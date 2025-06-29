Як живе “силовий блок” Прикарпаття: зарплати, маєтки та «гедоністичні» авто суддів і прокурорів Івано-Франківщини

Видання Фіртка подає завершальний аналіз декларацій службовців Прикарпаття, — цього разу керівників «правоохоронного блоку» Івано-Франківської області.

РЕЙТИНГ “СИЛОВИХ” ЗАРПЛАТ

У цьому рейтингу впевнено попереду судді:

Віталій Девляшевський, голова Івано-Франківського апеляційного суду, окрім зарплати у 2 мільйони 862 тисячі 182 гривні, декларує й пенсію 277 тисяч 960 гривень.

Голова Господарського суду Івано-Франківської області Павло Шкіндер окрім зарплати в 1 мільйон 745 тисяч 234 гривні, отримав за 2024-й рік і 232 тисячі 292 гривні пенсії.

Виконувач обов’язків керівника Івано-Франківської обласної прокуратури Андрій Байдак у 2024 році задекларував 1 мільйон 404 тисячі 831 гривню на посаді. Ще йому виплатили 67 тисяч 200 гривень компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість. Також, торік Андрій Байдак заробив 197 тисяч 366 гривень зарплати у Сумській обласній прокуратурі.

Оксана Рибак, начальниця Територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області декларує доволі скромну як для суддівської «гілки влади» зарплату в 663 тисяч 626 гривень. Зате її чоловік — Любомир Юрчак, суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області декларує «хорошу суддівську зарплату» — 1 мільйон 350 тисяч 120 гривень.

Начальник Головного управління ДПС в Івано-Франківській області Віктор Яцишин окрім 332 тисяч 936 гривень заробітної плати на попередній посаді (в Бюро економічної безпеки України), згідно з декларацією отримав ще 600 тисяч 775 гривень пенсії.

І один лише приклад «доброї суддівської пенсії», — колишній голова Господарського суду Івано-Франківської області Петро Матуляк задекларував за 2024 рік майже мільйонну пенсію – 983 тисячі 908 гривень.

Свого часу в суспільстві велася дискусія про значне підвищення зарплат суддям, що на думку прихильників такої ідеї мало зробити суддів «непідкупними». Чи стали судді такими — питання риторичне. Абсолютна більшість українців має щодо цього великі сумніви — за нещодавніми даними соціологічної служби КМІС — українським судам довіряють лише 12% українців.

Воно і не дивно, пригадуючи кримінальні справи проти не якихось там сумнівних щодо внутрішньої етики та моральності «сепаратистів», а цілком «патріотичних» львівських суддів:

від давньої історії «судді-колядника» — колишнього голови Львівського апеляційного адміністративного суду Ігоря Зварича, засудженого у 2016-му році на 10 років ув’язнення за хабарі «за ухвалення незаконних рішень» (цей кумедний персонаж став широко відомим тим, що під час обшуків у кабінетах і квартирах судді та його колег правоохоронці виявили та вилучили 1 мільйона доларів і 2 мільйони гривень.

Ігор Зварич тоді заявляв, що гроші «наколядував» і збирався передати їх церкві, щоб допомогти малозабезпеченим.

Львівський суддя Ігор Зварич, який «наколядував» мільйони

і до прикладів піврічної свіжості (грудень 2024-го року), коли Національне антикорупційне бюро (НАБУ), провівши обшуки в голови Господарського суду Львівщини Василя Артимовича та ексочільника Західного апеляційного господарського суду Бориса Плотніцького, знайшли в них мільйон доларів.

При тому, що в своїх деклараціях за 2023-й рік Василь Артимович вказав 1,4 млн грн зарплати у суді, а заощадження, здебільшого у готівковій валюті — лише 60 тис. доларів.

Борис Плотніцький в декларації за 2024 рік (після звільнення) вказав 2,4 млн грн заощаджень готівкою при зарплаті в суді 1,7 млн грн.

Якщо всі задекларовані суми двох суддів скласти, то до мільйона доларів таки далеко. Роки і роки “чесної праці” на саму зарплату.

І не важливо чим закінчуються такі обшуки і справи, лише постійна присутність в публічному прсоторі таких “новин”, довіри до судової гілки влади не додає. Як і довіри до повноти і чесності декларацій чиновників загалом, не лише суддів.

Судити — це загалом кармічно шкідлива справа, особливо, якщо суддя не Біблійний мудрий цар Соломон, а проста недосконала реальна особистість із своїми реальними етикою, мораллю і бажаннями: «Не судіть, щоб і вас не судили; бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відміряють і вам», — каже Ісус в Євангелії від Матея 7:1-2. Тому, «співчуваючи», вважатимемо зарплати суддів адекватними «кармічним втратам».

РЕЙТИНГ «ПІДПРИЄМЛИВИХ ДРУЖИН»

Дружина Начальника Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Сергія Безпалька заробила 5 мільйонів 910 тисяч 905 гривень, займаючись підприємницькою діяльністю.

Дружина начальника Головного управління ДПС в Івано-Франківській області Віктора Яцишина 2 мільйони 522 тисячі 764 гривні доходу від зайняття підприємницькою діяльністю.

Дружина Віталія Девляшевського, голови Івано-Франківського апеляційного суду, за 2024-й рік отримала доходу від підприємницької діяльності 631 тисяча 571 грн.

Не можемо не відмітити виконувача обов’язків керівника Івано-Франківської обласної прокуратури Андрія Байдака. Його дружину Юлію Байдак не віднесемо до підприємливих, але до успішних і реалізованих — так. Вона заробила у Сумській обласній прокуратурі минулого року 841 тисячу 765 гривень.

КРАСИВІ АВТОМОБІЛІ

Силовикам автомобілі, звісно, потрібні. Як нікому. І то потрібні автомобілі хороші, швидкі і рвучкі, щоб переслідувати якихось хуліганів, злочинців, неплатників податків (чи аліментів). Такі випадки ми ж часто бачимо в кіно…

Проте, серед силовиків та суддів є й такі, що не декларують власності та користування автомобілями. Це — голова Івано-Франківського міського суду Наталія Деркач та, як не дивно, начальник Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області Сергій Безпалько.

Серед силової еліти області немає «антикварних» «Таврій», «Запорожців» чи «Жигулів», ГАЗонів, ЗІЛів, вантажних причепів чи автокранів, як це часто є у голів рад та тергромад. Всі (майже всі) задекларовані автомобілі франківських силовиків «красиві» (всі фото автомобілів ілюстративні):

Павло Шкіндер у 2020 році придбав Subaru Outback 2015 року випуску (на фото вище). Вказана в декларації його вартість — 10 тисяч гривень. Ціна, відверто, здивувала, — очевидно, пан Павло забув перевести долари в гривні?

З 2007 року у власності дружини посадовця Світлани Шкіндер з Opel Astra 1.6I 2007 року випуску. Вартість авто на той час склала 133 тисячі 312 гривень.

У 2024 році Світлана Шкіндер також придбала автомобіль Mercedes-Benz GL450 2015 року випуску. Як вказали у декларації, вартість автомобіля склала 370 тисяч 988 гривень.

У власності начальника Головного управління ДПС в Івано-Франківській області Віктора Яцишина задеклароване авто “Ауді Q5″. На момент його покупки у 2021 році транспортний засіб коштував 474 тисяч 391 гривню.

Також посадовець має право на користування легковиком “Peugeot Traveller“ (фото нижче). Вартість становила 870 тисяч гривень на момент набуття права власності. Власник авто — Василь Мельничук.

На дружину Віктора Яцишина зареєстровані ще два транспортні засоби — “Opel Vectra“ з 2002 року й “Peugeot307 SW” з 2007 року (вартість на той час 135 тисяч 663 гривні). Також в Уляни Яцишин є право на користування ще двома автівками — “Chevrolet Bolt“ з 2019 року (належить доньці чиновника) та “Opel Vivaro“ з 2016 року, вартість якого 124 тисячі 244 гривні (належить Орисі Мельничук).

У Петра Матуляка, зокрема, є автівка “VOLVO V90CC” 2019 року випуску (яка виглядає як на фото вище), придбана 2019 року за один мільйон 541 тисячу 999 гривень на той час. Ще один легковик “Mitsubishi L200” — у праві користування колишнього голови з 2007 року. Транспортний засіб належить Зіновію Лазоришину, його вартість не вказують.

Остап Тимощук задекларував легковий автомобіль “CITROEN GRAND C4 PICASSO” 2015 року випуску

У 2021 році виконувач обов’язків керівника Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області Олег Кушнірук купив автомобіль Dodge Journey 2016 року випуску. Вказана вартість — 144 тисячі 735 гривень.

Торік виконувач обов’язків керівника Івано-Франківської обласної прокуратури Андрій Байдак отримав права на користування двома автівками:

Kia Sportage 2022 року випуску (на фото нижче) вартістю 947 тисячі 200 гривень (власниця — Юлія Байдак). Цей автомобіль, як виглядає з декларації, чиновник подарував дружині в звітному 2024 році, але залишив за собою право користування ним;

Toyota Highlander 2022 року випуску (фото нижче) вартістю два мільйони 96 тисяч 50 гривень (власник — Юрій Байдак).

ЗЕМЛЯ, НЕРУХОМІСТЬ , ЗАОЩАДЖЕННЯ

Віталій Девляшевський, голова Івано-Франківського апеляційного суду.

Він та дружина володіють сімома земельними ділянками, п’ять з яких в місті Івано-Франківську, а ще дві в приміських селах – Ямниці та Угорниках.

Також, окрім спільної квартири, площею 123 метри квадратних та гаража на 45 метрів квадратних, подружжя 50 на 50 процентів володіє торговим та офісним приміщеннями на 175 та 50 метрів квадратних відповідно.

Голова апеляційного суду також декларує незавершені будівництва житлового будинку в Угорниках (220 м2) та дачного будинку на 33 м2 в Івано-Франківську.

Павло Шкіндер, голова Господарського суду Івано-Франківської області, задекларував:

земельну ділянку площею 1 009 м 2 ,

, житловий будинок площею 193,20 м 2 ,

, літню кухню площею 57,50 м 2 ,

, сарай площею 18,10 м 2 ,

, колонку,

дві огорожі,

підвал площею 18,10 м 2,

гараж площею 39,40 м 2 у Крихівцях.

Майно належать йому на праві спільної сумісної власності зі Шкіндером Олегом Павловичем.

У власності Світлани Шкіндер — дві земельні ділянки: у Крихівцях — площею 951 метр квадратний та у Микуличині — площею 490 метрів квадратних.

Наталія Деркач, голова Івано-Франківського міського суду.

З 2008 року Наталія Деркач має у спільній частковій власності з дочкою та сином квартиру в Івано-Франківську площею 104 метри квадратні. Також з 2015 року суддя володіє коморою в Івано-Франківську площею 3,70 м². Вартість майна у декларації не вказана.

Остап Тимощук, голова Івано-Франківського окружного адміністративного суду.

У власності Остапа Тимощука — дві квартири, площею 95,9 м2 та 43,5 м2 відповідно, підвальне приміщення, площею 3,7 м2, офіс, площею 61,4 м2. Всі об’єкти розташовані в Івано-Франківську.

Також голова суду володіє земельною ділянкою, площею 1 000 м2 у селі Бистрець.

Наталія Тимощук задекларувала дві земельні ділянки, площею по 1000 м2, розташовані у селі Бистрець та Кривопілля, земельну ділянку у селі Вовчинець, площею 894, квартиру у спільній власності, площею 81 м2, частка власності дружини судді складає 50%.

Андрій Байдак, виконувач обов’язків керівника Івано-Франківської обласної прокуратури.

З 1998 року Андрій Байдак має квартиру, площею 55 метрів квадратних, у місті Лебедин Сумської області у спільній власності з Іваном Харченком, Іваном, Юрієм та Людмилою Байдаками.

З 2013 року разом з Юрієм та Людмилою Байдаками має у власності квартиру в Сумах площею 65,75 метра квадратного.

У 2019 році Андрій Байдак придбав квартиру в Сумах площею 61,2 метра квадратного. Юлія Байдак з 2019 року має квартиру у Сумах спільно з Іриною та Маргаритою Шульгами.

У 2024 році Андрій Байдак орендував квартиру в Івано-Франківську площею 65,70 метра квадратного та паркомісцеплощею 15,90 метра квадратного. Вартість не вказана.

Сергій Безпалько, начальник Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, не володіє не лише автомоблем, а й жодною нерухомістю.

З 2021 року сім’я Безпальків орендує квартиру в Івано-Франківську площею 45,9 метра квадратних, власницею якої є Світлана Дубовицька.

Олег Кушнірук, виконувач обов’язків керівника Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області.

З 2015 року подружжя має у користуванні квартиру площею 16 метрів квадратних у Дніпрі. Квартира є у власності 8 державного пожежно-рятувального загону Держслужби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

З 2021 року Олег Кушнірук має у власності земельну ділянку площею 19 тисяч 965 метрів квадратних у селі Кошелівка Заслучненської громади Хмельницької області. Її вартість не вказана.

Крім того, з 26 листопада 2024 року Олег Кушнірук орендує квартиру площею 54,1 метра квадратних, власником якої є Олександра Михайлишин. Вартість оренди не вказана.

Дружина Олена Кушнірук з 1997 року має у власності житловий будинок площею 46 метрів квадратних у селищі Дніпровське Кам’янського району Дніпропетровської області.

Крім того, з 1997 року Олена Кушнірук має у безоплатному користуванні земельну ділянку площею 880 метрів квадратних у селищі Дніпровське. Власником ділянки є Дніпровська селищна рада.

Оксана Рибак, начальниця Територіального управління Державної судової адміністрації України в Івано-Франківській області, володіє в Івано-Франківську 102 та 83,4, нежитловим приміщенням 21,2 та коморою 3,1. Цікаво, що на всі ці об’єкти нерухомості датою набуття права є дин день – 14 травня 2020-го року.

Також чиновниця володіє квартирою площею 61,1 та коморою 2,1 у Вовчинці.

Чоловік Оксани Рибак володіє 50% власності будинку площе 97,3 в селі Добрівляни на Львівщині.

Віктор Яцишин, новопризначений 25 березня 2025 року начальник Головного управління ДПС в Івано-Франківській області володіє будинком в Чукалівці площею 384,8 метра квадратних. Придбаний він був 2009 року й на той час вартував 479 тисяч 289 гривень. У тому ж селі — земельна ділянка з 2011 року й площею 1009 метрів квадратних (вартість на момент набуття права 234 тисячі 70 гривень).

Водночас спільно з Ганною Яцишин посадовець з 2011 року володіє квартирою в Івано-Франківську площею 140,3 метра квадратних. Її вартість тоді складала 77 тисяч 672 гривні.

Дружина посадовця має з 2014 року в Івано-Франківську квартиру площею 87,3 метра квадратних та нежитлове приміщення з 2017 року на 109 метрів квадратних. Їхня вартість на момент придбання складала 391 тисячу 949 гривень і 110 тисяч гривень відповідно.

Щодо заощаджень силовиків та суддів, то в них все як завжди в українських чиновників — вони не довіряють українським банкам і українській гривні, а заощадження в еквіваленті кількох десятків тисяч доларів зберігають в готівці, і більшу частину в доларах США.

З цікавого в деклараціях правоохоронців — Петро Матуляк «патріотично» зберігає готівку виключно готівкові гривні.

А «найцікавіше» і дуже-дуже сумнівно виглядають декларації чиновників, які живуть «від зарплати до зарплати» і на день декларування «в гаманцях» не мають жодної гривні – в деклараціях їх розділи «Грошові активи» порожні.

Таких серед досліджених чиновників є троє: Олег Кушнірук, виконувач обов’язків керівника Головного управління ДСНС в Івано-Франківській області, Остап Тимощук, голова Івано-Франківського окружного адміністративного суду та Павло Шкіндер, голова Господарського суду Івано-Франківської області.

Автор: Олег Головенський

Джерело: Фіртка