работу.

«Поведение собаки — результат действия или бездействия человека» Кинолог Владимир Вань убежден, что такими делами должны заниматься зоополиция (которой в Украине пока нет) или хотя бы профильный отдел полиции. Его сотрудники должны следить за подобными ситуациями и доводить дело до суда, чтобы хозяин собаки нес ответственность. «Надо понимать, что любое поведение собаки — это результат действия или бездействия человека. Собака будет действовать лишь в тех пределах, в которых мы разрешаем. Поэтому тут вина хозяина — значит, он позволяет собаке такое поведение. Только в случае заболевания бешенством животное нельзя контролировать», — объясняет кинолог. Собаку, говорит Владимир, надо воспитывать с детства. Ее можно не дрессировать, однако надо учить правильно себя вести. Если собаку воспитывать в агрессивной среде, она и будет вести себя соответственно. Бойцовские собаки — живое оружие «Собака у него специфическая, но своих не трогает» Через несколько дней на Заболотного, 138 встречаем человека с собакой. Во время разговора выясняем, что он — сосед владельца собаки, которая напала на Вадима. Евгений (так зовут соседа) говорит, что давно знаком с этим человеком. «Он порядочный человек, никогда никому плохого слова не скажет, разве только выпьем с ним. Да, собака у него специфическая, но своих не трогает», — говорит Евгений. На вопрос, как пес относится к чужим, пожимает плечами. Там же возле дома встречаемся с Вадимом. Он делится свежими новостями — участковый вышел на связь с хозяином собаки, но он сейчас за городом. «Полицейский сказал, что со мной потом свяжутся — после того, как пообщаются с хозяином лично. Пока еще никто не звонил. Надеюсь, что дело решится», — говорит Вадим. С момента нападения прошло три недели, из-за травмы руки он не ходил на работу. В первые дни, по словам Вадима, даже одеваться было трудно. Сейчас уже лучше, рана постепенно заживает.

Автор: Ксюша Савоскина; Громадське