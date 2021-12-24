Тайны приговора Ростовского суда, рассказавшего о поставках продовольствия оккупационным войскам на Донбассе

Ростовский суд, упомянувший в приговоре якобы наличие войск России в «ДНР» и ЛНР, не смог найти ключевого свидетеля, будто бы отвечавшего за снабжение их продовольствием. Журналисты издания «Новая газета» нашли этого офицера — с помощью его обращения к министру обороны. Место службы многое объясняет.

Приговор, вынесенный Кировским райсудом Ростова-на-Дону 10 ноября 2021 года по делу о посредничестве во взятке, не предвещал сенсации. Никому не известный «менеджер среднего звена» в продовольственной компании с нейтральным наименованием «Технология» получил пять лет колонии общего режима за передачу ежемесячной мзды начальнику военного санэпиднадзора. Но после опубликования приговора на сайте суда новость о нем попала на первые страницы многих изданий.

Причина — упоминание в тексте воинских частей Вооруженных сил России, будто бы расположенных «на территории ДНР и ЛНР» и якобы стоящих там «на боевом дежурстве».

Иногда публикации на эту тему воспринимались так, будто суд в своем решении установил наличие российских воинских контингентов в непризнанных республиках, территорию которых официальная Россия считает территорией Украины. Но суд разъяснил: ничего мы не устанавливали, этот вопрос вообще судом не исследовался, так как не являлся предметом разбирательства, а слова про «ДНР» и «ЛНР» — всего лишь позиция подсудимого, процитированная в приговоре: «Информация, изложенная журналистами, содержалась исключительно в показаниях подсудимого» (цитата по ТАСС). Видимо, автор судейского комментария невнимательно читал приговор. Все немного сложнее. «Новая газета» покажет, как следствие и суд «не смогли» найти свидетеля, показания которого могли оказаться ключевыми. Для того чтобы его найти, нам понадобилось примерно полминуты.

Три процесса про одну взятку Для понимания необходимо рассказать небольшую коррупционную историю. Согласно официальным документам, она развивалась в 2018–2021 годах и вылилась в три приговора: о получении взятки, о даче взятки и о посредничестве во взятке. Есть некое ООО «Технология», которое в соответствии с контрактом, заключенным с «Военторгом», обеспечивает питанием военнослужащих в Южном военном округе. В этом ООО есть подразделение, отвечающее за Ростовскую область, его возглавлял Максим Постнов. Контроль за качеством исполнения контракта осуществляли начальник 1002 Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Южного военного округа подполковник медслужбы Георгий Гончаров и его подчиненные. Согласно вступившим в законную силу судебным решениям, Постнов ежемесячно через своего заместителя Вячеслава Забалуева передавал Гончарову 90 тысяч рублей взятки за «общее покровительство», и Гончаров скрывал некоторые недочеты и нарушения в деятельности «Технологии». Всего из рук в руки перешло 990 тысяч рублей. По версии обвинения (принятой судом), Гончаров через некоторое время раскаялся в совершенном непотребстве и явился с повинной к военным следователям. Он заключил сделку со следствием (правильно именуемую досудебным соглашением о сотрудничестве), дал признательные показания, изобличающие Постнова и Забалуева, и 10 ноября 2020 года получил от Ростовского гарнизонного военного суда за взятку в крупном размере 3,5 года строгого режима.

Георгий Гончаров в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону. Фото: srb62.ru

Вторым пошел Максим Постнов. 17 августа 2021 года Кировский районный суд Ростова-на-Дону признал его виновным в даче взятки в крупном размере. Текст приговора на момент подготовки статьи на официальном сайте отсутствует, но в реальном сроке нет сомнений. Судя по известным показаниям Постнова, данным в качестве свидетеля по делу Забалуева, виновным он себя не признает. Третий — Вячеслав Забалуев, осужден день в день через год после Гончарова, 10 ноября 2021 года, за посредничество, срок — 5 лет общего режима, приговор вступил в силу.

Механизм военно-санитарной коррупции И Максим Постнов, и Вячеслав Забалуев достаточно похоже описывают ситуацию. По словам Забалуева, два раза в месяц со складов «Технологии», расположенных в Ростове-на-Дону, по адресу: Юго-Восточная промзона, 17/1, отправлялись колонны с продовольствием из примерно 70 грузовиков, всего по 1,3 тысячи тонн (мука, консервы, свежие овощи), стоимость каждой поставки составляла более 130 миллионов рублей. Забалуев утверждает, что продукты предназначались «для отправки в воинские части Вооруженных сил РФ, дислоцирующихся на территории ДНР и ЛНР». На границе их якобы встречали некие «представители», после чего грузовики со снятыми номерными знаками следовали далее к месту назначения. В обезличенном тексте приговора на сайте суда было указано, что поставки осуществлялись по контракту «Технологии» с АО «Минторг», что, скорее всего, является опечаткой — из контекста следует, что Забалуев, по всей видимости, мог ссылаться на контракт с российским АО «Военторг».

Проблема же, по словам Забалуева, заключалась в том, что возглавляющий армейский санэпиднадзор подполковник Гончаров вымогал у него взятку.

Якобы на складе «Технологии», с которого отгружались продукты для «ДНР и ЛНР», практически постоянно находился некий военнослужащий, имеющий полномочия по контролю за качеством и безопасностью продуктов. В тексте приговора данные об этом персонаже заменяются сочетанием «ФИО5». Гончаров (по словам Забалуева) угрожал, что в случае отсутствия взяток этот сотрудник создаст «максимальные проблемы». Таинственный человек, о котором упоминают в своих показаниях как минимум четверо свидетелей, иногда носил военную форму без знаков различия, иногда — гражданскую одежду. Никто не видел его удостоверения личности или иных документальных полномочий. Забалуев вспоминает историю, рассказанную ему Постновым: якобы осенью 2018 года, еще при бывшем управляющем ростовским подразделением «Технологии» Михаиле Замотине, этот «ФИО5» чинил препятствия, в результате которых большая часть продукции одной из поставок испортилась из-за несвоевременной отправки колонны, компания понесла многомиллионные убытки, а Замотин был вынужден уволиться.

Михаил Замотин. Фото из соцсетей

Историю о «ФИО5» подтверждает в своих показаниях и сам Постнов, который рассказывает, что Гончаров вымогал взятку, так как на складе работу «Технологии» якобы контролирует его подчиненный «ФИО5», и «предлагал ему передавать денежные средства в качестве взятки за то, чтобы Гончаров Г.В. не препятствовал отправке продовольствия». Постнов утверждает, что и сам неоднократно видел «ФИО5» на складе, то в военном, то в гражданском. И Постнов, и Забалуев сходятся в показаниях в том, что Постнов указаний о даче взяток не давал и денег на них не выделял, ограничившись распоряжением своему заместителю «решить вопрос». Забалуев, согласно его позиции, решил вопрос самостоятельно, давая взятки Гончарову за счет средств, которые он удерживал из зарплаты водителей и грузчиков, доложив Постнову, что «вопрос решен в рабочем порядке». По мнению суда, дача взятки Постновым через Забалуева доказывается материалами оперативно-разыскных мероприятий, таких как скрытая видеосъемка передачи денег и записи разговоров между участниками преступления. Защитник Вячеслава Забалуева, петербургский адвокат Амир Халилов, в разговоре с «Новой газетой» от каких-либо комментариев по делу отказался. Подполковник Гончаров в суде утверждал, что ничего не вымогал и ничем не угрожал, что взятку ему предложил Постнов, с которым он «установил контакт» в начале 2019 года. В январе–апреле ежемесячные 90 тысяч рублей ему передавали некие неназванные сотрудники «Технологии», а с мая 2019 года — конкретно Забалуев. Ни о каких складах он знать не знает, так как контроль за качеством продукции там не осуществляется. Человека по имени и фамилии, обозначенного в копии приговора как «ФИО5», не знает, такого военнослужащего в 1002 Центре никогда не было.

Склады ООО «Технология». Фото: Google-карты

Это важно. Наличие «ФИО5» является ключевым в судьбе трех подсудимых, а ныне осужденных. Если такой человек существовал, мог влиять на порядок отгрузки и время отправления транспортных колонн (отправляющихся куда?), то Гончарову грозит дополнительная квалификация взятки как связанной с вымогательством, а это — прощай досудебное соглашение и от семи лет в перспективе. Для Постнова и Забалуева, если вымогательство взятки будет подтверждено, сроки и вовсе могут обнулиться — в таком случае, согласно примечанию к 291-й статье УК, взяткодатель освобождается от ответственности. Таинственного «ФИО5» видели не только Постнов и Забалуев. Возглавлявший до Постнова ростовское подразделение «Технологии» Михаил Замотин показывал, что на складе «находился подчиненный Гончарова Г.В. по имени «ФИО5» в звании майора (показания относятся к 2018 году. — Ред.), который проверял качество продукции, закладываемой в автомобили, и без отметки «ФИО5» в соответствующих документах автомобили не могли выехать со склада». Замотину достоверно было неизвестно, к какому подразделению он мог принадлежать, но, предположительно, «ФИО5» был подчинен или подотчетен подполковнику Гончарову. Связаться с Михаилом Замотиным мы не смогли. При звонке на известный номер мобильного телефона вызов сбрасывается. СМС с просьбой о комментарии осталось без ответа.

Как следует из показаний генерального директора ООО «Технология» Арсена Бедраева, о требованиях взяток со стороны Гончарова ему говорили и Михаил Замотин, и сменивший его на посту руководителя регионального подразделения Максим Постнов. Докладывали ему и о том, «что на складе в г. Ростове-на-Дону работает человек по имени «ФИО5», который проверяет качество продовольствия», и о том, что якобы из-за деятельности этого человека осенью 2018 года было испорчено продуктов на сумму 30 миллионов рублей. Связаться с генеральным директором ООО «Технология» не получилось. Никаких контактов компании, кроме формального почтового адреса, в публичном пространстве нет. Известный мобильный номер директора Арсена Бедраева оказался недоступен для вызова.

Нет такой буквы в этом слове Суд версию о существовании некоего офицера, контролирующего отгрузку со склада «Технологии» в юго-восточной промзоне Ростова-на-Дону, отверг. Как указано в приговоре Забалуеву, многочисленные показания военнослужащих 1002-го Центра доказывают, что военнослужащий с такими данными в Центре никогда не служил. К материалам дела приобщен и официальный документ, подтверждающий, что такой человек «в Вооруженных силах РФ не работал». Это — лукавство. Которое раскрывается, как мы уже отмечали, примерно за 30 секунд с помощью «Яндекса». Даже в обезличенной копии приговора, которая была размещена на сайте суда, настоящие данные персонажа «ФИО5» встречаются.

Дважды в показаниях подсудимого упоминается имя — Вячеслав, а в части приговора, дающей оценку представленным сторонами доказательствам, указана фамилия — Нетребо.

В фамилии — фокус. «Новая газета» согласна и с официальной позицией военного ведомства, и с военнослужащими, дававшими свидетельские показания о том, что офицера Вячеслава Нетребо в рядах Вооруженных сил не было и нет. Подполковник медицинской службы, проходивший службу в Южном военном округе в должности начальника ветеринарно-санитарной службы тыла войсковой части 33744, зовется Вячеслав Владимирович Нетреба. Если за полтора года розыска, следствия и суда этого не смогли установить официальные лица, подсказываем, как это работает. Даже по запросу с неверной буквой в фамилии «Вячеслав Нетребо Ростов», что «Яндекс», что Google выдают нужный ответ на первой странице.

«Товарищ министр, рассчитываю на ваше участие» Так случилось, что в октябре 2020 года в Новочеркасске подполковник Нетреба сел пьяным за руль личного авто, был остановлен сотрудниками полиции, а затем привлечен к административной ответственности — ему выписали 30 тысяч рублей штрафа и лишили права управления автомобилем на 1 год и 7 месяцев. В том же месяце прошла аттестационная комиссия воинской части, в ноябре 2020 года подполковник Нетреба за грубое нарушение воинской дисциплины приказом командующего войсками Южного военного округа был уволен с действительной военной службы и отправлен в запас.

Вячеслав Нетреба. Фото из соцсетей

До 20-летнего срока выслуги, дающего права на пенсию, подполковнику на тот момент оставалось 20 месяцев. Вячеслав Нетреба обжаловал свое увольнение в гарнизонном, а затем в окружном военных судах, но безрезультатно. Он воспользовался, наверное, последним шансом — обратился к министру обороны Российской Федерации генералу армии Сергею Шойгу. Мы не знаем, почему военный с таким стажем предпочел это сделать публично, но факт: обращение к министру размещено на сайте «Лица власти» и доступно всем.

Решения, размещенные на официальных сайтах военных судов, полностью подтверждают факты, изложенные в открытом обращении к министру.

Тот ли Нетреба «Новая газета» предположила, что с огромной долей вероятности подполковник медслужбы (ныне — запаса) Вячеслав Нетреба и майор Вячеслав Нетребо из показаний сотрудников ООО «Технология» — одно лицо. Майор в 2018 году к осени 2020 года вполне мог стать подполковником. Фамилии Нетребо и Нетреба не самые распространенные, а в сочетании с именем — таких мужчин два-три на всю Россию. Если прибавить совпадение очень и очень нечастой специальности военного санитарно-ветеринарного врача, да локализовать поиск по Ростовской области — возможность ошибки упадет до многих нулей после запятой. Различие в последней букве фамилии объяснимо еще проще — на слух они в этом слове неразличимы. Вячеслав Нетреба ответил на звонок журналиста «Новой» и подтвердил, что это не совпадение. Однако свою причастность к некоему контролю на складах в ростовской промзоне и, тем более, к коррупционной схеме решительно отрицал.

Скриншот обращения Вячеслава Нетребы к министру обороны РФ Сергею Шойгу

По его словам, он служил в Южном военном округе в должности начальника ветеринарно-санитарной службы воинской части и, в силу своих служебных обязанностей, осуществлял проверки в столовых и продовольственных складах, но — на территории воинских частей. Вячеславу Нетребе знакомы Максим Постнов и Вячеслав Забалуев из ООО «Технология», обеспечивающие питание военнослужащих в столовых, которые были ему подконтрольны: «я их видел, они меня видели». Нетреба утверждает, что не знаком и «никогда не видел в глаза» Георгия Гончарова: «Он по своей линии работает, я по своей линии работал». Один важный вопрос был очевиден. — Вячеслав Владимирович, как вы можете прокомментировать показания Вячеслава Забалуева о том, что часть столовых, обслуживаемых ООО «Технология», находились на территории Донецкой и Луганской народных республик? — Нет, я не буду это комментировать никак. На заметку правоохранителям и адвокатам — фамилия, имя и отчество потенциального свидетеля известны, свой номер телефона и домашний адрес он сам выложил для общего доступа, свою личность подтвердил, можно приглашать и уточнять — и про склад в Юго-восточной промзоне, и про получателя груза формировавшихся там автоколонн. Следователям лучше журналистов известно, каким образом даже спустя пару лет можно проверить, кто говорит правду — Вячеслав Нетреба или бывшие сотрудники «Технологии» Заботин, Постнов и Забалуев: получить данные о позиционировании конкретных устройств сотовой связи вполне возможно и спустя пару лет. Если что, придется отменять три приговора по вновь открывшимся обстоятельствам. Почему Нетребу не нашли раньше, мы не знаем. Не исключено, что искали так, как искали, из-за места службы подполковника.

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В/ч 33744 В связи с недавними изменениями в законодательстве, которые фактически запрещают искать, анализировать и распространять информацию почти о всех сферах деятельности Вооруженных сил, лучшая журналистская стратегия при упоминании армии, а тем более, номера воинской части, — забыть и срочно заняться чем-нибудь другим. Поэтому мы ограничимся информацией исключительно официальной и общедоступной. Итак, официально о войсковой части 33744 известно из релиза Следственного комитета: в 2018 году начальник бронетанковой службы управления вооружения части полковник Успенский вместе с подельниками-офицерами покушался на хищение четырех двигателей к автомобилям КамАЗ, но был изобличен и осужден. В январе 2019 года помощник командующего войсками ЮВО по физической подготовке рассказал «Военному вестнику Юга России», что в в/ч 33744 с физической подготовкой все хорошо . Еще мы знаем, что в клубе части проводился организованный Русским географическим обществом диктант — по адресу, указанному в обращении Вячеслава Нетребы. У самого Нетребы мы аккуратно спросили, может ли он рассказать, что это за часть 33744, не раскрывая при этом военной, государственной или иной тайны и не нанося ущерба оборонной безопасности государства? Ответ был ожидаем: «Не могу про это говорить ничего. Не уполномочен». Остальная информация — сугубо неофициальная, расценивать ее как достоверную мы не можем. Например, некоторые украинские средства массовой информации указывают, что номер части — якобы прикрытие для российской военной группировки, якобы действующей на территории Украины, да еще и приводят якобы копии якобы документов, об этом якобы свидетельствующих. Официальную же позицию высказал, комментируя приговор Вячеславу Забалуеву, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Никаких Вооруженных сил РФ на территории самопровозглашенных республик нет. Не было и нет. ВС РФ есть на территории Российской Федерации».

К делу не относится Наверное, необходимо сказать несколько слов об ООО «Технология», которое отвечает за обеспечение питанием российских военнослужащих в нескольких южных областях России, а также в Абхазии и Южной Осетии. Сюрпризов не будет — за безликим наименованием, очевидно, светится тот, кто в последние десять лет является основным, а скорее единственным поставщиком продовольствия для Вооруженных сил России. При этом формально юридически ни Евгений Пригожин, ни его компания «Конкорд менеджмент и консалтинг» не владеют никакими долями ни в ООО «Технология», ни в других фирмах с нейтральными наименованиями без общедоступных номеров телефонов, сайтов и адресов электронной почты, которые успешно и прибыльно работают с АО «Военторг». По данным «СПАРК-Интерфакс», пять процентов долей в ООО принадлежат ее генеральному директору Арсену Бедраеву, 95 процентов долей — в собственности у АО «Фазис», единственным акционером которого, согласно отчетам компаний, является опять-таки Бедраев.

Каким образом отставной петербургский полицейский смог приобрести и возглавить компанию с ежегодной выручкой под 7 миллиардов рублей — секрет.