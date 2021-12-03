Последние тенденции агрессии РФ против Украины. Насколько обоснованны сигналы о возможной эскалации

Участники пытались выяснить, насколько обоснованны сигналы о возможной эскалации вооруженного конфликта со стороны Российской Федерации, и какую реальную цель преследуют такие информационные сообщения. Модерировал разговор директор АРДИС Юрий Федоренко.

НАПАДЕТ ЛИ РОССИЯ?

Обсуждение начал руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Игорь Соловей. Он подчеркнул, что российская дезинформация направлена на снижение нашей способности сопротивляться. Конечной целью российской агрессии является уничтожение Украины как государства. Поэтому наша безопасность зависит от устойчивости, готовности противодействовать угрозам и не сдаваться: на уровне государства, общества и каждого отдельного гражданина.

Игорь Соловей

Александр Данилюк, руководитель Центра оборонных реформ, остановился на стратегической дезинформации и мероприятиях специального влияния в Украине как на составляющих российской информационной войны. По мнению эксперта, существуют две основные проблемы: продолжение Россией «игры» в эскалацию-деэскалацию и договоренности с отдельными группами влияния в Украине относительно интеграции Донбасса на условиях, которые российская сторона считает для себя приемлемыми. Однако шантаж Москвы вооруженной эскалацией, помимо угроз, предоставляет нам и определенные возможности. Речь идет о наращивании военно-технической поддержки Украины со стороны Запада. Действующая власть должна искать возможности для широкого общественно-политического компромисса, чтобы предотвратить обострение внутреннего кризиса, которым может воспользоваться РФ.

Александр Данилюк

Директор Института мировой политики Евгений Магда добавил, что «Россия сейчас «выпрыгивает из штанов», чтобы доказать собственную значимость». По его мнению, причиной нынешнего обострения стала болезненная реакция Москвы на недавнюю виртуальную встречу президента США Джо Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина. Путин стремится к признанию и вниманию со стороны США на таком же уровне. Российская пропаганда транслируется не только официальными рупорами вроде Sputnik и Russia Today, но и анонимными телеграм-каналами. Например, новость о визите директора ЦРУ в Москву распространяли в инфопространстве едва ли не как доказательство сдачи Украины со стороны Запада. Запреты каналов распространения дезинформации не работают, убежден Магда. Вместо этого нужны выступления «единым голосом» разных представителей руководства государства и профессионализм спикеров. Необходимо начать мощную дипломатическую работу по противодействию дезинформации.

Евгений Магда

Аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности Максим Майоров не верит в намерение России использовать накопленный военный потенциал для большого наступления против Украины. Москва играет мускулами, чтобы запугать и заставить сесть за стол переговоров на своих условиях. После авантюры 2014 года каждый новый виток эскалации, инспирированный Россией, грозит ей очередными санкциями, военными потерями и прочими рисками. Реальная эскалация может быть разве что последним ее доводом в этой опасной игре. Однако, нагнетая и повышая ставки, Россия может потерять контроль над дальнейшим развитием ситуации. Притеснения антивакцинаторов и социальное напряжение в Украине не способны спровоцировать российское вторжение. Однако спусковым крючком могут стать военные провокации в зоне проведения ООС, на море или на белорусской границе с использованием мигрантов.

Максим Майоров

ЗАЕЗЖЕННАЯ ПЛАСТИНКА РОССИЙСКОЙ ДЕЗИНФОРМАЦИИ

Цели российской пропаганды в Украине неизменны, а ее основные темы – известны экспертам на память. Москва стремится расколоть украинское общество, посеять недоверие, разочарование и страх, сформировать собственное лобби для проталкивания желаемой повестки дня.

Директор ОО «Детектор медиа» Галина Петренко считает, что в последнее время главным месседжем российской пропаганды является то, что Запад якобы «сливает» Зеленского. Кроме интернета, российские нарративы ретранслируются через некоторые украинские телевизионные каналы. Например, канал «Наш» Евгения Мураева откровенно подстрекает к ксенофобским настроениям. Эксперт обратила внимание на недавнее приобретение Нестором Шуфричем двух телеканалов – «Первый независимый» и «УкрЛайф», распространенных в кабельных сетях.

Роман Кульчинский

Роман Кульчинский из издания Texty.org.ua рассказал о других актуальных прокремлевских месседжах. «Практически ничего не меняется. Украина коррупционная. Украина недогосударство». Любой недостаток украинских властей сразу используется с целью пропаганды. В то же время между ответственными за противодействие дезинформации украинскими организациями в плане взаимодействия сейчас происходит полный хаос. В качестве возможного примера для подражания эксперт рассказал об организации работы в Тайване по противодействию дезинформации со стороны Китайской Народной Республики.

Мирослава Маркова

Аналитик VoxCheck Мирослава Маркова уделила внимание тенденциям в антивакцинаторском направлении. Также активно распространяются месседжи о том, что Украина первой нарушила перемирие на Донбассе с целью дестабилизации ситуации и препятствованию ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». Целенаправленно формируется недоверие к властям Украины и их официальным сообщениям. Развивается нарратив о крахе миграционной политики Евросоюза и непричастности к миграционному кризису ни Беларуси, ни России.

Мария Сагайдак, аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности, отметила, что российские нарративы очень устойчивы и повторяются уже более 30 лет. За это время значительно возросло «мастерство» применения этих нарративов и методы их распространения. В контексте этого Украине необходимо наработать свою матрицу месседжей и устойчивых нарративов для продвижения положительного имиджа и собственных достижений.

КАК ПОБЕДИТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОТИВОБОРСТВЕ

Во время круглого стола эксперты дали трезвые оценки потенциала пропагандистской машины Кремля. Украинское государство и гражданское общество до сих пор много недорабатывают, кроме того, они требуют больших ресурсов и надежных союзников.

Эллина Шнурко-Табакова

Эллина Шнурко-Табакова, председатель правления ОО «Совет информбезопасности и киберзащиты», акцентировала на важности профессиональности и тематической специализации отдельных организаций, в частности гражданского общества, которые противодействуют российской информационной агрессии. Необходима системная работа каждого в пределах своей компетентности. Для развития сетевого сопротивления необходимы также обмен опытом и координация усилий. К сожалению, в отдельных центрах не хватает ресурсов. Присутствует также полная непрофессиональность поставок массивов данных, которые зависят от профессиональности поставщика. Нет автономности тех комплексов, которые собирают информацию, нет аналитической обработки данных и критериев, по которым потребители информации могут понять объективность данных.

Редактор журналистского проекта «По той бік новин» Сергей Одаренко рассказал об опыте тесного сотрудничества между отдельными редакциями по противодействию фейковым новостям. Часто фейки поражают своей наглостью и абсурдностью. В подтверждение эксперт привел несколько примеров. Большой проблемой остается общее информационное поле со страной-агрессором. Украинцы часто не различают, где российские, а где украинские источники информации.

Дмитрий Золотухин

По мнению Дмитрия Золотухина, основателя Института постинформационного общества, концепция борьбы с дезинформацией себя не оправдала, поскольку до сегодня на Западе, за исключением Франции, не приняли законодательные акты, которые бы давали юридическое определение, что такое «фейк» или «дезинформация». Хотя большое количество организаций в Украине работают над развенчиванием фейков и дезинформации, к сожалению, большого влияния на аудиторию они не имеют. Государству необходимо иметь действенные инструменты для поддержки и продвижения цивилизационного выбора украинцев в пользу Европы. Необходим широкий спектр средств донесения государственной позиции: начиная от телеканалов и заканчивая небольшими медиа.

По словам руководителя Центра противодействия информационной агрессии Александра Курбана, самостоятельно Украина не способна дать адекватный ответ России в информационной войне. Мы имеем дело с огромным валом дезинформации, которая распространяется профессиональными российскими пропагандистами. Залогом успеха в борьбе с ними может стать только сотрудничество с западными партнерами. Наше государство, в свою очередь, должно больше делиться своим опытом и формировать корпус эффективных украинских спикеров для объяснения нашим международным партнерам всех особенностей актуальной ситуации.

О важности поддержки со стороны украинской диаспоры отметил руководитель Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. Ресурсы Украины и России несопоставимы, поэтому Украина и в дальнейшем должна находиться в тесной коммуникации с Западом, чтобы объединить силы для противодействия врагу. Мировое украинство должно стать важным союзником и лоббистом Украины, поскольку в качестве избирателей имеет влияние на правительства своих стран проживания. Поэтому налаживание горизонтальных каналов коммуникации с украинскими общинами за рубежом является стратегической задачей на усиление государства.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности