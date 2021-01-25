О расследовании резонансных дел, скандалах с полицейскими и легализации оружия и марихуаны

2020 год выдался нелегким не только для обычного обывателя, но и для всей правоохранительной системы. Эпидемия коронавируса внесла коррективы во все сферы общества.Однако, в Нацполиции заявляют, что криминогенная ситуация не только не ухудшилась, а по некоторым критериям даже улучшилась. Почему так случилось, рассказал в интервью Українським Новинам глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Он рассказал и о том, когда автоматическая видеофиксация ПДД будет действовать не только в Киеве, Киевской области и Львове, но и в других регионах, о том, на сколько госбюджет пополнился от таких штрафов и будут ли штрафовать автомобили с «номерами прикрытия». Также вы узнаете, почему электрошокеры — это эффективно и кто их будет использовать, поддерживает ли он локдаун и что делает полиция с мэрами городов, которые попросту игнорируют карантин. Напоследок Клименко озвучил свое отношение к легализации оружия и объяснил, почему Нацполиция не может помешать народным депутатам легализовать медицинскую марихуану.

Эффективна ли на ваш взгляд действующая система штрафов за нарушение ПДД?

Вообще, автоматическая фото- и видеофиксация, которая на сегодня введена на дорогах Украины, — нужна. Если вы водитель, то видите, что люди начинают притормаживать перед пешеходными переходами, населенными пунктами и там, где стоят знаки, что ведется видеофиксация. То же самое и в Киеве. На проспекте Бажана или на других проспектах нечасто можно увидеть автомобиль, который движется со скоростью 120-130 км/ч. Поэтому, эта система оправдывает себя. В то же время, с другой стороны, как и в любом нововведении, существует и обратная сторона. Это соотношение наказания за нарушение того или иного скоростного режима. Например, если мы по городу движемся со скоростью 60 км/ч и повышаем ее на 20 км/ч, то есть до 80 км/ч, то однозначно водитель еще может нормально управлять автомобилем и своевременно среагировать на препятствие, в том числе на пешехода, животное или на другой автомобиль. В этом случае мы платим штраф 255 гривен. Если мы нарушаем правила и превышаем скорость на 50 км/ч, то это уже 110 км/ч, а если еще дождь или снег, то управлять автомобилем очень сложно и трудно среагировать. В этом случае, опасность ДТП или опасность сбить человека гораздо больше и штраф здесь 510 гривен. Поэтому, это соотношение штрафов со временем будет корректироваться.

Будет Нацполиция инициировать повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения?

На этой неделе мы встречаемся с народными депутатами, в частности, с руководителем парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денисом Монастырским и этот вопрос будем поднимать.

Рассчитываете ли вы на то, что закон об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения будет принят в этом году?

Мы бы хотели обсудить целесообразность этого на сегодняшний день. В частности, хотели бы услышать народных депутатов, водителей и граждан нашего государства. Я думаю, что сначала будет обсуждение, а уже потом…

Но, вы сторонник того, что нужно усилить ответственность?

Я сторонник того, чтобы повысить ответственность за значительное превышение скоростного режима.

Сколько в этом году Нацполиция планирует подать или инициировать законопроектов?

Я могу сказать за прошлый год. Приняли закон, который определяет «воров в законе», об уголовных сообществах и я скажу, что в этом году мы сможем дать первые результаты серьезной работы, которые были проведены в этом направлении. Мы смогли консолидировать народных депутатов и общественное мнение по усилению и уточнению нашего законодательства в этом направлении для того, чтобы тот, кто задействован в этой незаконной сфере, понес соответствующее уголовное наказание. Также был принят ряд других законов. Те изменения, которые были внесены, позволили нам более эффективно организовать работу по борьбе с преступностью.

Можете напомнить, в каких регионах у нас на данный момент действуют камеры видео- и фотофиксации нарушений ПДД?

В Киеве, Киевской области действует 45 камер и во Львовской области еще три камеры. На трассе «Киев-Чоп» и непосредственно во Львове.

Я так понимаю, что во Львовской области камеры запустили недавно?

Перед Новым годом.

А когда ожидается, что фото- и видеофиксация будет действовать и в других регионах?

Все зависит от финансирования. Финансированием и установлением камер занимаются местные органы власти и соответствующие дорожные службы. Национальная полиция только согласовывает это все. С Нацполицией советуются в том случае, когда нужно определится с концентрацией ДТП в том или ином регионе. Если вы видите соответствующие предупредительные знаки, то это означает, что существует автоматическая фотофиксация, но и в то же время, что на данном участке может находится автомобиль патрульной полиции и с помощью устройств Trucam может контролировать скорость.

Планируется ли в этом году запуск дополнительных камер автоматической фото- и видеофиксации?

Конечно. Мы планируем в этом году, но это будет зависеть от местных органов власти, которые будут заинтересованы в установлении таких камер и от дорожных служб, в частности «Укравтодора», который также тратит на это средства.

Какой следующий регион?

Я думаю, что это будут основные трассы. «Киев-Чоп», «Киев-Одесса», «Киев-Харьков» и так далее. То есть, там, где наибольшее количество автомобилей и самый быстрый скоростной режим.

На какую сумму пополнился бюджет за счет оплаты штрафов от автоматической фотофиксации?

На 193 млн гривен.

Попадали ли на эти камеры и платили ли штрафы сотрудники Национальной полиции?

Камера фиксирует сам факт превышения скорости. А кто находится за рулем — никто не знает. Это административная ответственность. В том числе и полицейские нарушают скоростной режим и платят эти штрафы.

И сколько уже заплатили?

Мы не ведем такой статистики.

Как Нацполиция борется с теми автомобилями, которые используют так называемые «номера прикрытия»?

У нас это будет следующий шаг относительно номеров прикрытия оперативных служб различных правоохранительных органов. Но могу сказать, что мы уже достигли того, что любое ДТП, которое было совершено автомобилем с номерами прикрытия, не было скрыто или каким-то образом скрывается. То есть, номера прикрытия дают возможность выполнять оперативные задачи, но ни в коем случае не избегать уголовной или административной ответственности.

Попадали ли вы лично на эти камеры автофиксации нарушений ПДД?

Я очень редко сам езжу за рулем. Мои родные попадали и платили штрафы.

А ваш водитель?

Мы передвигаемся с соблюдением правил дорожного движения. У меня нет желания попадать в эту статистику в качестве пассажира.

Какая категория граждан — самые злостные нарушители ПДД? Чиновники, министры, депутаты?

Мы такой статистики не ведем. Такой системы еще не придумали, чтобы по лицу определять — это народный депутат, полицейский или министр.

Обращался ли к вам кто-то с просьбой решить вопрос последствий нарушений ПДД, зафиксированных камерами?

Нет. Люди должны понимать и мы это объясняли — если ты уже попал в базу, то ты должен заплатить штраф. По-другому никак.

Ок, а почему на месте нарушения ПДД можно оплатить штраф только банковской картой, а наличными нет? Почему нет такой процедуры?

Это коррупция. Во-первых, мы это фиксируем на боди-камеру, которая прикреплена к форме полицейского. Мы не имеем дела с наличными для того, чтобы потом не было обвинений в сторону полиции о каких-то возможных коррупционных действиях.

Недавно Нацполиция купила 200 американских электрошокеров, однако в правовом поле их пока невозможно применить, так как нет законодательного регулирования. Когда вы ожидаете, что будет принят соответствующий закон?

Я надеюсь, что изменения в закон «О Национальной полиции» будут приняты в ближайшее время. Наша законодательная инициатива уже подготовлена. Это будет законопроект Кабинета Министров. Я считаю, что народные депутаты на ближайшей сессии рассмотрят этот вопрос.

Дадут ли эффект электрошокеры?

Если сравнивать с тем оружием, которое было на вооружении Национальной полиции, а это оружие 50-70 годов прошлого века, то оно имеет почти 100% летальный исход. После этого, мы перешли на другие автоматы и пистолеты. Это оружие уже было не таким летальным. Затем были помповые ружья, в которых летальность тоже невысокая. И следующий этап — электрошокеры. В прошлом году мы закупили 200 штук. Летальность практически равна нулю.

Кто будет использовать электрошокеры?

Патрульная полиция, КОРД, то есть те службы, которые чаще всего сталкиваются с нарушителями.

Проверяли ли вы лично на себе эти электрошокеры?

Нет. Еще не проверял.

Будете ли еще закупать такие электрошокеры?

Если будут приняты изменения в закон, то мы планируем купить еще 1000 штук. На данный момент мы обучаем личный состав, как правильно использовать электрошокеры. Инструкции у нас уже готовы. Они будут использоваться как травматическое оружие.

Сильно ли изменилась криминогенная ситуация в 2020 году по сравнению с 2019?

Тяжкие преступления сократились в среднем на 14-17%.

Давайте поговорим о карантине. Сколько уже сегодня полиция оштрафовала граждан за отсутствие масок в общественных местах и ​​магазинах?

Мы составили более 78 тыс. административных постановлений за несоблюдение масочного режима. Мы совместно добились того, что граждане, которые находятся в транспорте, закрытых помещениях, ТРЦ и т.д. все-таки носят маски, уважая друг друга. Для государства это большой плюс.

Поддерживаете ли вы локдаун?

Я поддерживаю борьбу с коронавирусом. У нас полицейских уже переболело более 15 тыс., 21 человек умер. Это молодые люди, до 40 лет. Часть из тех, кто уже переболел коронавирусом имеют другие проблемы со здоровьем. Мы серьезно относимся к этой проблеме. Введен карантин или нет — мы выполняем свою функцию, в первую очередь. В то же время, если от полиции будет зависеть соблюдение масочного режима и других карантинных требований, то полиция будет делать все необходимое, чтобы сохранить здоровье наших граждан.

Перед локдауном у нас действовал карантин выходного дня. Дал он эффект?

Это не дело Национальной полиции давать такую ​​оценку. Мы выполнили свои функции. В целом, если посмотреть статистику, то с 20 тыс. количество выявленных больных в сутки упала до 5 тыс. Возможно, эффект есть. Но, это вопрос к Министерству здравоохранения.

Показательно, что власть на местах не всегда выполняет решения Кабмина относительно карантина и часто даже игнорирует их. Как вы с ними боретесь? Открыты ли конкретные уголовные производства в отношении руководителей органов местной власти, мэров, по фактам невыполнения законных распоряжений правительства?

У нас было два таких этапа. Накануне карантина выходного дня мэры нескольких городов заявили, что не согласны с позицией правительства. На самом деле, эти же мэры не вмешивались в работу полиции, не препятствовали работе. Это были просто политические заявления. Действительно, в некоторых случаях пришлось открывать уголовные производства. Но, в дальнейшем, в их действиях преступления не было. Ну и конечно, уже перед введением карантина зимних каникул, было заявление мэра Тернополя. Полиция за сутки сделала все, чтобы изменить мнение руководства города и мнение некоторых директоров школ и бизнесменов, которые пытались не выполнять это решение. Поэтому, мы достигли выполнения требований Кабмина.

Будете ли поддерживать продление локдауна, если такой вопрос будет обсуждаться?

Я буду выполнять решение Кабинета Министров. Я полицейский.

Довольны ли вы бюджетом Нацполиции на этот год?

В этой экономической ситуации Национальная полиция с одной стороны не может быть удовлетворена бюджетом, потому что мы не можем повысить зарплату наших сотрудников. С другой стороны, мы понимаем, какая на сегодня ситуация в стране, поэтому работаем в тех условиях, которые есть. Мы понимаем, что не только полиция в таких условиях. В то же время, у нас ежегодно приходит 8-9 тыс. новых сотрудников и их нужно как-то мотивировать. Поэтому, если мы возвращаемся к разговору, когда охранник ТЦ, работая сутки через трое, получает 15 тыс. гривен, а сотрудник полиции 11-12 тыс. гривен, то конечно, очень сложно удержать личный состав.

В прошлом году, по мнению рядового украинца, Нацполиция сделала несколько неоднозначных закупок через «Прозорро». Было приобретено несколько электросамокатов, гироскутеров, моноколес, квадроциклов. Зачем это Нацполиции?

Вы же не спрашиваете, зачем спецслужбам видеокамеры и микрофоны. То, что вы перечислили в вопросе, нужно для оперативной работы.

Давайте поговорим о реформе патрульной полиции. Она эффективная или провальная?

Патрульная полиция составляет 15% личного состава Национальной полиции. Я бы не употреблял слово «реформа», так как реформа — это перестройка. На самом деле, мы ликвидировали несколько служб, в частности, ГАИ и на ее месте создали новую структуру, новую систему взаимоотношений. Сейчас на дорогах уже нет привычных «гаишников», которые «кошмарили» водителей. Во-вторых, с помощью патрульной полиции мы раскрываем большое количество преступлений и днем, ​​и ночью. За эти 5 лет в Национальную полицию пришло, вдумайтесь, 40 тыс. новых сотрудников, а 40 тыс. ушло. В то же время мы должны помнить, что у нас то общество, которое есть, и мы берем людей к себе именно с этого общества. Они прошли воспитание и обучение в нашем обществе. Поэтому, очень сложно за 5 лет изменить подходы к работе Национальной полиции. Но за это время сделан колоссальный рывок. Если в 2014 году доверие к милиции было на уровне 5%, то на сегодняшний день — 36-38%. Нам еще далеко до коллег из Польши или Литвы, где их поддерживает более 75% населения. На эту ситуацию влияет не только социально-экономическая ситуация, но и законопослушность каждого нашего гражданина.

Вы, наверное, помните недавний скандал с мужем генпрокурора Ирины Венедиктовой, который уволился с должности заместителя начальника департамента Киберполиции, получил солидную денежную компенсацию от государства, а затем вновь был назначен на эту же должность после конкурса. Не видите ли вы здесь коррупции?

Национальная полиция действовала по закону. Этот сотрудник имел соответствующую выслугу, которая позволяла ему на тот момент выйти на пенсию и получить соответствующую компенсацию. Более того, после этого он участвовал в конкурсе на замещение вакантной должности заместителя начальника департамента. Он прошел этот конкурс и на законных основаниях занял эту должность. Все остальное — домыслы и субъективное мнение тех, кто об этом писал.

Давайте перейдем к конкретным делам. Дело Шеремета. По исполнителям оно в суде. Какие у вас ожидания от суда?

Только справедливое решение суда.

Недавно появилась аудиозапись, которая может свидетельствовать о возможной причастности властей Беларуси к ликвидации Шеремета. Какова вероятность «белорусского следа» в этом деле?

Нам пока никто не давал разрешение на проведение следственных действий на территории Беларуси. Мы располагаем той информацией, которая была обнародована в СМИ, в частности, гражданином из Литвы, который заявил о готовности свидетельствовать о событиях 2012 года, и Национальная полиция готова его допросить. Более того, у нас в материалах производства есть больше информации, чем обнародовано в сети.

(интервью записано 15 января 2021 года)

А всех остальных фигурантов, которые на этом аудио?

Если будут предоставлены нам оригиналы этих записей, мы их сначала изучим, а потом будем определяться.

Дело о гибели экс-депутата ВРУ Давиденко. Почему так долго дело расследуется?

В деле уже готовы все экспертизы, за исключением психолого-психиатрической, которую мы ждем в ближайший месяц. Как было, так и остается три версии. Основная — самоубийство.

Еще один кейс. Гибель сотрудницы посольства США в Киеве. Установлена ​​ли уже причина гибели женщины?

Проводится расследование с дополнительной отметкой — несчастный случай. Хочу сказать, что тело было направлено в США, вскрытие было проведено в присутствии украинского судебного эксперта. Официальные выводы экспертизы на данный момент в Украину не поступали. Но, на сегодняшний день могу сказать, что одной из версий является наезд поезда на женщину. Наши следователи нашли этот поезд и машинистов, которых допросили в рамках уголовного производства.

Как продвигается расследование по делу о слежке за экс-послом США в Украине Мари Йованович?

Досудебное расследование продолжается. Остальную информацию не могу разглашать, поскольку это может навредить следствию.

Давала ли Йованович какие-то показания?

Она не приезжала в Украину.

Дело Шокина и Байдена. Оно расследовалось по заявлению Шокина, но было закрыто. Так совпало или это из-за того, что он стал президентом?

Мы проводили досудебное расследование на основании постановления следственного судьи Печерского суда. В сентябре 2020 года принято решение о закрытии производства, поскольку в действиях гражданина США не было состава уголовного проступка.

Поддерживаете ли вы легализацию оружия? Речь о короткоствольном оружии.

Нет. В 2020 году мы изъяли из незаконного оборота более 3 тыс. единиц огнестрельного оружия. Пока мы не наведем порядок с нелегальным оружием, в том числе это касается и гранат, и взрывчатки, я считаю, что слишком рано нашим гражданам доверять огнестрельное оружие.

Носите ли вы оружие?

Иногда. Это табельное оружие. Форт-17.

Последний вопрос — по легализации марихуаны. Если депутаты попытаются легализовать марихуану в медицинских целях, станет ли Нацполиция препятствовать этому?

Полиция не может препятствовать процессу законотворчества. Другое дело, что Национальная полиция участвует в обсуждении этого вопроса. Основное, что легализация легких наркотиков в медицинских целях потребует государственного регулирования, государственного контроля. Если государство сможет в лице контролирующих органов, в том числе Национальной полиции, контролировать эти процессы, в частности, выращивания, производства и реализации, тогда мы можем говорить, что это не будет подрывать государство. Контролировать этот процесс очень сложно, поскольку, все, что касается плантаций с коноплей или реализации готовой продукции через аптеки должно быть жестко выписано. Чтобы, в том числе и Национальная полиция могла соответственно реагировать и контролировать эти процессы. У нас дети начинают принимать легкие наркотики с 11 лет. 14-15 лет — это уже тяжелые наркотики. Поэтому, к этому вопросу нужно подходить жестко. Мы не можем упускать из виду то, что этим мы можем искалечить детей и молодое поколение. Это очень тонкая грань, и мы должны взвешенно подойти к решению этого вопроса.

Автор: Сергей Босак; ІнА «Українські Новини»