Когда цифры звучат как приговор. Сколько украинцев на самом деле умирает от COVID-19

Тогда, в марте и апреле, действительно было так, спору нет. Смертность от COVID-19 в Украине тогда еще была весьма низкой. Но сейчас ситуация кардинально иная. Можно не сомневаться в том, что если Зеленскому приносили статистику смертности полгода назад, то тем более ему приносят ее сейчас, когда дело идет к катастрофе. И у него, конечно же, есть возможности публично прокомментировать эти цифры. Он регулярно рассказывает о борьбе с коронавирусом в своих видосиках. Но о статистке смертности теперь почему-то молчит.