«Русский дом» в Берлине: шифровки, воровство и проплаченные уголовники

Прокуратура Берлина начала проверку Российского дома науки и культуры (РДНК), больше известного как «Русский дом», на предмет соблюдения Закона о внешней торговле и платежах в период санкционных ограничений. Ранее Счетная палата РФ выявила в РДНК многочисленные финансовые нарушения. Формально эта организация призвана содействовать культурному взаимодействию между странами, но де-факто она стала одним из инструментов гибридной войны, идеологической пропаганды и политического вмешательства в дела Германии.

При этом сотрудники РДНК нередко действуют руками уголовников. Так, например, «Русский дом» оплатил визит в Россию гражданина Германии Максима Шлунда, который в сентябре прошлого года был одним из организаторов массовой акции в Кёльне в поддержку политики Кремля. Как выяснили в идании The Insider, немец Шлунд оказался ранее судимым россиянином Ростиславом Теслюком.

Жалобу на «Русский дом» подал депутат от партии «Зеленых» Фолькер Бек. В своем обращении в прокуратуру он заявил, что «просто недопустимо, чтобы в Германии организация занималась кремлевской пропагандой, в то время как на войне в Украине каждый день гибнут люди».

РДНК в Берлине является крупнейшим подразделением Россотрудничества и обходится российским налогоплательщикам примерно в $10 млн в год.

В «шифровках» из Москвы, оказавшихся в распоряжении The Insider, даются рекомендации «Русскому дому» по продвижению мягкой силы в Германии:

«РДНК должен стать мотивирующим каркасом для продвижения четкой идеологии, как системы направляющих ценностных принципов, выделяющих деятельность РДНК на фоне конкурентов по мягкосиловому контуру. Новые идеи должны формировать не хаотичную совокупность, а упорядоченное множество. Важно создавать слитный образ, который будет даже на подсознательном уровне восприниматься обществом страны пребывания. Здесь не лишним будет без прямого копирования проанализировать лучшие советские практики».

До наступления пандемии РДНК ежегодно проводил в Германии 300–400 мероприятий пропагандистского характера, таких как «Выходные в „Русском доме“», «Сохранение историческо-культурного наследия за рубежом и воспитание подрастающего поколения», «Роль русских святых в духовно-нравственном воспитании молодежи», «Здравствуй, Россия», «Русские сезоны в Берлине», «Собибор» и т. д.

В том числе проводились платные уроки по изучению русского языка, также через РДНК выделялись квоты для обучения в российских вузах молодых соотечественников, проживающих в Германии, и оплачивались визиты молодежных делегаций в Россию. После нападения российских войск на Украину РДНК перевел курсы изучения русского языка в режим онлайн и прекратил проведение мероприятий. Доходы резко сократились, нечем стало оплачивать немецкую охрану здания и услуги ЖКХ. В Москву полетели тревожные шифровки с просьбой прислать деньги.

Однако два месяца назад «Русский дом» снова стал проявлять активность и зазывать граждан на просмотры советских фильмов в своем кинозале. Будучи структурным подразделением Россотрудничества, которое внесено в санкционный список Евросоюза, «Русский дом» не имеет права получать прибыль в Германии от продажи билетов на свои мероприятия или сдачи в аренду подведомственных помещений.

В Берлине у РДНК в бессрочном пользовании находится земельный участок 0,68 га и здание общей площадью 29000 кв. м, в котором расположены 64 жилые квартиры и технические помещения. Кроме того, в Дрездене имеется двухэтажная вилла по адресу Циттауер-штрассе, 29 (земельный участок 0,12 га, здание общей площадью 303 кв. м), ранее принадлежавшая Западной группе советских войск в Германии. Зачистка всего украинского в России началась задолго до полномасштабной войны Большинство жилых помещений РДНК сдаются в аренду немецким фирмам. В числе арендаторов были указаны магазин модной одежды Escada, компания «Крист», Kulturverein Tolstoi e.V., туристическое бюро «Ада Райзен», фирмы «Тиссен-Крупп», «GelikonsEuropa», «Трофимов-Медиен» и Немецко-русский институт культуры, занявший виллу в Дрездене. Причем в некоторых случаях арендная плата необоснованно занижалась. В распоряжении The Insider имеются итоговые отчеты Счетной палаты (СП) РФ по финансовым проверкам Россотрудничества в Германии с 2015 по 2020 год. Проверки выявили многочисленные финансовые нарушения в «Русском доме» и факты небрежного составления и хранения отчетных документов. Например, для замены в квартирах РДНК изношенных частей умывальников и унитазов были закуплены изделия по 230 евро за единицу. Хотя, как выяснили проверяющие из СП, подобная сантехника в местных магазинах стоит не дороже 50 евро. Кроме того, в представительстве не велись журналы внутреннего финансового контроля, вовремя не предоставлялись отчеты о стоимости и выполнении некоторых мероприятий, при проведении закупок грубо нарушалось антимонопольное законодательство, завышались лимиты и занижался метраж помещений, сдаваемых в аренду: «Проверкой установлено отсутствие в центральном аппарате Россотрудничества полной и достоверной информации об объектах федерального имущества преданных в безвозмездное пользование, что свидетельствует об отсутствии должного контроля за деятельностью представительств», — заключила Счетная палата РФ. Беларуская журналистка нашла в Tinder российских оккупантов, приехавших в Беларусь, и поговорила с ними С 2017 года «Русский дом» в Берлине возглавляет Павел Извольский. Он много выступает в СМИ и считает себя частью культурного диалога между Россией и Германией. В своем интервью «Московской немецкой газете» Извольский сообщил, что окончил исторический факультет Нижегородского государственного университета и Дипломатическую академию МИД РФ. После этого он работал во Всероссийском выставочном центре и «Росатоме», где занимался международными проектами и их кадровым обеспечением.

Павел Извольский

Правда, в биографии Извольского нет упоминания о том, что одно время он был зарегистрирован в офицерском общежитии на ул. Головачева, 190, в котором проживают курсанты Московского высшего военного командного училища (МВВКУ). Многие выпускники МВВКУ служат в ГРУ или шпионят по линии научно-технической разведки СВР. По данным Reuters, «Русский дом» оплачивал поездку в Россию Максиму Шлунду и его гражданской жене Елене Колбасниковой, которые в сентябре прошлого года организовали в Кёльне акцию в поддержку Кремля. Пророссийские активисты несли плакаты с требованием отменить санкции против Москвы и ввести эмбарго на поставки Германией вооружения для Украины. Пропагандистская акция широко освещалась на российских федеральных телеканалах, и, хотя число участников не превышало 1000 человек, ведущие называли ее массовым протестом немецкого народа. Новый скандал с российскими шпионами в Германии: «кротом» в немецкой разведке оказался футбольный тренер из Баварии

Акция в Кельне

Помимо Кёльна Шлунд и Колбасникова устроили в Дюссельдорфе так называемый День музыки, еды и спорта. Банкетный зал был украшен флагами с изображением Рамзана Кадырова, а фото с мероприятия выложил министр информации Чечни Ахмед Дудаев, назвавший Шлунда и Колбасникову послами доброй воли. Кроме того, супружеская пара частенько выдает себя за простых немцев и выступает комментаторами на телеканале «Россия-24», а также участвовала в пропагандистском фильме, профинансированном владельцем «Царьграда» Константином Малофеевым: «Активисты из Германии приехали в Донбасс за правдой», — сообщалось в пресс-релизе. Колбасникова, по некоторым данным, родилась в Украине, а Шлунд до переезда из России в Германию носил имя Ростислав Теслюк. Он окончил факультет летательных аппаратов Военно-воздушной академии в Воронеже, а затем служил в ВВС. В соцсетях можно обнаружить фото Теслюка в форме военного летчика, а также в черной майке «Я русский», весьма популярной у радикальных националистов. Задержанная в Швеции пара россиян оказалась частью схемы Кремля по обходу санкций

Между тем, как выяснил The Insider, Теслюк-Шлунд состоит на спецучете МВД за нанесение в 2010 году телесных повреждений мужчине, тогда суд приговорил его к одному году условно.

Сводки ГУВД г. Москвы

Сводки ГУВД г. Москвы