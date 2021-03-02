Как полиция ищет анархистов-диверсантов, но ловит не тех

За последние несколько лет в окрестностях Киева произошло более десятка поджогов, ответственность за которые берут на себя группы радикальных анархистов. Главный объект диверсий — полицейское имущество, но правоохранителям пока не удалось даже полностью заблокировать медиа-ресурс радикалов, призывающий к борьбе против произвола силовиков.

Издание «Ґрати» рассказывает, как полиция пытается поймать активистов повстанческого анархизма почему берут не тех, а пожаров не становится меньше.

Карты на стол

Ранним июльским утром столичные полицейские из департамента внутренней безопасности приехали в тихий поселок на окраине Львова. Сюда их привело дело о дерзком поджоге: месяцем ранее, в ночь на 10 июня 2020 года, неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в окно здания Главного следственного управления Нацполиции на Набережном шоссе в Киеве.

Ответственность за «анархистскую акцию прямого действия» взяла на себя анонимная группа «Смельчаки». Крайне неразборчивое видео, на котором предположительно заснят момент поджога, опубликовал в тот же день телеграм-канал «Боец-Анархист».

«Своим действием мы даем пощечину зарвавшимся полицаям. Мы обращаемся к обществу и к каждому человеку с призывом не оставаться равнодушным, организовываться и активно сопротивляться», — писали «Смельчаки» в своем коммюнике.

Правоохранителям они ставили в вину изнасилование в Кагарлыке, убийство Кирилла Тлявова, усиление контроля во время карантина, обыски прохожих и вымогательство взяток на столичном Подоле. Полицию радикальные анархисты называли «инструментом насилия над обществом», а преступления ее сотрудников — «крайним проявлением монополии на насилие».

Полицейские готовились к тому, что во львовском пригороде за кирпичным забором, украшенном на углу статуей Девы Марии, их встретят опасные экстремисты. За двухэтажным особняком следили уже несколько дней: внутри вместе с родителями жили 28-летний патрульный и его младший брат.

«Меня разбудила мама, спрашивает: почему весь дом в полиции? Спускаюсь вниз, а там — полная гостиная. Выглядели грозно: в бронежилетах, с пистолетами», — вспоминает 21-летний Михаил Л. спустя полгода.

Причину визита он понял только изучив постановление Печерского райсуда Киева об обыске. Полицейские пришли к нему в дом за сим-картой, на номер которой был зарегистрирован тот самый телеграм-канал «Боец Анархист». Сим-карта действительно была у Михаила — в его комнате на втором этаже. Правоохранители поднялись вместе с ним.

«Когда я открыл двери, у них просто шайбы на глазах вылезли. Сразу начали все рассматривать: а что у тебя здесь, а что здесь? Вызвали львовскую киберполицию», — рассказывает юноша.

Уже четыре года он работал оператором интернет-сервиса VirtualSim — тот предоставлял своим клиентам в аренду мобильные номера для регистрации на различных интернет платформах. В комнате хранилось несколько тысяч сим-карт, часть из них была подключена к модемам — в автоматическом режиме они отправляли коды подтверждения пользователям. Остальные оператор вставлял в телефоны по запросу клиентов и вручную пересылал полученные смс-сообщения — по 10-15 за день.

Видеоинструкцию с описанием работы сервиса пришлось показать полицейским во время обыска, но они все равно предположили, что столько сим-карт и модемов нужны для обслуживания мошеннических операций или незаконной маршрутизации телефонного трафика. В разговоре с «Ґратами» бывший оператор утверждал, что клиенты VirtualSim регистрировались на абсолютно легальных сервисах: в социальных сетях — фейсбуке и инстаграме, игровой платформе Steam, мессенджере телеграм, финансовых сервисах EasyPay и Qiwi.

«Ценность конфиденциальной информации растет. Особенно с таким отношением правоохранительных органов», — рассуждает Михаил.

Санкция суда (копия имеется в распоряжении «Ґрат») позволяла правоохранителям изъять у него дома все жесткие диски, флэшки и сим-карты. Опись затянулась до вечера, сервис VirtualSim приостановил работу и оповестил клиентов о перебоях. Михаилу не объявили официально о подозрении в каком-либо преступлении, но еще несколько раз вызывали на допросы как свидетеля.

Киберспециалисты полиции поразили оператора своим непрофессионализмом.

«Не отключи они сервис, то могли бы отправить этим анархистам неверный код, отследить их по платежам или просто попытаться взломать их телеграм с этой же сим-картой. А вместо этого от безысходности принялись кошмарить меня своими подозрениями», — жалуется он.

Михаил готов был сотрудничать с полицией. Уже после обыска, почитав сайт «Боец Анархист», молодой техник понял, что авторы поддерживают идеи, которые он сам «не хотел бы видеть в этом мире».

Боевой листок

«Мы считаем универсальными либертарные ценности и признаем революционную борьбу за их претворение в жизнь одной из важнейших задач человечества», — говорится в программной статье «Бойца Анархиста» под названием «Основы нашего мировоззрения».

Далее авторы кратко излагают основные положения анархо-коммунизма, сформулированные еще в XIX веке: замена органов госуправления самоорганизованными советами общин, равноправие, отказ от частной собственности на средства производства, свободное распределение благ, интернационализм и антимилитаризм, развитие творческого потенциала человечества и гармоничный союз с природой.

«Сейчас наш формат — транслятор анархического призыва как внутри анархистского движения, так и за его пределами, — описывает «Ґратами» концепцию один из редакторов «Бойца Анархиста». — В будущем, когда революционное движение уже действительно громко заявит о себе, мы планируем стать важной частью его информационного поля».

Основанный в 2018 году «Боец Анархист» представляет из себя типичное леворадикальное медиа: новости о протестах в России и Беларуси чередуются философско-политическими статьями, подборками фильмов, инструкциями по изготовлению взрывчатки, тактической медицине и кибербезопасноти. У заблокированных в РФ и Беларуси страницах «Бойца» во «ВКонтакте» около тысячи подписчиков, у канала в телеграм — почти две с половиной тысячи. Коллектив издания предпочитает сохранять анонимность.

«Возможно только поэтому мы и остаемся до сих пор на свободе», — предположил в переписке с «Ґратами» один из редакторов, представившийся как Фил Кузнецов .

Коммюнике группы «Смельчаки» — вероятных поджигателей здания ГСУ Нацполиции — коллектив «Бойца Анархиста» получил через несколько часов после пожара по электронной почте. По словам Кузнецова, ни ранее, ни позже никто не связывался с изданием с этого email-адреса. Однако сообщение сопровождалось видеозаписью поджога, поэтому редакция сочла его достоверным.

«Мы публикуем это и подобные сообщения, поскольку убеждены, что факты сопротивления произволу государственных органов и капиталистов должны предаваться огласке. В том числе, если это сопротивление осуществляется радикальными методами», — пишет Кузнецов.

«Подобные сообщения» об акциях прямого действия в разных городах Украины, России и Беларуси редакция получала практически с первых месяцев своей работы. Из Киева первое пришло 19 сентября 2018 года. В своем пресс-релизе «Анархо —ячейка имени Ильи Романова » сообщала о поджоге учебного центра полиции на улице Бориспольской и прилагала видео на котором мужчины в масках обливают горючей жидкостью а затем поджигают два помещения, похожие на тир и спортзал.

«Более четырех месяцев мы присматривали за этим мусорским объектом. Как раз за это время в выше указанной постройке был проведен дорогой ремонт и закуплено электрооборудование. Для поджога нам понадобилось 17 литров зажигательной смеси, 10 автомобильных шин и старые вещи, найденные на улице. Мы создали два очага в разных местах. Также на стене было оставлено послание: разрушай МВД. Охранник и две собаки ни о чем не подозревали…», — описывали подробности радикалы.

Свою атаку они называли символической, в пресс-релизе рассуждали о репрессивной природе полиции и МВД, а также определяли нападения, поджоги, взрывы и вооруженные действия по отношению к врагам, как неотъемлемую часть революционной борьбы. Коммюнике опубликовали и другие анархистские медиа, но сам пожар в Киеве оказался практически незамеченным.

Фил Кузнецов обращает внимание, что в подписи «ячейка Романова» обозначала свою принадлежность к «Неформальной анархической федерации» (FAI).

«Этим названием обычно пользуются люди, которые соотносят себя с повстанческим анархизмом», — поясняет он и тут же добавляет, что это достаточно размытое понятие.

Революционный призыв

Для Украины, где традиции вооруженных анархистских выступлений уходят своими корнями еще в начало прошлого века, повстанческий анархизм — относительно новая революционная тактика. Если отбросить все внутренние дискуссии среди небольших автономных групп, объединяющим их принципом можно назвать пропаганду действием — поджоги и диверсии против репрессивных, по мнению самих анархистов, государственных органов и капиталистического имущества должны не только принести материальный ущерб, но и способствовать распространению революционных идей, привлекать к борьбе за анархию все новых участников. Возможно поэтому коммюнике инсуррекционистов так многословны.

Особую популярность идеи повстанческого анархизма в последнее десятилетие получили в Беларуси, где режим Александра Лукашенко практически не оставил анархистам возможностей для мирной политической деятельности. После волны репрессий часть белорусских революционных анархистов перебралась в Киев, здесь появилась местная ячейка организации «Революционное действие». Сайт «Революционного действия» сообщал как о мирных демонстрациях, пикетах, расклейках анархисткой агитации, так и об «акциях прямого действия» еще в 2016 году — также со ссылкой на анонимные электронные письма.

В июне-июле 2020 года «Боец Анархист» опубликовал своего рода рейтинг 10 атак, совершенных анархистами в Киеве. Первое место в нем занимает поджог Главного следственного управления. Полицейское имущество было объектом еще трех нападений: помимо поджога учебного центра в 2018 году анонимные анархисты брали на себя ответственность за сгоревшую Toyota Prius патрульных и пожар на полицейской парковке в Вишневом в октябре 2019 года.

Еще одна атака, совершенная полугодом ранее попала даже в национальные СМИ — в ночь на 12 марта неизвестные обстреляли из огнестрельного оружия здание Голосеевского райсуда Киева. Полиция сначала квалифицировала инцидент как хулиганство , но в суде назвали произошедшее вмешательством в правосудие.

«Пострадали два кабинета, в которых работали судьи Оксана Мирошниченко и Александр Бойко — в них повредили окна и стены», — рассказала «Ґратам» заместительница руководителя аппарата суда Дарина Гайдамака.

Причину атаки на Голосеевский суд анонимным анархистам пришлось объяснять дважды. В своем первом сообщении они выражали солидарность с задержанным в Москве анархистом Азатом Мифтаховым .

«Что может быть приятнее для идейного товарища, чем осознавать, что репрессии лишь радикализовали и сплотили движение, а его нахождение в плену не напрасно и, не смотря ни на что, его дело будет жить до полной победы социальной революции», — писали авторы коммюнике.

Спустя две недели они прислали письмо с уточнениями по поводу объекта атаки: «Суды Украины мало чем отличаются от судов России. Во все времена государственные судьи были врагами борцов за свободу. Они против нас — мы против них».

Фил Кузнецов рассказывает: эти и другие сообщения об акциях приходили с различных электронных адресов, с уникальными подписями, обратной связи с авторами не было.

«Поэтому у нас нет оснований утверждать, есть или нет какая-либо связь между осуществившими эти акции группами», — говорит редактор «Бойца Анархиста».

Однако полиция считает, что за поджогами в Киеве и окрестностях стоит одна радикальная организация — по всей видимости сам «Боец Анархист».

На связи Курдистан

Утром 11 октября 2019 года два десятка киевских левых активистов собрались под посольством Турции на улице Панаса Мирного на антивоенный митинг. Накануне вооруженные силы Турецкой республики совместно с про-турецким вооруженным формированием «Сирийская национальная армия» начали на севере Сирии операцию «Источник мира» и вскоре захватили несколько пограничных районов. Операция была направлена против вооруженных отрядов Рожавы — самопровозглашенной автономии Сирийского Курдистана, которую турецкие власти считают террористической организацией.

Для многих современных левых Курдская автономия, закрепившая в Конституции принципы демократического самоуправления, равноправия и социализма — пример успешного революционного проекта. Поэтому октябрьским утром под турецким посольством собрались активисты различных взглядов с плакатами и «Свободу Рожаве» и «Fuck off Erdogan». Около 11 утра неизвестные мужчины, вышедшие из здания посольства, попытались отнять у митингующих транспарант с фамилией президента Турции, один из них ударил по лицу 30-летнюю арт-менеджерку Анну Цыбу.

В турецком посольстве «Ґратам» назвали произошедшее «короткой ссорой» между участниками акции и «гражданами Турции, пришедшими в посольство по своим делам». В полиции уголовное производство о нанесении легких телесные повреждений открыли лишь спустя несколько дней под давлением правозащитников.

Через два месяца анонимные анархисты решили отомстить за нападение на Анну Цыбу. 10 декабря «Боец Анархист» опубликовал сообщение группы «Махновцы», взявшей на себя ответственность за поджог вышки мобильного оператора Lifecell .

«Насилие не должно оставаться без ответа. Курдские партизаны уничтожают вышки Turkcell — мы с радостью принимаем факел борьбы с их рук», — писали «Махновцы», сопровождая свое коммюнике видеозаписью пожара на Гостомельском шоссе под Киевом.

Вскоре выяснилось, что анархисты промахнулись. Объектом их атаки стала не телекоммуникационная вышка Lifecell, а оборудование другого мобильного оператора — Vodafone.

«Если доверять СМИ, то конечной цели — нанести ущерб турецкому бизнесу — мы не достигли. В любом случае пострадало имущество одной из корпораций, о чем мы не сожалеем», — говорилось в следующем сообщении «Махновцев».

Осенью 2019 — весной 2020 года «Боец Анархист» сообщал о целой серии поджогов мобильного оборудования. Часть из них были направлены против Lifecell в качестве мести за военную операцию в Курдистане, некоторые — например, взрыв вышки оператора «Феникс» в Донецке — были, очевидно, ответом на революционный призыв.

«В ночь с 8 на 9 марта передаем огненный привет всем женщинам-бойцам в Рожаве, Бакур и Башура», — говорилось в последнем сообщении, подписанном группой «Дети Мамы-Анархии».

К тому времени Анна Цыба уже несколько раз давала в полиции показания и даже передала информацию о личности напавшего на нее мужчины. Но правоохранители не торопились объявлять кому-то подозрения. Вскоре выяснилось, что и саму активистку полицейские считают причастной к преступлениям.

В феврале 2020 года она обнаружила, что кто-то взломал ее переписку в телеграм, и, очевидно, пытался получить доступ к фейсбуку.

«А через неделю меня пригласил пообщаться следователь по моему делу Владимир Швидкий и оговорился, что я «пока что потерпевшая». Встреча была странная», — вспоминала Анна Цыба в беседе с правозащитниками из Украинского Хельсинкого союза по правам человека (УГСПЛ).

Весной 2020 года к участникам акции под турецким посольством из собственных источников попал в руки внутренний документ полиции — схема с уголовными расследованиями о поджогах телекомоборудования. Из нее следовало, что правоохранители ведут несколько уголовных дел о предумышленных повреждениях имущества, за которыми, по их мнению, стоит организация «Боец Анархист».

На причастность к поджогам полиция проверяла и участников митинга. В документе (копия имеется в распоряжении Ґрат) была информация из взломанного телеграм-аккаунта Анны Цыбы, а также указывалось, что правоохранители вели негласное наблюдение за ней, ее мужем — художником Давидом Чичканом («Ґрати» сотрудничали с Давидом Чичканом, как с иллюстратором) и инженером Ильей Власюком, также пикетировавшим посольство Турции.

Илья Власюк рассказал «Ґратам», что не замечал за собой слежки, пока не увидел полицейскую схему. Но уже после вспомнил чью-то неудачную попытку взломать его телеграм-аккаунт. Активист начал обращать внимание на повышенный интерес к себе со стороны полицейских во время различных акций — например, на пикете против полицейского произвола.

Лишние вопросы

Адвокат УГСПЛ Евгений Чекарев называл слежку за активистами преднамеренным запугиванием, а правозащитный центр ZMINA в своем отчете за 2020 год приводит ее как пример нарушения приватности со стороны полиции.

«Я не думаю, что это спланированное преследование. Я считаю, что сотрудники полиции просто настолько некомпетентны и немотивированные, не могут расследовать поджог вышек, но должны что-то делать, имитировать деятельность, а потому следят за нами, публичными активистами, поскольку имеют наши номера телефона и данные, чтобы как-то отчитываться перед руководством и, вероятно, турецкой стороной», — считает Давид Чичкан.

В главке Нацполиции пока (и уже на протяжении нескольких месяцев) не ответили на вопросы «Ґрат» о расследовании поджогов полицейского имущества, вышек мобильной связи и Голосеевского райсуда. Однако старший следователь Бородяньского отделения полиции Константин През, рассказал, что эти «резонансные события» находятся на особом контроле Главного следственного управления.

«Последний раз мы собирались осенью, были приглашены все возможные структуры. У нашего отдела было достаточно наработок», — вспоминал полицейский.

Сам он ведет расследование о поджогах телекоммуникационного оборудования в селах Загальцы и Песковка, а также полицейской парковки в Вишневом. В рамках этого дела в феврале прошлого года следователь През получал санкцию на доступ к данным электронной почты, зарегистрированной на украинском ресурсе Meta.UA. В беседе с «Ґратами» он назвал «лишними» вопросы о слежке за участниками антивоенного митинга и причастности к преступлениям коллектива «Бойца Анархиста».

«Потенциальные подозреваемые есть», — заверил он.

В редакции «Бойца Анархиста» считают, что пострадали за свои публикации о радикальном анархистском сопротивлении. Фил Кузнецов рассказал «Ґратам»: полиция не пыталась связаться с изданием напрямую, но вскоре после поджога Главного следственного управления на электронную почту стали приходить фишинговые сообщения. В сентябре сайт «Бойца Анархиста» обрушила DDOS-атака, с тех пор он переехал в даркнет.

«Если бы мы получили какой-либо официальный запрос то, разумеется, не сообщили бы репрессивным органам никакой информации, — признает Кузнецов. — С угнетенными против угнетателей всегда, как говорится»

Со-владелец сервиса VirtualSim 46-летний Александр Щ. (собеседник назвал «Ґратам» свое полное имя, но просил не указывать его, ссылаясь на невыясненный статус в уголовном деле о поджоге ГСУ Нацполиции) тоже не был готов сдавать редакцию «Бойца Анархиста» — своих клиентов, в причастности которых к поджогам не уверен. По крайней мере без санкции суда.

Он рассказал «Ґратам», что после обысков в пригороде Львова с ним связались полицейские и предложили выманить анархистов на встречу или раскрыть их платежные данные в обмен на изъятое оборудование. Когда бизнесмен потребовал судебных решений, то получил голосовое сообщение — ему угрожали статусом соучастника покушения на убийство в деле о поджоге Главного следственного управления и попытались взломать аккаунт в фейсбуке. Полицейские провели обыски у еще одного оператора VirtualSim в Тернополе, у поставщика сим-карт и у компании, сдавшей сервису в аренду модемные мощности.

«Все это было сделано уже в отместку, — уверен Александр Щ. — Уничтожить нас не получилось, но нанесли огромный ущерб».

Он отказался от сотрудничества с украинской полицией, поскольку, по его словам, не хотел «быть таким же бандитом, как власти». Бизнесмену чужды идеи анархо-коммунистов, себя он считает скорее либертарианцем, идейным сторонником анонимности и свободы слова в интернете. «Ґратам» предприниматель рассказал, что уже подвергался преследованиям в России из-за публикации экстремистских материалов и в последние годы живет в Юго-Восточной Азии.

«Но тут страна немного авторитарная. Если кто-то напишет плохое про правительство в фейсбуке — это ЧП», — жалуется он .

Последнее сообщение об «акции прямого действия» в Киеве редакция «Бойца Анархиста» получила в конце июля прошлого года. Группа «Нова Молодь» информировала о поджоге еще одной полицейской стоянки — на Железнодорожном шоссе в Киеве.

«Этой атакой мы хотим привлечь внимание к тому, что полицейский террор нельзя победить, не победив существующую общественную систему», — писали очередные радикальные анархисты.

О целесообразности подобных атак и тактики «пропаганды действием» в последние годы велись дискуссии и среди подписчиков «Бойца Анархиста», и в среде столичных левых активистов.

Илья Власюк уверен, что большая часть анархистов в Киеве сосредоточена на участии в мирных протестах или развитии самоорганизованной инфраструктуры.

«И, конечно, когда люди приходят на мирные акции, они не ожидают, что за ними начнут следить как за преступниками», — жалуется он.

В конце января МВД Беларуси обвинило в создании международной преступной организации «Революционное действие» 26-летнюю правозащитницу Марфу Рабкову и еще трех местных анархистов, ранее арестованных за участие в антипрезидентских акциях протеста. Среди вменяемых им преступлений — поджоги российского посольства в Минске , управления КГБ в Бобруйске, налоговой в Гомеле, а также здания Голосеевского райсуда Киева в 2016 году. Беларусские правоохранители жалуются, что украинская полиция не сотрудничала с ними в расследования деятельности группы.

Львовянин Михаил Л., хоть и не проникся идеями вооруженных анархистов, все же запомнил некоторые мысли. Юноша утверждает, что после обысков и допросов по делу о поджоге следственного управления его стали регулярно останавливать и обыскивать патрульные. В конце прошлого года Михаил покинул страну.

«Мне кажется, Украина все-таки движется в сторону сторону полицейского государства», — признался он «Ґратам».

Автор: Игорь Бурдыга; Ґрати