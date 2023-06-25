20 июня в американской прессе появились материалы о том, что в США всерьез обеспокоены строительством китайскими спецслужбами шпионского центра на Кубе. Однако, как удалось выяснить журналистам издания The Insider, беспокоиться США стоит не только по поводу Китая: Россия реанимировала на Кубе советский шпионский центр «Лурдес», официально закрытый Путиным в 2001 году.

Под видом дипломатов на остров тайно перебрасывают «слухачей» из ГРУ и выпускников узкопрофильных вузов, связанных с ракетостроением, вычислительной техникой и точной математикой. Вычислить их удалось в том числе благодаря ученикам в посольской школе: отцы этих детей в основном оказывались не дипломатами, а кадровыми офицерами спецслужб со специализацией в радиоэлектронной разведке и смежных областях.

База в обмен на нефть

Первые сообщения о секретных договоренностях между Москвой и Гаваной о резком усилении шпионажа против США появились в июле 2014 года. Все началось с возобновления работы Радиоэлектронного центра (РЭЦ) «Лурдес» в предместьях Гаваны. РЭЦ был построен в 1967 году и находился в подчинении ГРУ, а также ПГУ — подразделения КГБ, отвечающего за внешнюю разведку. Его возможности позволяли перехватывать данные с американских спутников связи, телефонные переговоры и сообщения из центра управления полетами NASA во Флориде. Численность военного персонала вместе с вольнонаемными достигала около трех тысяч человек. В командировку на остров записывались за несколько лет вперед, либо туда отправляли тех, у кого были хорошие связи с КГБ.

В середине 90-х годов поползли слухи о закрытии РЭЦ, который обходился российской казне в $200 млн в год. Таких денег в бюджете не было, и персоналу начали задерживать зарплату. На закрытии шпионского центра настаивали американцы, привязав это к реструктуризации советского долга, но Борис Ельцин на такой шаг не решился, оставив эту проблему преемнику. В декабре 2000 года Путин на встрече с Фиделем Кастро затронул вопрос о судьбе РЭЦ. Кастро был категорически против закрытия центра, поскольку деньги за его аренду приносили немалый доход в кубинскую казну и часть расчетов производилась поставками российской нефти. «Закрывать ничего не будем», — успокаивал Путин офицеров 6-го Управления ГРУ (радиоразведка), несущих службу на РЭЦ «Лурдес», и даже сделал запись в книге почетных гостей. А через год центр закрылся.

Путин и Фидель Кастро в 2000 году

«Слухачей» вернули в Россию, часть дорогостоящего оборудования разбили кувалдами, остальное перевезли в подмосковный Климовск, где располагался еще один Центр радиоперехвата ГРУ (в/ч 47747). У ворот РЭЦ «Лурдес» собирались сотни кубинцев и скандировали вслед уезжающим ГРУ-шникам: «Предатели!» На месте РЭЦ открылся Университет информационных технологий Гаваны. Часть помещений сдали в аренду офицерам китайской и северокорейской разведок, которые по легенде изучали там испанский язык.

У ворот закрывающегося РЭЦ «Лурдес» собирались сотни кубинцев и скандировали: «Предатели!»

Однако с 2014 года на Кубу зачастили высокопоставленные визитеры из России. Первым приехал Путин и списал 90% кубинского долга в размере $35 млрд. Вслед за ним на острове побывали Дмитрий Медведев, Сергей Шойгу, Сергей Лавров, директор СВР Сергей Нарышкин, главком ВМФ Николай Евменов, вице-премьер Дмитрий Чернышенко (куратор Кубы от правительства), спикер Госдумы Вячеслав Володин. Секретарь Совбеза Николай Патрушев дважды посещал Гавану и проводил «расширенные российско-кубинские межведомственные консультации по проблематике в сфере безопасности».

Глава СВР Сергей Нарышкин на Кубе

Коммунистические лидеры Кубы тоже регулярно наведываются в Москву. В ноябре 2022 года президент Кубы Мигель Диас-Канель встречался с Путиным. Повестка визита держалась в секрете, но прокремлевские СМИ намекали, что у Путина, как всегда, попросили денег, а взамен предложили увеличить военное присутствие России на острове. Между тем Москва и Гавана всячески отрицают информацию о возобновлении работы РЭЦ «Лурдес». Маша-Бентли на службе рашистской разведки. Как под видом скромной сотрудницы ООН работала путинская шпионка-миллионерша Гаванская резидентура ГРУ и батюшка-киномеханик Шпионы из ГРУ, СВР и ФСБ под крышами российских посольств уже давно стали общим местом, и в самих этих структурах к конспирации своих сотрудников относятся довольно небрежно. Посольство в Гаване не исключение: дипломаты в погонах с легкостью пробиваются по базам данных и в интернете. Так, военный атташат в посольстве возглавляет генерал Петр Куликов, которого источники The Insider называют главным резидентом ГРУ на Кубе. Генерал свободно общается на испанском и английском языках и засветился в Мексике, где возглавлял резидентуру ГРУ. В подчинении у Куликова три помощника: ранее служивший на военно-морской базе в Гаджиево Максим Дельцов, «пехотинец» Александр Быков и военный летчик Виталий Прохоров. Помимо работы с местной агентурой, военные атташе ведут воспитательную работу в школе при российском посольстве и в нужном свете рассказывают детям о войне в Украине.

Виталий Прохоров

Генералу Куликову подчиняются еще два офицера ГРУ, работающие под прикрытием секретарей посольства: про «дипломата» Виталия Гречуху известно, что до Кубы он был зарегистрирован по адресу штаб-квартиры ГРУ на Хорошевском шоссе и участвовал в турнирах по ловле форели в подмосковной деревне Мисайлово. Другой «секретарь», Сергей Донец, ранее служил в 38-й бригаде управления связью ВДВ, которая расположена в поселке Медвежьи озера в Щелково (в/ч 54164). Перед самым вторжением в Украину бригаду перекинули в Крым, где она координировала связь между подразделениями ВДВ. В июне 2022 года под Луганском был убит бывший командир бригады генерал Роман Кутузов. Судя по всему, работающий под прикрытием дипломата Донец тоже имеет отношение к секретной военной связи. Должность советника-посланника в посольстве занимает Анна Васенкова. Она окончила МГИМО, ранее работала в издательстве «Республика», была заместителем директора Латиноамериканского департамента МИДа. Однако у ее мужа Сергея Васенкова, проживающего вместе с ней на Кубе, биография куда интереснее. Повішеного в Ірані колишнього заступника міністра оборони, який був британським агентом, допомогла викрити Росія Он окончил факультет кибернетики Московского института радиотехники, электроники и автоматики (МИРЭА), на котором готовят специалистов в области информационной безопасности, системного анализа, авиаракетостроения. Многие выпускники МИРЭА в дальнейшем работают в спецслужбах. До Гаваны кибернетик Васенков работал в ООО «Газпром Геофизика» и представительствах в России британских компаний «Petroalliance Services Company Limited» и «Ethyl Petroleum Additives Limited». В представительстве последней компании, судя по налоговой базе, числятся 11 197 россиян и иностранцев, и среди них мы обнаружили кадровых офицеров разведки. В Гаване работает еще один кибернетик — Виталий Кондратенко. Он окончил факультет вычислительной кибернетики и математики МГУ, а в 1992 году ему выдали офицерское удостоверение № ГВ 99839. Между тем Кондратенко числится в российском торговом представительстве, и какие математические расчеты он делает в далекой Кубе, можно только догадываться. Среди других российских представителей стоит отметить главу офиса «Аэрофлота» в Гаване Евгения Воскобойника, окончившего «американский» факультет Военно-дипломатической академии (ВДА). В задачи офицера ГРУ Воскобойника входит не только вербовка кубинцев, но и контроль за авиапассажирами, которые летают российскими самолетами в Гавану, а затем через Мексику следуют в США. Кстати, Воскобойника мы упоминали в недавнем расследовании о шпионах, которые сидят под прикрытием «Аэрофлота» по всему миру. Своего представителя на Кубе имеет и РПЦ. Это настоятель храма Казанской иконы Божией Матери в Гаване Морис (Савва) Гаглоев, ранее служивший в Отделе внешних церковных сношений, а затем в личном секретариате патриарха Кирилла. Отец Морис обучался в Дипломатической академии МИДа на факультете «Международные отношения» и проходил стажировку в Институте Боссэ при Всемирном совете церквей в Швейцарии. В Гаване батюшка играет важную роль в пропаганде русского мира и, чтобы заманить кубинцев, в помещении храма крутит им советские военные фильмы с испанскими субтитрами. При этом, по словам бывшей прихожанки Елены К., святой отец не совсем патриотичен либо неплохо знаком с методами конспирации: «Как только на него наводят объектив, он тут же снимает георгиевскую ленточку. А потом снова надевает, и так по несколько раз». Шпионские крыши: как российские посольства в Европе ведут слежку при помощи антенн

Морис Гаглоев

«Слухачи» из ГРУ, ракетчики, военный строитель Другие россияне, живущие на Кубе, представляют еще больший интерес. На сайте школы при российском посольстве мы обнаружили 37 учеников, чьи родители не указаны в дипломатическом листе. Так, отец школьницы Алены Александр Уточкин до Гаваны служил в в/ч 47747 в Климовске, куда перевезли часть оборудования из закрытого Путиным шпионского центра в Лурдесе. До ликвидации воинской части в 2013 году там несли дежурство около 80 офицеров ГРУ, перехватывающих сигналы с американских и европейских спутников. Другие прошли в центре стажировку, и их отправили в длительные спецкомандировки под «крыши» российских посольств по всему миру. В том числе, как выяснилось, и на Кубу. В соцсетях мы обнаружили офицера-связиста из в/ч 47747 Павла Смолко, который выложил фото с кубинскими девушками. Фото датируется 2007 годом, когда РЭЦ официально уже считался закрытым.

Павел Смолко на Кубе

Вместе с дочерью Уточкина в школе учится Алексей, отец которого Артем Половников служил в поселке Ватутинки-1 в Подмосковье. В Ватутинках расположен Главный приемный центр космической разведки ГРУ, туда стекается информация со всего мира. «Сейчас уже совсем другое программное оборудование и принципы работы, и не нужно держать на Кубе тысячи „слухачей“, чтобы они прослушивали каждую частоту. Достаточно человек тридцать, и они будут контролировать США и еще Канаду зацепят», — рассказал The Insider бывший военнослужащий из расположенного все в том же Климовске 309-го радиопеленгационного узла связи ГРУ (в/ч 34608), попросивший не упоминать его имени. Среди родителей есть и другие выпускники технических вузов, не имеющие отношения к дипломатической работе. Так, отец школьника Станислава Виталий Кадырко окончил военный факультет Российского государственного технологического университета имени К. Э. Циолковского. Ранее он работал в НИИ «Точные приборы», который выполняет госзаказы Роскосмоса и Ракетно-космического центра «Прогресс». В Польщі на російські спецслужби працювали українці та білоруси

Виталий Кадырко

Сергей Поддавашкин, чья дочь Екатерина учится в 10 классе, окончил Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана, откуда перспективных выпускников набирают в Управление научно-технической разведки СВР либо в ГРУ. Согласно оперативной базе МВД «Спецучет», в 1993 году студента Поддавашкина задержали за хранение оружия, но под суд он не попал. Видимо, проблемы с милицией решил его отец, занимавший в то время должность первого заместителя министра путей сообщения. В школе при посольстве учатся Егор и Дмитрий. Их отца Романа Любушкина тоже нет в списках дипломатов. Он окончил Академию ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого и потом пошел служить в ГРУ. «Петровцы», как их называют в военной разведке, под видом дипломатов сидят практически во всех российских посольствах и фиксируют цели, по которым необходимо наносить ракетные удары. Некоторые выпускники служат в Главном вычислительном центре (ГВЦ) Минобороны. Раньше они наводили смертоносные ракеты на объекты в Сирии, а теперь на украинские города, о чем недавно писал The Insider. Муж учительницы начальных классов Инны Михущенко Дмитрий — тоже ракетчик: он учился в Ростовском военном институте ракетных войск, затем поступил в ВДА. Причем во время учебы в академии Михущенко зарегистрировали не в офицерском общежитии, а в студенческом городке Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева. Там же под видом студентов-химиков проживали еще 12 офицеров военной разведки, и некоторые в дальнейшем сидели под крышами российских посольств в США, Европе и на Ближнем Востоке (в редакции имеется весь список «студентов»). Не исключено, что появление на Кубе ракетчиков Любушкина и Михущенко связано с размещением вблизи Гаваны ракетного дивизиона С-400 «Триумф».

Не исключено, что появление на Кубе ракетчиков связано с размещением вблизи Гаваны ракетного дивизиона С-400 «Триумф»

Тогда на прокремлевских сайтах появились ура-заголовки: «Наш ответ США!», «Наконец-то свершилось!», «Американцы в панике!». При этом говорилось, что спецоперация по доставке С-400 на Кубу стала полной неожиданностью для Пентагона, и теперь ракетчики держат под прицелом Флориду и Мексиканский залив. Правда, вскоре некоторые блогеры удалили заметки, а в Минобороны заявили, что информация о ракетах С-400 является фейком. Отец учениц Татьяны и Виктории Михаил Сапега учился в Военно-инженерной академии (ВИА). Академия готовит специалистов по строительству ракетных шахт, бомбоубежищ и фортификационных сооружений. В 1962 году выпускники ВИА строили на Кубе укрытия для советских ядерных ракет. Однако американцы обнаружили ракеты, и разразился Карибский кризис, чуть было не приведший к третьей мировой войне. На сайте школы в Гаване упоминается Степан, победивший в конкурсе на лучшую презентацию детских рисунков «Летопись Победы». Как выяснилось, отец подростка генерал Андрей Гущин возглавляет группу военных специалистов на Кубе. Он начинал службу в морской пехоте на Северном флоте, в 1995 году отличился при штурме Грозного и был награжден звездой Героя России. После учебы в академии Генштаба Гущин занимал ряд командных должностей в подразделениях береговой охраны, а в 2016 году командовал морскими пехотинцами в Сирии. После народных протестов на Кубе в 2020–2021 годах, вызванных нехваткой продовольствия и медикаментов, генерала Гущина откомандировали в Гавану. «Русский дом» в Берлине: шифровки, воровство и проплаченные уголовники