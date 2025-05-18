Анатолій Тимощук: експрес-курс, як із народного улюбленця та капітана збірної перетворитися на пособника вбивць

Колись його ім’я гриміло на стадіонах, а футболка збірної з його прізвищем була мрією кожного хлопчиська. Луцький хлопець, що пробився до донецького «Шахтаря», став його капітаном, потім за $20 млн (завдяки «Газпрому») перебрався до «Зеніту», де піднімав над головою Кубок УЄФА та Суперкубок. Далі – мюнхенська «Баварія» і тріумф у Лізі чемпіонів. У 2011-му його навіть визнали найкращим футболістом в історії України. Капітан збірної після Шевченка… Звучить, як легенда.

Але потім щось пішло не так. Вірніше, дуже сильно не так.

Лот №1: Совість на аукціоні – 700 тисяч рублів за мовчання та автограф

І ось, свіжачок від 16 травня 2025 року: СБУ виписує Тимощуку підозру. Не за грубу гру на полі, а за статтею “пособництво державі-агресору”. Якщо коротко: екс-капітан збірної України, будучи асистентом тренера в російському клубі «Зеніті», у вересні 2024-го вирішив трішки підсобити російським загарбникам вбивати колишніх співвітчизників.

Схема елегантна, як фінт Зідана: гравці «Зеніту» вийшли на матч у футболках, присвячених жертвам блокади Ленінграду (патріотично, нічого не скажеш). Потім ці футболки, з автографами (включно з підписом нашого героя на одній з них), пішли на «русскій фанатскій аукціон».

Виручені кошти – а футболка з автографом Тимощука пішла за цілих 700 тисяч рублів – мали зігріти душі й тіла «розвідзагону 106» та інших вояк РФ у Курській області, зазначає видання Главком. За такий благодійний внесок Анатолію в Україні “світить” від 10 до 12 років за ґратами. Якщо, звісно, його туди доправлять.

«Не все так однозначно»: філософія зради

Після повномасштабного вторгнення у 2022-му Тимощук спромігся лише на один інстаграм-пост про «мир заради дітей та батьків». І то, з картою України, де Одеська область чомусь «схудла». А далі – тиша і робота в «Зеніті».

Потім було інтерв’ю фанатам «Зеніту», де він заявив, що не бачить різниці між українцями та росіянами, а війну назвав «СВО». «Моя позиція в тому, що не все так однозначно, тому намагаюся про це не говорити». Щоправда, цю частину інтерв’ю потім хутенько видалили. Мабуть, стало “занадто однозначно”.

Українська асоціація футболу такого “дзену” не оцінила: позбавила всіх нагород, тренерської ліцензії, а ім’я викреслила з історії збірної. Тимощук навіть намагався через Спортивний арбітражний суд (CAS) повернути титули, мовляв, він за мир і проти політичних маніпуляцій. І CAS, уявіть собі, частково його апеляцію задовольнив! Аргумент? До 11 березня 2022 року Тимощук нічого такого не робив, за що його карати. Ну, хоч десь пощастило.

Паспортний стіл: між російським “якщо” та румунською бабусею-привидом

Російського паспорта у Тимощука ніби й немає, хоча тамтешні депутати натякали, що отримати його – не проблема, дружина ж росіянка. Але, мабуть, Анатолій мріяв про європейські горизонти. Журналісти ТСН у 2023-му розкопали історію про його спробу отримати румунський паспорт.

Для цього знадобилася лише… вигадана бабуся, яка нібито народилася в Румунії у 1929 році. Родичі про таку бабусю не чули, українські документи теж. Колишня дружина, Надія Навроцька, лише посміялася: «Які румуни? У нього одна бабуся живе над батьками Толіка… Всі вони з Волині». Фейл.

Сімейні баталії та бізнес-таланти

З колишньою дружиною Надією Тимощук ділив майно понад п’ять років. Верховний суд у 2022-му поставив крапку: Анатолію дісталися пів будівлі, чотири квартири, п’ять паркомісць та 10 земельних ділянок. Ексдружині теж перепало чимало.

А от бізнес у Росії якось не задався. У 2019-му вклався у ресторанну мережу Ginza Project, але швидко вийшов зі складу засновників. За даними реєстрів, отримав з цього аж 876 тис. рублів у 2015-му, вклавши символічні 6,5 тис. І на цьому бізнес-імперія, схоже, скінчилася.

Медіа «Фонтанка» у 2019 році повідомляло про те, що Тимощук вклався у ресторанну мережу під назвою Ginza Project. Спільно з донькою власника мережі Вадима Лапіна футболіст заснував ТОВ «Компанія Н21». Через кілька місяців, коли в Луцьку розпочався шлюборозлучний процес із Надією Навроцькою, серед засновників відбулася зміна: місце Тимощука зайняла Анастасія Клімова. Ця компанія володіє 70% частки ТОВ «Компанія Н22», на яку зареєстровано ресторан «Гінзи» Food Park.

Хоча «Компанія Н21» й досі діюча, за даними з російських реєстрів, Тимощук лише один раз отримав з неї виторг: у 2015 році – 876 тис. рублів, а вклав він у компанію символічні 6,5 тис. рублів.

дані: list-org.com і egrul.nalog.ru

Як з’ясувало видання «Главком», на сьогодні за ідентифікаційним номером, за яким Тимощук був співзасновником «Компанії Н21», порожньо; код не «світиться» у російських базах даних.

Ось такий він, шлях від легенди до… А втім, дописуйте самі. Як казав класик (чи то сам Тимощук), “не все так однозначно”.