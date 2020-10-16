Наслідки реформи поліції: один дільничний на 14 сіл

До реформи поліції один дільничний інспектор міліції мав обслуговувати 2,2 тис осіб. У віддалених селах часто люди скаржилися, що бачать свого дільничного раз на півроку. А як змінилася ситуація після реформи?

В селищі Андріївка на Харківщині один дільничний має забезпечити правопорядок у 14 населених пунктах із населенням у 24 тисячі мешканців. До яких наслідків це призводить, розбирався координатор проекту “Шерифи для нових громад” у Харківській та Дніпропетровській областях Юрій Чумак.

Наприкінці серпня цього року селище Андріївка Балкалійського району Харківської області опинилося у новинних стрічках багатьох ЗМІ: його жителі вийшли на мітинг, на якому вимагали виселити з населеного пункту ромів.

До одного будинку, в якому проживала ромська сім’я, навіть полетіли яйця та каміння… Поліція ледь стримала натовп.

Напередодні в селищі стався інцидент. Як повідомляє Центр прав людини «Zmina», 19 серпня ромська сім’я відзначала Яблуневий спас. Святкували з алкоголем, та згодом один чоловік напідпитку вийшов на дорогу, де його перечепила автівка. Інші члени родини, які побачили аварію, витягли водія з машини та, як заявив потерпілий, гуртом побили його…

Характерно, на самому мітингу деякі мешканці нарікали на те, що поліцейські до цього часу не реагували або погано реагували на правопорушення, що коїлися в селищі, в тому числі, ромами.

Тому ми вирішили розібратися, наскільки питання недостатньо ефективної роботи правоохоронців могло стати одним із приводів для вибуху громадської непокори.

Зараз в Андріївці перебувають посиленні структури поліції. За наслідками резонансних подій поліція відкрила 4 кримінальні провадження: 1) за фактом дорожньої пригоди зі збиттям рома; 2) через побиття водія, 3) за хуліганство під час протистояння під будинком ромів; 4) за порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності.

Міжнародна правозахисна організація «Freedom House» закликала українські правоохоронні органи притягти до відповідальності тих, хто в Андріївці погрожував ромам насильством з мотивів ненависті.

Отже, при спілкуванні з місцевими жителями неодноразово доводилося чути, що дільничний, мовляв, «недопрацьовує», «не встигає», «належно не карає» порушників тощо. Одночасно вони ж розповіли, що раніше у сусідньому селищі Червоний Донець (нині – просто Донець, «столиця» місцевої об’єднаної територіальної громади) розміщувалося селищне відділення міліції (СВМ), яке обслуговувало й Андріївку. В ньому працювало з два десятки міліціонерів, була кімната для затриманих, автомобіль. Та у самій Андріївці діяли 3 дільничних інспектори, плюс громадські помічники дільничних.

Сьогодні ж, після реформи міліції в поліцію, СВМ закрили. Лишився один дільничний офіцер поліції (ДОП). І зона обслуговування в нього чималенька.

Я завітав до місцевого дільничного. Невеличка кімната у будівлі старостинського округу (колишньої Андріївської селищної ради), оснащена застарілим комп’ютером з кубоподібним монітором. Старший ДОП Микола Колотило виглядав змученим, зазначив, що часу на спілкування не має. Зауважив лише, що «справляється, як може».

Сівши за власний старенький «ВАЗ», він поїхав на черговий виклик. Я встиг услід запитати, чи належно його забезпечують паливом. Відповіді не було. Вже потім я збагнув, що бензин для приватного автомобіля дільничного поліція й не має права оплачувати. А от службовим, вочевидь, не наділила.

Вже повернувшись додому, знайшов на офіційному сайті ГУНП у Харківській області в розділі «Ваш дільничний» інформацію про територію обслуговування поліцейської дільниці, яку «нарізали» пану Колотилу 14 (!) населених пунктів : Андріївська, Донецька селищні ради, Міловська, П’ятигірська та Шебелинська сільські ради. Слід відмітити, після входження до ОТГ на початку цього року, Андріївську сільраду ліквідували. Шляхом простого математичного додавання, користуючись відкритими джерелами, я порахував чисельність населення, яка склала приблизно 23 800 мешканців.

Територія обслуговування ДОП Колотило

Хоча в наказі МВС від 28.07.2017 №650 «Про затвердження Інструкції з організації діяльності дільничних офіцерів поліції» чітко закарбовано: «поліцейська дільниця – територія, що обслуговується ДОП, із чисельністю населення, що не перевищує 6 тис. осіб у сільській місцевості».

Тобто, на андріївського дільничного припадає в 4 рази більше, ніж передбачено! Та хай він буде хоч бетменом, хоч суперменом, за таких умов фізично неможливо впоратися з обсягом роботи. Звісно, у випадку скоєння кримінальних злочинів, до Андріївки виїжджає слідчо-оперативна група Балаклійського відділу поліції, також час від часу навідуються патрульні автомобілі.

Однак основною функцією дільничного офіцера поліції є превентивна (профілактична) робота – «діяльність, спрямована на попередження кримінальних та інших правопорушень, перевірку дотримання обмежень, установлених законом відносно осіб, які перебувають на превентивному обліку, здійснення поліцейського піклування», – говориться у вищезгаданій Інструкції. Як одна людина може охопити 14 населених пунктів та 24 тис. населення? – Питання залишається риторичним.

P.S. Ми не намагаємося робити поспішні висновки щодо причин антиромського виступу в Андріївці. А лише піднімаємо одну з проблем, пов’язаних з охороною громадського порядку у цьому селищі.

За умов, коли Донецька ОТГ (створена 22 грудня 2019 року), до складу якої ввійшла Андріївка, через зволікання з боку центральної влади не перейшла на прямі міжбюджетні відносини та фактично залишилася в «орбіті» районного бюджетування, місцева громада, не маючі відповідних коштів, не змогла долучитися до проєкту Нацполіції «Поліцейський офіцер громади».

«Завдячуючи» скасуванню інституту громадських помічників дільничних, допомагати ДОП у селах і селищах нині нікому.

А велике навантаження на одного-єдиного дільничного, який наразі працює в Андріївці та окрузі, не дозволяють йому ефективно проводити роботу на профілактику злочинності.

Над цією проблематикою слід замислитись особам з великими зірками на погонах у Нацполіції та чиновникам у «високих» кабінетах МВС. І згадати принцип «Кожному селу – по шерифу», який просуває команда нашого проєкту. Адже, не маючи поліцейських та цивільних осіб, задіяних в охороні правопорядку, в усіх населених пунктах України, неможливо належним чином забезпечити безпеку в громадах.

P.P.S. До слова, в Андріївці неодноразово доводилося бачити ромських дітлахів, які йшли до/зі школи. Вони навчаються поряд із дітьми інших національностей, і ніяких міжнаціональних конфліктів між ними не виникає. Можливо, дорослим слід наслідувати у своїй поведінці їхній приклад?