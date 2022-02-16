Как общество в России реагирует на бряцание оружием Кремля у границ Украины

Российские социологические службы не публикуют данных, позволяющих уверенно судить о поддержке российскими гражданами планов войны, постоянно внедряемых государственной пропагандой. Но о страхе войны судить можно как по социологии, так и по общественной активности.

«Левада-центр», который российские власти считают «иностранным агентом», но которому тем не менее все еще позволяют работать, регулярно проводит замеры страхов россиян. В январе были опубликованы свежие данные. Они не демонстрируют кардинальных изменений в связи с очередной военной эскалацией, начатой Кремлем вокруг Украины год назад. Но все же видны важные тенденции, особенно на более длительном временном промежутке.

Существенное изменение в страхах, испытываемых россиянами, произошло в 2018 году, когда Владимир Путин в очередной раз переизбрался, сопроводив это анимациями глобальных ракетных ударов и увеличением, вопреки обещаниям, пенсионного возраста.

Именно тогда с 40 до 57% выросло количество россиян, постоянно испытывающих страх мировой войны. В марте прошлого года таких стало 64%, к концу года количество снизилось до 56%. Это много. В середине 1990-х боящихся мировой войны было едва больше 50%. К мюнхенской речи Владимира Путина их количество снизилось до 30%, к 2014 году вернулось к 50%, но затем за пару лет упало до 40%. Корреляция этого страха с эскалацией в отношении Украины, по всей видимости, имела место.

Другой заметный скачок 2018 года — с примерно 30 до 50% увеличилось количество россиян, постоянно боящихся произвола властей и беззакония. Показательно, что произошел возврат к уровню «лихих 90-х». До воцарения Путина боящихся произвола и беззакония властей было более 50%. Затем этот страх кардинально снизился, продемонстрировав лишь небольшой всплеск в 2013-м. В 2021 году был достигнут максимум — 58%. К концу года показатель снизился до 53%.

Аналогично вел себя страх возврата к массовым репрессиям. В 2018 году его охват возрос с 20 до 40%. При этом с 50 до 40% снизилось количество тех, кто совершенно этот страх не испытывал. В 2021 году страх возврата к массовым репрессиям превысил 50% и несколько снизился к концу года. Не то чтобы «гайки» в России перестали «закручиваться», но люди ко всему привыкают, а непривыкшие отправляются в тюрьмы или эмигрируют.

Синхронность движения страхов мировой войны, произвола властей и возврата к массовым репрессиям (после страха за близких, охватывающего более 80% россиян, эти страхи занимают три следующие позиции) может указывать на важное обстоятельство. Пусть это гипотеза, но она высказывалась некоторыми социологами: россияне могут бояться не просто мировой войны, но того, что окажутся втянутыми в нее в результате политики собственных властей. В конце концов трудно не видеть, что сам же Кремль загоняет россиян в «осажденную крепость», готовя ее к войне.

Социальная база противодействия войне в России может быть достаточно широкой. Но вряд ли она позволяет надеяться на активное сопротивление общества, будь война все-таки развязана Кремлем. В конце января группа российских активистов, среди которых много известных имен, опубликовала воззвание против «Партии Войны в российском руководстве», планирующей «возможное вторжение в Украину». Был объявлен сбор электронных подписей без жесткой верификации. За две недели петицию подписали около пяти тысяч человек. В апреле прошлого года аналогичная петиция была зарегистрирована на сайте Change.org. К настоящему времени она собрала около 4,5 тысяч подписей. 13 февраля партия «Яблоко» объявила собственный сбор подписей против войны с Украиной. За несколько дней ей удалось собрать около 4,4 тысяч голосов.

Это не много даже с учетом уничтоженной оппозиции и максимально «закрученных гаек». Для сравнения: петиция против запрета правозащитного общества «Мемориал», зарегистрированная на Change.org в ноябре прошлого года, собрала к настоящему времени около 140 тысяч подписей. Петиция за отставку главы Чечни Рамзана Кадырова, демонстрирующего все большее самоуправство, за неделю, с момента регистрации 7 февраля, собрала на Change.org более 200 тысяч подписей.

Сопротивление российского общества произволу властей сохраняется. Но нельзя сказать, что произвол в отношении Украины беспокоит россиян хотя бы так же, как произвол в отношении них самих, по крайней мере пока не началась война и внешний произвол не обрел конкретные внутренние проявления.

Более важным политически может оказаться сопротивление войне в среде тех, кто должен ее вести. Их голоса прозвучали еще в конце января.

Имперски реакционный генерал-полковник Леонид Ивашов от имени Общероссийского офицерского Собрания написал «Обращение к президенту и гражданам Российской Федерации «Канун войны». Первоначально текст был размещен на сайте самого офицерского собрания и затем разошелся по цитатам. Ивашов неизменно привлекает к себе внимание, когда дает комментарии, поскольку они ассоциируются со взглядами геополитически озабоченного истеблишмента российских военных и спецслужб.

Воззвание Ивашова было необычно своей антивоенной направленностью. Возможная война с Украиной обозначена им как несправедливая и катастрофическая по последствиям для самой России. Украина, согласно тексту этого воззвания, — не главная угроза России. Таковой является «угроза внутреннего характера, исходящая от модели государства, качества власти и состояния общества». Внешние угрозы присутствуют, но они, по оценке Ивашова, не являются критическими, непосредственно угрожающими существованию российской государственности.

Политику действующей власти России по отношению к Украине Ивашов подверг уничижительной критике, близкой к рассуждениям российской несистемной оппозиции. Он обвинил российскую власть в искусственной и корыстной подготовке к войне с целью «удержать на некоторое время свою антинациональную власть и сохранить награбленные у народа богатства». Но результат войны окажется катастрофическим: Россия будет «обложена тяжелейшими санкциями, превратится в изгоя мирового сообщества, и вероятно будет лишена статуса независимого государства». Во избежание катастрофы, которая надвигается на Россию, Ивашов призвал Путина ни больше ни меньше как уйти в отставку.

Другой важный текст, вышедший из российских армейских сред, принадлежит Михаилу Ходарёнку — популярному военному обозревателю, экс-офицеру среднего звена Главного оперативного управления Генштаба России. Ходарёнок, в отличие от Ивашова, не пугал катастрофой. Но он доказывал, что «никакого украинского блицкрига не будет». И даже если военная победа над Украиной будет достигнута через кровь и разрушения, Россия столкнется с партизанским сопротивлением и организованным саботажем украинского населения против новой российской власти.

Ничего за эти публикации и последовавшие за ними комментарии с Ивашовым и Ходарёнком не случилось. Поэтому можно говорить о санкционированном выражении позиции. Это может быть как имитацией разноголосицы в российской власти, так и собственно разноголосицей. Российская власть в последние пару месяцев столкнулась с неожиданной для себя ситуацией, когда «меч страха» был выбит из российских рук и оказался в руках США и их союзников, «залпы Блумбергов» начали обваливать российские фондовые рынки и курс рубля. В такой ситуации маневры российских войск возле украинских границ утратили значительную долю своего гибридного смысла. Возможно эту мысль — нужно менять тактику и стратегию — от имени российских военных и спецслужб и должны были донести Ивашов с Ходарёнком.

Но российские войска нагромождены, маневры продолжаются, риск случайного начала войны высок. Российское общество, возможно, больше встревожено, чем воодушевлено государственной пропагандой войны. И все же утверждать, что российское общественное мнение — именно то, что способно заставить Кремль предпринять деэскалацию, вряд ли приходится. Россияне боятся большой войны и опасаются, что Кремль ее начнет. Это новое обстоятельство в сравнении с 2014 годом. Но общественное российское сопротивление войне может стать существенным фактором, только если она начнется, и прогнозы, изложенные Ивашовым и Ходарёнком, начнут сбываться.

Автор : Алексей Ижак, заведующий отделом Национального института стратегических исследований (НИСИ); Зеркало недели. Украина