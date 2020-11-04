Що вони собі насудили: кандидат на посаду судді КСУ – Михайло Цуркан

Конституційний Суд, куди збираються залучити нові кадри, уже встиг відзначитися рішеннями, які глобально впливають на добробут України та боротьбу з корупцією. Минулого року тамтешні судді визнали статтю кримінального кодексу про незаконне збагачення неконституційною. А нещодавно визнали неконституційними обрання директора НАБУ, окремі положення закону про Національне антикорупційне бюро і навіть судову реформу.

Тож природньо, що всі охочі зайняти крісло судді КСУ матимуть прискіпливу увагу громадськості.

Знайомтеся, кандидат на посаду судді Конституційного Суду України – Михайло Іванович Цуркан.

Михайло Цуркан став працювати суддею ще з Радянського Союзу – у Тульчинському суді Вінницької області, де згодом став головою. У 1998 році перебрався у Вінницький обласний суд, а вже 2005-го в Київ у Вищий адміністративний суд України. Там Михайло Іванович також обіймав адміністративну посаду заступника голови. Вийшов у відставку у вересні 2016 року. Наразі обіймає посаду заступника начальника (директора) відділу «Тестологічний центр» Національної школи суддів України, де торік заробив пів мільйона гривень. Має численні нагороди та відзнаки.

Під час перебування на посаді судді Цуркан відзначився судовими рішеннями, які захищали суддів з сумнівною репутацією від звільнення. Так, колегія суддів ВАСУ за участі Цуркана скасувала звільнення судді з Шевченківського суду м. Києва Дмитра Кравця. У часи Майдану він заборонив нардепам і будь-яким громадянам перебувати в приміщенні Київської держадміністрації. Ще один суддя, який завдяки Цуркану зберіг свою посаду –Руслан Хитрик. Він у робочий час близько обіду скоїв ДТП у стані алкогольного сп’яніння, за що Вища кваліфікаційна комісія рекомендувала його звільнити. Однак суд скасував цю рекомендацію.

Варто згадати і те, що у 2016 році керівництво ВАСУ дуже критично сприйняли судову реформу, публічно та офіційно жорстко критикували створення нового Верховного Суду та Вищого антикорупційного суду. У листі ВАСУ від 09.06.16 р. № 1473/9-14/16 за підписом голови ВАСУ на ім’я президента вказано, що ця реформа призведе до повернення «Верховенства телефонного права» та знищення правосуддя, а Вищий антикорупційний суд перетвориться у Вищий корупційний суд.

У 2017 році Цуркан пробував стати членом Вищої ради правосуддя. Громадськість віднесла його до переліку суддів із сумнівною репутацією та закликала суддів не голосувати за нього. Тоді йому забракло голосів на З’їзді суддів і членом ВРП він таки став.

Традиційно для вас ми проаналізували ті декларації Михайла Цуркана, які є в публічному доступі за винятком кількох років. За 2013, 2014, 2015, 2016 та 2019 роки. Упродовж періоду основним доходом кандидата була суддівська зарплата, а тепер уже й пенсія. За попередній рік держава виплатила Цуркану понад 700 тисяч гривень, що видається солідною сумою. Як видно з таблиці, також були надходження від продажу майна. Вірогідно, мовиться про дві квартири з гаражним боксом. Звідки вони взялися, на жаль, невідомо.

Водночас у дружини Людмили Цуркан мінімальна пенсія, а в дочки Ольги – стипендія.

У декларації кандидата на посаду Цуркана за попередній рік є чотири земельні ділянки: одна під Києвом площею 0,16 га, придбана для садівництва, та три в Алушті, зареєстровані на дружину, набуті за рік до окупації Криму. Також впродовж року Михайло Іванович орендував ділянку в чверть гектара для будівництва в Чернівецькій області. Однак відомостей про це ми не знайшли в суддівських деклараціях за 2013 та 2014 роки. Більше того, кадастрова карта досі містить інформацію про оренду.

А от квартира в декларації Цуркана лише одна. Її частини розділені порівну між усіма членами родини, тобто дружиною та двома дочками. Житло зареєстроване ще в далекому 2009 році. Вірогідно, йдеться про квартиру по вулиці Феодосійській 14, де торік були прописані троє осіб, включно з кандидатом. Очевидно, вона була приватизована екссуддею.

Ми повернемося знову до Криму, тому що там у родини задекларовано три ділянки та чималий будинок площею 305 кв. м в Алушті на вул. Туристів. Його немає в реєстрі і його набуто дружиною кандидата у судді КСУ на підставі дуже сумнівного судового рішення у справі, яка має всі ознаки штучного спору. Такі спори «розігрувались» для реєстрації права власності на нерухомість через суд в обхід від законних процедур. Так, 29 січня 2013 року Цуркан Людмила Єгорівна звернулась до Алуштинського суду з позовом до Карнаух Ганни Яківни про визнання права власності на спільно побудоване майно. А потім одразу ж подали заяву про затвердження мирової угоди про визнання права власності на землю та збудований будинок. Суд менше ніж за місяць розглянув справу та ухвалою від 27 лютого 2013 року в справі № 101/427/13- ц затвердив цю мирову угоду. Хоча судді Цуркану точно відомо, що суд не мав права визнавати право власності на будинок, який не був введений в експлуатацію та в обхід від законодавства про містобудування.

Також є запитання, звідки Людмила Цуркан взяла на той час 1,09 млн грн, або 136 тис доларів за тодішнім курсом, в які вона оцінила будинок? Відповісти на це запитання їй буде важко, враховуючи, що за весь 2013 рік дружина судді заробила лише 3 тисячі гривень.

А от будинок, у Крюківщині під Києвом, який зараз саме перебуває в процесі будівництва, це якщо вірити декларації, ми вам показати можемо. У статусі довгобуду він перебуває щонайменше з 2015 року. Зараз будинок із висоти має такий вигляд. Звісно, навіть орієнтовної вартості помешкання в декларації немає.

До слова, кандидат у Конституційний Суд проживає разом із дочкою Ольгою Цуркан. Торік вона мала стипендію Шведського інституту в 135 тис. грн, а нещодавно придбала невелику квартиру в райцентрі на Полтавщині. Також Ольга Михайлівна значиться співзасновницею громадської організації «Ліберально-демократична ліга Україна», що прагне розбудови ліберальної демократії.

Є в кандидата й старша дочка – Інна Скрипка. Вона нібито не проживає разом із екссуддею, хоча володіє часткою спільної квартири. Інна Михайлівна навесні подавала декларацію як суддя Окружного адмінсуду міста Києва. Нині, як видно з реєстру судових рішень, виносить ухвали як суддя Північного апеляційного господарського суду. Її чоловік і водночас зять кандидата Цуркана працює в Службі безпеки України – Максим Скрипка. Подружжя володіє сусідньою квартирою з Михайлом Цурканом, та має таку ж площу – 104 кв. м. Житло придбане ще в 2012 році за 90 тисяч доларів за тодішнім курсом. Досить непогано, як для молодого подружжя на державній службі.

У цій квартирі зареєстровано і Герман (в дівоцтві Скрипка) Марину Олександрівну. Найімовірніше, це сестра СБУшника. Подружжя користується її автомобілем марки VOLVO XC60 2014 року випуску. Відповідно до даних Мін’юсту, нова така автівка коштує 1,64 млн грн, а вживана – майже 600 тис. грн.

Сам же Михайло Цуркан теж має чим пересуватись. У 2014-му він зареєстрував на себе автомобіль марки Toyota Camri Hybrid 2010 року випуску. Тоді кандидат заплатив за неї 250 тис. грн.

Кандидат до Конституційного Суду Михайло Цуркан має всі шанси обійняти суддівське крісло в цьому відомстві. Водночас у його дружини та дочки є майно, яке надзвичайно складно пояснити офіційними доходами, як-то будинки та квартири. Ми також стежитимемо за іншими кандидатами та процесом їхнього відбору в КСУ.

Розслідування «PROSUD»