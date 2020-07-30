О вечных перемириях

По поводу самого последнего абсолютного полного и бессрочного галактического перемирия — простыми словами, в материале издания ПиМ.

Моё глубокое убеждение, что оно закончится так же, как два десятка хитрых планов и мирных инициатив до него: новогодних, к Рождеству, Пасхе, уборке урожая и чтобы дети безопасно пошли в школу. Причём по тем же причинам, о которых мы так часто говорили.

В основном, потому что стороны часто находятся на расстоянии меньше километра друг от друга. Есть участки, где три сотни метров нейтральной полосы разделяют опорные пункты.

Можно не давать летать БПЛА, убрать «глаза», лишить возможности корректировать миномётный огонь, под угрозой дисциплинарных взысканий и увольнения запретить дежурным батареям работать и опечатать цинки на передке. Отозвать снайперские пары и корректировщиков. Забрать ЗУ-23\2. Довести каждому бойцу под роспись и посадить специальных офицеров из оперативного от майора и выше с опытом Сьерра–Леоне и Косово следить за их выполнением. Допустим.

Но останутся ВОГ, мины вроде ПОМ-2, которые будут закидывать двигателями от РПГ-7, переходники под 60-мм мины к миномёту, крупнокалиберные пулемёты (не говоря уже о неучтённом вооружении и боекомплекте).

Выведут с передовых НП и взводных опорных пунктов станковые гранатомёты и БМП, но обязательно должны остаться ПТРК — есть участки, где технике достаточно пересечь железнодорожную насыпь, чтобы начать работать на прямой наводке, как на «малых дачах», или проскочить посадку, чтобы заехать к командной высоте, как на выступе у Славяносербска. Поэтому постсоветские «Конкурсы» и «Фаготы» останутся на передовых линиях, а «Стугны» — у маневренной группы на уровне батальона.

И где-то крупнокалиберные пулемёты уберут, чтобы не провоцировать огневой контакт — например, с выносного «секрета» или НП в волонтёрском обвесе. А где-то оставят, особенно на ключевых позициях с амбразурами в сторону Горловки и Донецка.

Не хватит устроить войнушку? Запросто. Представьте, что однажды вечером подрываются на засеянных дистанционно минах водоносы или наезжает санитарный автомобиль на противотанковую мину. И вот уже тут же ночью следует «ответка» — с переходника запустят пару 82-мм РПГ-7, пару подсумков ВОГ по «зелёнке» и заработают пулемёты. И понесётся. И вот уже с закрытых позиций из глубины ведут огонь куда-то туда гладкоствольные орудия «копеек», летают управляемые ракеты и разворачивается миномётная батарея.

Рано или поздно огонь достигнет цели. Даже без жертв — найдут поставленную ОЗМ, приползут в «серую зону» развернуть МОН, будут попытки проделывать проходы в полях на перспективу. Постоянное ожидание подрыва и передвижение на последнем километре по-боевому выматывает, а снять стресс на линии соприкосновения просто.

В общем-то, в Хорватии тяжёлое вооружение было под замком войск ООН за линиями отведения, и это не мешало сторонам убивать друг друга годами. А в Сирии турки с россиянами вместе патрулируют стратегическую трассу и там их хором подрывают фугасами, пока пару месяцев назад полировали друг друга реактивной артиллерией и самолётами. И в Ливии было уже несколько раундов переговоров, включая поездки в Москву. Прорывные планы Трампа по поводу Израиля и то, как 700 тысяч населения сидит в бомбоубежищах неделями во время эскалации, мы тоже видели. Так что если бы войну было просто остановить, были бы десятки примеров из новейшей истории. А у нас есть только тлеющие годами конфликты на всех континентах.

А причина простая — пафосная фраза, что война питает саму себя не совсем для красных слов. Просто вдумайтесь на секунду — родились, выросли и пошли в школу дети, которые никогда не видели новостей без фронтовых сводок и чьи отцы раз за разом заезжают на забор на ротацию. Есть люди, сформировавшиеся на войне — через командира отделения и годичные офицерские курсы, у которых всё, что сейчас есть, им дала война, дали боевые выплаты и курсы английского в Литве.

Бойцы, воюющие с 2014 года, и те, кто пошёл на гражданку, не нашёл себя там и вернулся назад, а среди них есть те, кто в блиндажах и окопах провёл добрую половину своей сознательной жизни. Теряли товарищей, друзей, любимых, разрушали отношения с семьёй и школьными знакомыми. И у этих десятков тысяч людей есть достаточно простые реакции на стресс и угрозу жизни. И они справятся, когда завертится без станкового гранатомёта и бортового оружия БМП. А с той стороны, если Россия прекратит помощь и боевые выплаты, просто будут жить как абхазские грузчики и осетинские продавцы на рынке. Для них война — почти единственный социальный лифт и надежда закрыть базовые потребности.

Поэтому так тяжело достигается мир в любой горячей точке земного шара. Ибо война — это не стрелочки в штабе, а тысячи взводов со своими судьбами, счетами и ненавистью в каждой конкретной посадке. А ещё — сохранение жизни своей и подчинённых всегда выше любого приказа наблюдать и докладывать. И на каждом конкретном «секрете», «глазах» и ВОП майора из оперативного не посадишь — решать будет, есть ли ему угроза, командир отделения и первый номер расчёта.

Поэтому предыдущие «вечные» перемирия заканчивались трёхчасовым артиллерийским боем на юге в Приморье с подключением дежурных батарей, рубкой под Бутовкой и выведенной с обеих сторон ротой у Желобка. Так как-то сложилось исторически, что люди хотят домой к семье больше, чем выполнять политическую повестку.

Зачем перемирие Украине? Однозначно очки на местных выборах для правящей партии. Пытаемся закончить опостылевшую войну как можем, которую, кстати, развязали олигархи. Плюс тактические задачи — уборка урожая, обвинение той стороны в нарушении договоров, снижение возможностей для эскалации под учения «Кавказ – 2020». Начнёт Кремль рассказывать про «геноцид» и российские паспорта, а мы самые миролюбивые и отвели даже БМП из тактического тыла.

Но основное, конечно, политическая повестка дня. Раз разминирование и строительство новых КПВВ идёт туго, то попробуем бессрочное перемирие. В жизни так бывает — говорили-обещали про план «Б», развод сторон не привёл к деэскалации на линии разграничения, так продолжим же дело предшественников. Снизить градус войны на истощение и потихоньку усиливаться, прикрываясь международными форматами, санкциями и контактной группой. Ну и удержать в стране власть, чего уж там, раз рейтинг дал течь. Какая свежая, а главное — прорывная стратегия.

Россияне же продолжают переваривать откушенное — паспорта, высасывание человеческого потенциала с оккупированных территорий, рост рейтинга ОПЗЖ на фоне того, что проукраинские силы заняты выяснением, кто больший патриот. У Кремля тоже цугцванг — секвестр бюджета, усиливающиеся санкции против магистральных газопроводов в обход Украины, бурление протестных настроений внутри страны. Поэтому заниматься шатанием противника можно в холодном режиме, а можно в горячем. Даже лучше сейчас в холодном, чтобы в довесок не выкатили секторальные санкции или не поразили долг, раз уж оно работает и приходится опять замораживать пенсии.

Тем более, вряд ли бессрочное перемирие проживёт до конца месяца, а полной тишины не будет уже через 5–6 часов. Так что всем верящим в сказки — добро пожаловать в гости с вопросами к тем, кто обещал им план «Б»; по-видимому, наступило время узнать, в чём его секрет. И почему ради тактической внутренней повестки мы опять пытаемся использовать Кремль. Ради чего мы лишаем себя преимущества в беспилотной авиации и крупных калибрах и в чём это проявляется в реальном мире, кроме возможных мест на местных?

Всем адекватным — война будет продолжаться ещё многие месяцы. Можно, конечно, кричать: «Волки!» — просто потому, что политические конкуренты делали то же самое. Но люди, вообще, плохо живут в мобилизации и стрессе месяцами. А «корпуса» в непризнанных «республиках» также страдают от потери мотивации и очередного бессрочного мира. Вопрос только в том, кто эффективнее сможет реализовать деморализацию противника и запрет на пролёты БПЛА с укреплением позиций после того, как очередное перемирие загрохочет крупными калибрами.

Автор: Кирилл Данильченко ака Ронин; «Петр и Мазепа»

Copyright © 2018 PiM, LLC. Перепечатывается с разрешения ИА «Петр и Мазепа».