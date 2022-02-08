Що вони собі насудили: Голова Васильківського міськрайонного суду – Максим Ковбель

19 січня 2022 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася в Антикорупційний суд із позовом про стягнення з судді в дохід держави 5,7 млн гривень, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів. Це перша спроба цивільної конфіскації в служителя Феміди, тож ми вирішили більше дізнатися про суддю, якому вона загрожує.

Знайомтеся, голова Васильківського міськрайонного суду Київської області – Ковбель Максим Миколайович.

Працювати Максим Ковбель почав юрисконсультом у приватній компанії в 2003 році. Нетривалий час був секретарем судових засідань, а потім перейшов на роботу в юридичний департамент Нацбанку. У 2012-му році Указом Президента його призначили суддею у Васильківський міськрайонний суд Київської області на п’ятирічний строк. Після закінчення каденції був обраний безстроково. Нині Ковбель також обіймає й адміністративну посаду голови суду.

Суддя Ковбель відомий тим, що виправдав колишнього нардепа Сергія Пашинського. Нагадаємо, 31 грудня 2016 року Пашинський під час конфлікту з незнайомцем використав нагородну зброю та вистрілив у ногу чоловіку. Ковбель виправдав Пашинського, визнавши, що той вистрелив у потерпілого при спробі самозахисту.

Крім того, Максим Ковбель фігурує у справі легалізації іноземців через суд із підробленими тестами ДНК. Зокрема детективи НАБУ цікавилися шістьма такими справами, п’ять з яких, як виявилось, розглядав Ковбель.

Як ми згадували напочатку, 19 січня 2022 року САП повідомила, що в дохід держави хочуть стягнути необґрунтовані активи, які належать судді з Київщини. Ця новина стосувалася саме голови Васильківського суду Максима Ковбеля. З’ясувалося, що суддя через третіх осіб обзавівся коштовними квартирою та автомобілем. Їхня вартість, за даними прокурорів, сягає 6,7 млн грн. При цьому офіційних доходів Ковбеля вистачало лише на майно вартістю 1 млн грн. Справу вже отримали у Вищому антикорупційному суді (№ 991/366/22).

Цікаво, що Рада суддів України оперативно відреагувала на цю новину та 28.01.2022 ухвалила спеціальне рішення з цього приводу. Думаєте, закликала суддю сприяти установленню усіх фактів чи передбачила заходи для боротьби з такими явищами в системі ? Ні, закликала НАБУ утриматись від публічного поширення інформації про цей факт. Чомусь лише НАБУ, хоча інформацію поширила і САП.

Ми переглянули всі доходи родини Ковбеля, які відображені в декларації. За дев’ятирічний період охоплення, суддя жив переважно на зарплату. Щоправда, у 2018-му отримав 960 тисяч гривень від продажу майна, вірогідно за автомобіль Lexus RX 200t, який незадовго до цього був перевиданий йому від батька.

Дружина Оксана Ковбель теж мала зарплату, щоправда, не високу й не регулярну. Задекларувала у 2019-му 1, 09 млн грн від продажу половини київської квартири, якою володіла разом із мамою Ганною Паньчук.

У декларацію за 2020 рік Максим Миколайович вписав три земельні ділянки у Васильківському районі Київської області сумарною площею понад гектар. Дві з них суддя зареєстрував на підставі державного акта, хоча на співбесіді говорив про купівлю. Однак зараз на цій землі будівництва не видно.

А от мешкає суддя Ковбель, судячи з декларації, у подарованій столичній квартирі площею 60 кв м. Ми в це не дуже віримо, бо будинок ззовні схожий на «хрущівку» на околиці столиці, де навряд можна зустріти багато людей із подібним, як у Ковбеля, автопарком.

Натомість теща судді Ганна Паньчук два роки тому придбала велику квартиру в столиці площею 142 кв. м по вулиці генерала Шаповалова. За оцінкою ФДМУ, її вартість сягає 12 мільйонів гривень. При цьому сама Ганна Паньчук, схоже, купувала цю нерухомість не для себе. Після купівлі вона все ще була директоркою тернопільського ринку «Оріон», а отже, й мешкала там. Солідного бізнесу жінка не мала, лише зареєстрована підприємицею й спеціалізується на торгівлі з яток. Навряд чи одягом вона змогла наторгувати таку шалену суму. Мабуть, саме ця квартира і є необґрунтованим активом, про який мовиться в позові САП

Також у судді є батько Ковбель Микола Іванович, якого на спібесіді з ВККС він називав «бізнесменом». Річ у тім, що батько передавав судді щонайменше два дорогих автомобілі. Це Lexus RX 200T 2016 року випуску та Volvo XC90 2012-го.

У бізнесовому реєстрі ми знайшли лише одну чинну компанію, де Микола Іванович є керівником і засновником. Це ТОВ «Меблі-сервіс ЛТД», що спеціалізується на виробництві меблів. Однак чистого прибутку у фірми майже немає. Максимальний дохід був у 2016-му – 16, 5 тисяч гривень.

Також незрозуміло, із яких причин Ковбель у деклараціях за 2019 та 2020 роки не вказав елітний позашляховик Toyota Land Cruiser 200. Відповідно до електронного кабінету водія, державна реєстрація за особою відбулась ще в травні 2019 року. Окрім цього, там є ще одна дорога автівка: Volkswagen Touareg 2021, зареєстрована в грудні напередодні Нового року. Нова така коштує, відповідно до даних Мін’юсту, близько 2 мільйонів гривень.

Тим часом дружина судді Оксана Ковбель уже вісім місяців, як зареєструвалася підприємицею. А нині працює в юридичній компанії та на кафедрі кібербезпеки в університеті банківської прави. Влітку вона теж захотіла пересісти на новий транспорт і придбала BMW 750LI 2017 року випуску. Вартість нового 3 млн грн, а вживаного – 1,1 млн.

Автопарк родини Ковбелів справді вражає. Ми сумніваємось, що суддя зможе пояснити походження коштів, які були витрачені на купівлю кожної одиниці. Більше того, левова частина суддівського доходу йтиме на оплату пального з Василькова в Київ і назад. Те ж саме стосується і дружини Оксани Ковбель. За весь 2020 рік заробила 62 тисячі гривень (5236 грн на місяць), але змогла купити BMW щонайменше за мільйон гривень. Враховуючи об’єм двинула в 4,3 літри, всю зарплату вона також має витрачати тільки на бензин.

У квітні 2018 року Ковбель без участі Громадської ради доброчесності успішно пройшов кваліфікаційне оцінювання у ВККС та отримав рекомендацію про призначення суддею довічно. Мабуть, після цього він вирішив, що тепер йому все дозволено. Але НАБУ реально працює і тепер якщо Вищий актикорупційний суд визнає активи судді необґрунтованими, то відповідно до ст.122-1 закону «Про судоустрій та статус суддів», це автоматично призведе до припинення його повноважень, як тільки це рішення набуде чинності.

Розслідування «PROSUD»