Когда цифры звучат как приговор. Сколько украинцев на самом деле умирает от COVID-19
В сентябре 2020 г. в Украине число умерших выросло на 15,4% по сравнению с сентябрем 2019 г. В Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях рост смертности достиг 30,5–36,6%
На днях Госстат поместил на своем сайте демографические данные за сентябрь. Почему эта статистика подается с таким громадным запозданием — это отдельный вопрос, и мы сейчас не будем его касаться, дабы не отвлекаться от главной темы. А главное заключается в том, что второй месяц подряд в Украине наблюдается рост смертности. И этот рост все более ускоряется, отмечает «Деловая столица».
Первый звоночек прозвенел месяц назад, когда Госстат обнародовал демографические данные за август. Аналитики «Деловой столицы» провели тогда исследование динамики смертности, и оно показало, что по сравнению с августом прошлого года число умерших выросло на 3,9%. Это довольно серьезный рост, и он не мог не вызвать тревогу, ведь речь идет о росте смертности украинцев.
Конечно же, напрашивалось предположение, что это — следствие пандемии COVID-19. Тем более что как раз начиная с августа в Украине возобновился наихудший сценарий распространения коронавируса — так называемый экспоненциальный рост. По данным СНБО, в течение июля было зафиксировано 26,1 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, а в течение августа — 52,2 тыс., то есть вдвое больше.
Однако это было не единственное возможное объяснение. Рост смертности населения на 3,9% мог оказаться всего лишь статистической флуктуацией. Иными словами, он мог быть вызван разными случайными факторами, не имеющими отношения к пандемии COVID-19. В таком случае в следующем месяце, скорее всего, этот эффект пропал бы. А флуктуация если и наблюдалась бы, то в противоположную сторону, вызывая уменьшение смертности.
Поэтому нужно было ждать данных за сентябрь. И вот когда они пришли, сомнений уже не осталось. По сравнению с сентябрем прошлого года число умерших выросло аж на 15,4%.
Конечно, можно было бы предположить, что вслед за малой случайной флуктуацией пришла еще одна, независимая от нее случайная флуктуация в ту же сторону, только гораздо крупнее. Однако эта версия выглядит не слишком правдоподобной. Больше доверия вызывает предположение о том, что и в августе, и в сентябре систематически действовал один и тот же негативный фактор, который в сентябре значительно вырос по сравнению с августом.
И единственный убедительный претендент на эту роль — это коронавирус, распространяющийся согласно экспоненциальному закону. Действительно, в течение сентября было зафиксировано 89,7 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, то есть почти вдвое больше, чем в августе.
К слову, эта тенденция сохраняется и дальше. В октябре число новых случаев инфицирования коронавирусом составило 182,4 тыс. — вдвое больше, чем в сентябре. А за первые 24 суток ноября выявлено 266,4 тыс. новых случаев — это, опять же, вдвое больше, чем за первые 24 суток октября, когда было зафиксировано 130,5 тыс. новых случаев.
Впрочем, все эти соображения сами по себе еще не являлись надежным доказательством того, что сентябрьский рост числа умерших на 15,4% — это не случайность, а закономерность, да еще и вызванная именно пандемией COVID-19. Но данные Госстата позволяют сделать еще одну проверку. Для этого необходимо посмотреть на них в региональном разрезе.
Если рост смертности вызван разными случайными причинами, то и распределение показателей по регионам должно быть хаотичным. То есть оно должно выглядеть подобно картине безумного художника, тыкающего кистью в холст наугад.
Однако если посмотреть на карту Украины, где нанесены показатели роста смертности по регионам, то нетрудно заметить, что эпицентром этой беды являются четыре соседние области, где в сентябре по сравнению с прошлогодним сентябрем смертность выросла более чем на 30%. Это Тернопольская область (число умерших выросло на 36,6%), Львовская (на 32,2%), Ивано-Франковская (на 31,8%) и Черновицкая (на 30,5%). Вряд ли можно поверить, что какой-то хаотический фактор, действуя в масштабах Украины совершенно случайно, поразил одну за другой четыре области, которые соседствуют друг с другом.
А вот пандемия COVID-19 затронула эти области очень серьезно. Если взять статистику выявленных случаев инфицирования коронавирусом по состоянию на 1 октября и пересчитать на душу населения, то все эти четыре области оказываются в пятерке лидеров (вместе с Ровенщиной). Не секрет, что среди галичан и буковинцев особенно высока доля тех, кто регулярно ездит на заработки в Италию, Португалию или Польшу и мог привезти коронавирус оттуда.
Когда официальной статистике трудно верить
Итак, мы выяснили, что наиболее убедительной причиной ускоряющегося роста смертности, достигшего в сентябре 15,4%, является экспоненциальное распространение коронавируса. Однако, сказав «А», нужно сказать и «Б». В данном случае «Б» заключается в том, что официальная статистика смертности от COVID-19 выглядит очень сильно заниженной.
Уже давно ходят слухи о том, что статистику смертности от COVID-19 умышленно занижают. Дескать, такие указания поступают сверху — то ли с Банковой, то ли из Кабмина, то ли из Минздрава, то ли со всех этих руководящих центров сразу, ибо всем им выгодно приукрашивать реальную картину. Так что в общем-то это секрет полишинеля.
Но сейчас мы имеем возможность оценить этот эффект численно. В августе 2020 г. общее число умерших в Украине составило 44 008 — это на 1649 больше, чем в августе 2019 г. А официальное число умерших от COVID-19 в августе 2020 г. составило 896. Сравнение этих цифр позволяет предположить, что на самом деле статистика смертей от COVID-19 в августе была занижена почти вдвое.
В сентябре 2020 г. общее число умерших в Украине составило 48 372 — это на 6458 больше, чем в сентябре 2019 г. А официальное число умерших от COVID-19 в сентябре 2020 г. составило 1649. И тут уже напрашивается вывод о том, что в сентябре статистика смертей от COVID-19 была занижена почти вчетверо.
В принципе, в этом нет ничего удивительного. Наращивание объемов тестирования не поспевает за распространением коронавируса. При этом больницы с каждым месяцем все более переполнены. В результате растет число заболевших COVID-19, которым поставлен какой-то другой диагноз (или они вообще остались без медицинской помощи).
Когда ложь становится убийственной
Можно не сомневаться в том, что обо всех этих цифрах знают президент Владимир Зеленский, премьер Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Максим Степанов. И этому есть прямое доказательство от самого Зеленского. Все помнят его пресс-марафон 20 мая, в ходе которого он назвал себя и Шмыгаля «мастерами спорта по борьбе с коронавирусом». Но он сказал тогда и еще кое-что интересное. Он предложил сравнить данные по смертности населения с прошлогодними цифрами.
«Статистика одна есть очень интересная, — поведал Зеленский журналистам. — Возьмите, пожалуйста, март и апрель 2019 года и сравните с мартом и апрелем 2020 года. Количество летальных исходов в целом в стране. И что вы увидите? Меньше в 2020 году — что в марте, что в апреле — летальных исходов, меньше, чем в 2019 году в эти же месяцы, несмотря на COVID-2019».
Тогда, в марте и апреле, действительно было так, спору нет. Смертность от COVID-19 в Украине тогда еще была весьма низкой. Но сейчас ситуация кардинально иная. Можно не сомневаться в том, что если Зеленскому приносили статистику смертности полгода назад, то тем более ему приносят ее сейчас, когда дело идет к катастрофе. И у него, конечно же, есть возможности публично прокомментировать эти цифры. Он регулярно рассказывает о борьбе с коронавирусом в своих видосиках. Но о статистке смертности теперь почему-то молчит.
Собственно, наш анализ — это воплощение в жизнь того совета, который Зеленский дал журналистам полгода назад. Он призвал изучать статистику смертности — и мы выполнили его просьбу.
Сказав «А» и «Б», скажем еще и «В». Если статистика смертности от COVID-2019 действительно занижена в четыре раза — это говорит не только о том, что катастрофа гораздо ближе, чем кажется. Когда люди умирают от COVID-2019, а считается, что они умерли по другим причинам, это означает, что от них могли заразиться их семьи, а также все другие лица, включая врачей, которые их лечили, и включая родных, близких, знакомых, которые пришли на похороны.
Это тот случай, когда спущенные сверху указания занижать статистику становятся убийственными.
Наверное, после этого следовало бы сказать и «Г». Но какими словами и в чей адрес — наверное, лучше оставить этот выбор читателям.
Смертность населения в сентябре (без учета оккупированных территорий)
Источники данных: Госстат и СНБО Украины