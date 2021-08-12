Что обнаружили журналисты на найденном планшете российского боевика в Ливии

Операции ЧВК Вагнера охватывают множество стран — от Сирии, где наемники поддерживали правительственные силы, до Центральноафриканской Республики, где они охраняют алмазные месторождения. Это одна из самых закрытых и засекреченных организаций в России, и достоверной информации о ее деятельности немного.

В ходе совместного расследования Арабская и Русская службы Би-би-си получили доступ к планшету и нескольким документам, предположительно принадлежавшим наемникам «Вагнера» в Ливии.

Планшет и документы дают представление о масштабах операций группы в этой стране и позволяют предположить, что ее поддерживают на самом высоком уровне, несмотря на последовательное отрицание российскими властями любых связей с «Вагнером». Брат убитого в Сирии мужчины подал иск против российской ЧВК «Вагнер», — CNN

Инструкция по установке мин и руководство по виноделию

Поздним вечером в начале февраля нам позвонил один из источников в Ливии: в зоне боев на западе страны солдаты нашли забытый кем-то планшет Samsung.

Вероятно, он принадлежал одному из отступавших российских наемников, которые воевали на стороне генерала Халифы Хафтара и против признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС).

Привезя планшет в Лондон, мы поместили его в специальный чехол, блокирующий сигнал, — чтобы нельзя было отследить его местоположение или дистанционно стереть данные.

В памяти устройства были десятки файлов — от инструкций по установке противопехотных мин и изготовлению самодельных взрывных устройств до съемок с разведывательных беспилотников. Были и несколько скачанных книг, включая Mein Kampf, «Игру Престолов» и руководство по виноделию.

В файлах планшета есть инструкции и схемы мин и артиллерийских снарядов

Но самыми интересными были военные карты зон боевых действий, помеченные на русском языке. Большинство отметок были сконцентрированы вокруг южной окраины Триполи Айн-Зара, где бойцы «Вагнера» воевали с ПНС в феврале-мае 2020 года.

Карты совпадали с найденной на планшете съемкой безлюдных улиц Айн-Зары, сделанной беспилотником. К тому моменту жители уже покинули район.

Официально ЧВК Вагнера не существует — наемничество запрещено российским и международным законодательством. Однако, по разным оценкам, за последние семь лет хотя бы один контракт с «Вагнером» заключили до 10 тысяч человек. Українські військові виявили «вагнерівських» найманців на Донбасі і обіцяють їх знищити

«Современные викинги»

Никакой информации, которая могла бы указать на личность владельца, в планшете не оказалось. Однако при увеличении масштаба карт можно увидеть красные точки, помеченные словами, похожими на позывные бойцов. Могли ли это быть сослуживцы владельца?

Мы сопоставили это с составленной украинскими волонтерами базой «Миротворец», где вместе с позывными указаны имена предполагаемых бойцов «Вагнера», а также с утекшим в СМИ докладом ООН о присутствии группы в Ливии.

Таким образом, один из позывных с планшета — «Метла» — может принадлежать 36-летнему российскому гражданину Федору Метелкину родом с Северного Кавказа.

Подпись к фото, Позывной «Метла», обозначенный на одной из карт, возможно, принадлежит россиянину Федору Метелкин Позывной «Метла», обозначенный на одной из карт, возможно, принадлежит россиянину Федору Метелкин

Согласно базе «Миротворец», его личный номер — М-1913, что, скорее всего, значит, что он присоединился к «Вагнеру» довольно давно — пять или шесть лет назад, когда группа участвовала в боях на стороне самопровозглашенных республик на востоке Украины.

«Командировки» в другие зоны конфликтов после Донбасса — насколько мы можем судить, обычная практика для ЧВК Вагнера.

Об этом же говорят и двое бывших бойцов группы, с которыми мы поговорили на условиях анонимности. Один из них рассказал, что в любой момент в период активных боевых действий с сентября 2019 года по июль 2020-ого в Ливии находились до 1000 бойцов Вагнера.

У ЧВК Вагнера нет никакой официальной регистрации, и наемников в нее не трудоустраивают: вместо этого, как объясняют бывшие бойцы, они заключают краткосрочные контракты с мелкими компаниями-однодневками на конкретную работу — к примеру, по охране нефтяных скважин. «Поджоги, грабежи и убийства». СNN публикует расследование о новых военных преступлениях российских наемников в ЦАР

Затем наемников проверяют на физическую подготовку и благонадежность, после чего отправляют в неофициальный тренировочный лагерь «Вагнера» под Краснодаром, находящийся рядом с военной базой. Как стало известно Би-би-си, в последние полгода для трудоустройства в ЧВК появилось два новых необходимых условия: во-первых, все бойцы должны теперь пройти обязательную вакцинацию от Covid-19.

Вторым условием стали хорошие зубы, так что некоторым наемникам перед поездкой в Молькино приходится удалять по три-четыре зуба, чтобы к ним не придралась медицинская комиссия, рассказал один из бойцов.

После прохождения медкомиссии, полиграфа и краткой физической подготовки бойцов отправляют за границу в разные зоны конфликта. Оплата зависит от того, насколько опасны условия командировки.

Как рассказал в интервью один из бывших бойцов, наименее опасным видом командировки считается охрана — объектов или физических лиц. А боевые действия, в которых можно погибнуть, — обозначаются как «красная» зона. Сами наемники понимают, что в случае гибели их тела могут не вернуть на родину. Один из бывших бойцов подчеркивает, что главная мотивация как ЧВК Вагнера в целом, так и отдельных наемников, — деньги. Многие родом из провинции, где сложно найти достойно оплачиваемую работу.

Пока средняя зарплата в маленьких городах остается на уровне 20-30 тысяч рублей, зарплата за работу на «Вагнер», по словам бывшего бойца, может превышать среднюю по городу в 10 раз. Своих сослуживцев он называет «современными викингами».

«О всех странах, где происходят военные конфликты, так или иначе говорят в ЧВК Вагнера сами солдаты: «А вот бы туда полететь, а вот бы то». Потому что каждая страна, где дается контракт, — это деньги. Естественно, если нет контракта и будешь сидеть [в запасе], — нет денег».

По его словам, у многих бойцов «Вагнера» есть судимости, из-за чего они не могут поступить на службу в регулярную армию или устроиться на работу в правоохранительные органы. Казни, изнасилования, грабежи: расследование о «бесчинствах российских наемников» в ЦАР

Убийство в Эспиа

Одно из мест, обозначенных на картах в планшете, — деревня Эспиа в 45 километрах к югу от Триполи. Два года назад там была похищена семья из пяти человек, трое из них были убиты. Похитители говорили по-русски, их мотивы остались неизвестными. В апреле этого года съемочная группа Би-би-си отправилась в деревню, чтобы поговорить с одним из двух выживших. Из соображений безопасности мы не называем его имя.

По его словам, днем 23 сентября 2019 года на дороге он встретил группу вооруженных людей, которые начали стрелять в воздух. Они преследовали его до дома отца, вспоминает он, — шесть или семь иностранцев вошли через заднюю дверь. Всю семью обыскали, после чего отвезли в город Бин-Гашир примерно в 20 минутах езды от дома.

Сначала их привели на ферму, где находились еще несколько десятков людей — по его воспоминаниям, 20-35 человек, а затем еще на одну, где им завязали глаза и связали руки. Ливийские власти считают, что в то время в Бин-Гашире располагалась база «Вагнера». Семью, по словам выжившего мужчины, несколько часов возили в грузовике-рефрижераторе, после чего вернули назад на ферму в Эспиа.

После нападения выжили только двое жителей этой фермы

Около шести утра, рассказывает он, их отвезли в маленький сарай у соседского дома. Некоторые из мужчин затем сели обратно в машину, двое остались у здания с автоматами Калашникова. «Один из них достал оружие, и в этот момент я все понял. Я понял, что он будет стрелять. Когда он начал стрелять, я упал на бок и притворился мертвым».

Двое мужчин стреляли по ним через открытую дверь, рассказывает он. Кроме него выжил лишь один из его братьев, оставшийся без ноги в результате ранения. Ливийский военный прокурор Мохаммед Гаруда заявил, что министерство обороны расследует убийство этой семьи.

Выжившему мужчине в какой-то момент удалось разглядеть своих похитителей. Когда корреспондент Би-би-си показал ему фотографии нескольких бойцов «Вагнера», сделанных в тот период в Бин-Гашире, он опознал одного из них и считает, что одним из нападавших может быть Владимир Анданов, известный по своему позывному «Ваха». Военные США: ЧВК Вагнера установила мины в районе столицы Ливии (фото)

Social media / Владимир Анданов, известный под позывным «Ваха»

Всего через несколько часов после похищения солдаты правительственных войск опубликовали в интернете фотографию Анданова в Бин-Гашире. На снимке нет даты.

По данным «Миротворца», Анданов мог быть причастен к внесудебным убийствам пленных в ходе конфликта на востоке Украины. Согласно этой же базе, в последнее время он находился в Северной Африке.

Вскоре после похищения и убийства семьи в Эспиа в интернете была опубликована эта фотография — солдаты правительственных войск Ливии утверждают, что это Владимир Анданов в Бин-Гашире

Некоторые люди, называющие себя его друзьями, в соцсетях утверждали, что он не ездил в Ливию с ЧВК Вагнера. По их словам, он находится дома в России. Би-би-си известны и другие свидетельства убийств гражданского населения, в которых обвиняют бойцов «Вагнера». Все известные нам жертвы — это люди, случайно оказавшиеся в местах активных боевых действий.

По словам одного из бывших наемников, с которыми мы поговорили, в ЧВК Вагнера нет правил, регламентирующих отношения бойцов с местным населением: «Все [отдается] на откуп обстоятельствам и личному пониманию каждого, как нужно действовать в тех или иных ситуациях».

Говоря об обращении с пленными, второй бывший «вагнеровец» открыто признал, что человека могут убить, если он не представляет ценности как информатор: «Никто их лишний раз не собирается кормить». В Ливии находятся до 1200 российских наемников ЧВК Вагнера, включая снайперов — отчет ООН

Новые мины

Еще одно наследие «Вагнера» в Ливии, на которое указывает попавший к нам планшет, — минные поля. На одной из карт мы обнаружили черные точки — заминированные позиции, некоторые из которых помечены названиями самих мин — например, ОЗМ — или словами вроде «заминированный район». В некоторых случаях точки подписаны позывными бойцов, которые могут быть ответственными эти позиции. В этом контексте, в частности, встречается позывной Федора Метелкина «Метла».

Всего мы насчитали 35 точек на карте, которые, как мы полагаем, относятся к заминированным позициям — большинство из них расположены в жилых районах Айн-Зары.

Даже после прошлогоднего перемирия гражданское население Ливии страдает от мин, оставшихся после боевых действий

Шесть из них обозначены как «МОН-50» — этот тип мин, так же как и другие аналоги российского или советского производства — «ПОМ-2» и «ПМН-2», упоминались в докладе Human Rights Watch: по данным исследователей, раньше эти мины в Ливии не встречались и, вероятнее всего, их завезли туда сравнительно недавно.

По словам военного прокурора Мохаммеда Гаруды, мины типа «ПОМ-2» встречаются наиболее часто и представляют наибольшую опасность для мирных жителей, которые возвращаются в свои дома после объявления перемирия в Триполи летом 2020 года.

Об этом нам говорили и местные жители, показывая фотографии и видео мин, спрятанных в жилых районах.

Би-би-си передала полученные благодаря планшету данные о заминированных позициях в некоммерческую организацию, которая занимается разминированием ливийских территорий. Глава МВД Ливии обвинил боевиков российской ЧВК «Вагнер» в применении химического оружия

«Утверждаю — Д.У. 9-ый»

Помимо планшета мы также получили 10-страничный документ — заявку на получение вооружения и техники, датированную 19 января 2020 года. Этот список, вероятно попавший в руки ливийцам в ходе боев на юге Триполи, передал нам источник в ливийской разведке, занимающийся изучением операций «Вагнера» в Ливии и, в частности, роли наемников в наступлении на столицу.

Список обширный и поделен на несколько секций. В разделе «Техника» — заказ на шесть бронемашин, четыре танка, 12 грузовиков и на 44 внедорожных бронированных автомобиля. В разделе «Вооружение» — помимо прочего, заявка на 270 автоматов Калашникова.

10-страничный документ — заявка на получение вооружения и техники, датированная 19 января 2020 года

Есть в списке оптические приборы, высокотехнологичные радары, шлемы и комплекты личной защиты, а также медикаменты. «Я сильно сомневаюсь в том, что какая-либо другая частная военная компания — если «Вагнер» так вообще можно назвать — пользуется хотя бы приблизительно такой же поддержкой, какая следует из этого документа», — говорит эксперт по безопасности Крис Кобб-Смит.

По его словам, многие из перечисленных позиций — это современная техника, в данный момент состоящая на вооружении только российской армии.

«Это предполагает не только доступ к значительному бюджету, но и полномочия запрашивать новейшие стратегически важные, если не секретные, технологии, — говорит Кобб-Смит. — [Частные военные] компании, такие как Blackwater, также могут иметь определенную поддержку правительства США, но я не думаю, что в их полномочиях запрашивать танки, артиллерийские установки и дроны-беспилотники.»

Эксперт по безопасности Крис Кобб-Смит: документы свидетельствуют о доступе ЧВК Вагнера к современному вооружению

Среди предоставленных Би-би-си документов есть и заявка на восполнение поврежденной в ходе боевых действий техники от сил «Вагнера» в Мозамбике, датированная ноябрем 2019 года. В верхнем углу документа под словом «Утверждаю» стоит подпись — инициалы Д.У. и цифра 9. Те же инициалы встречаются на ливийских документах и, предположительно, относятся к человеку по имени Дмитрий Уткин.

Уткина, бывшего командира отряда спецназа ГРУ минобороны, считают основателем и главным руководителем ЧВК Вагнера, его же называют «Девятый». Ранее он был известен под позывным «Вагнер» (отсюда и название группы) — как считается, из-за своего интереса к нацистской Германии, в которой музыка выдающегося немецкого композитора XIX века была особенно популярной.

Дмитрий Уткин считается создателем ЧВК Вагнера

На второй странице мозамбикской заявки снова встречается подпись Д.У., но на этот раз вверху документа в качестве адресата значится ООО «Евро Полис». Это российская компания, которая занималась разработкой нефтяных и газовых месторождений в Сирии.

Многочисленные журналистские расследования связывали «Евро Полис» с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Разные документы «Вагнера» — такие, как ливийская заявка, — могут быть адресованы «генеральному директору». Существуют предположения, что так могут обозначать Пригожина. Бывший командир рассказал о новом облике ЧВК Вагнера

Сам Пригожин связь с «Евро Полисом» и «Вагнером» неоднократно отрицал. При этом в ноябре 2018 года он присутствовал на встрече российского министра обороны с ливийским генералом Халифой Хафтаром — на опубликованных кадрах визита за столом переговоров заметно выделяется человек в гражданской одежде.

Бизнесмен Евгений Пригожин (второй справа) — единственный человек в штатском среди участников встречи с ливийской военной делегацией в ноябре 2018 года

Один из наших собеседников среди бывших наемников говорит, что в самой «конторе» — как сами бойцы называют ЧВК Вагнера — Пригожина не обсуждают. «Это как в «Гарри Поттере» Волан-де-морт — его имя не произносится вслух. Тема является неким табу. Не стоит говорить [об этом]. Иначе окажешься в железном контейнере с разбитым лицом и проведешь там несколько недель».

В комментарии Би-би-си Евгений Пригожин вновь заявил, что не имеет отношения к «Евро Полису» или «Вагнеру». «Я ничего не слышал о нарушении прав человека в Ливии со стороны россиян и уверен, что это абсолютная ложь», — добавил он.

В январе 2020 года президента Владимира Путина спросили о присутствии российских наемников в Ливии, на что он ответил: «Если там и есть российские граждане, то они не представляют интересы российского государства и денег от российского государства не получают».

Министерство иностранных дел России сообщило Би-би-си, что «данная тема уже неоднократно комментировалась» и сослалось на предыдущие заявления в этой связи.

В них, в частности, сказано: «В реальности Россия всемерно содействует прекращению огня и политическому урегулированию кризиса в Ливии. Информация о присутствии в Ливии сотрудников ЧВК «Вагнер» […] большей частью построена на подтасованных данных и направлена на дискредитацию политики России на ливийском направлении.» Независимое расследование Bellingcat: наемники ЧВК Вагнера с паспортами от ГРУ

Командировки по Африке

О ЧВК Вагнера впервые стало известно в 2014 году во время боев на востоке Украины — тогда это была лишь одна из множества частных военных компаний и волонтерских бригад, поддерживающих самопровозглашенные республики. Но всерьез о «Вагнере» заговорили в 2016 году в связи с их сирийскими операциями против «Исламского государства» (ИГ, организация признана террористической и запрещена в России).

Кроме того, СМИ сообщали о сделке между российской компанией «Евро Полис» и сирийским правительством, по которой бойцов «Вагнера» нанимали для захвата и охраны нефтяных месторождений в районе Пальмиры. По условиям договора, «Евро Полис» якобы получал 25% доходов от этих месторождений. В марте этого года сирийский мужчина обратился в российский Следственный комитет с требованием возбудить дело против бойцов Группы Вагнера, которых он считает причастными к исчезновению и убийству своего брата в 2017 году. На опубликованном в интернете видео мужчину пытают и в конце концов отрезают ему голову люди, говорящие по-русски. Операции Группы Вагнера не ограничиваются Сирией и Ливией — в Центральноафриканской Республике (ЦАР) их нанимает местная армия для помощи в борьбе с местными повстанцами за контроль над алмазными месторождениями. Три года назад в ЦАР были убиты три российских журналиста, расследовавших деятельность «Вагнера» в стране.

Сообщается и о присутствии «Вагнера» в других африканских странах, включая Судан и Мозамбик. В мозамбикской заявке на восполнение техники, к примеру, содержится детальное описание столкновений с местными повстанцами.

Getty Images / Танк Т-72 фигурировал в заявке на военную технику и оружие, переданной Би-би-си в Триполи Танк Т-72 фигурировал в заявке на военную технику и оружие, переданной Би-би-си в Триполи

Однако наиболее подробное представление об операциях «Вагнера» дает именно планшет, оставленный отступающими наемниками в районе Триполи.

Гражданская война, в которую Ливия погрузилась после свержения Муаммара Каддафи, продолжалась 10 лет. Лишь в марте этого года в стране начало работать единое переходное правительство, пришедшее на смену двум противоборствующим органам власти, которых поддерживали иностранные государства.

По условиям достигнутого в октябре 2020 года перемирия, все зарубежные бойцы должны были покинуть страну. И владелец попавшего к нам планшета, и его сослуживцы давно оставили места, отмеченные ими на картах. Но ливийские источники утверждают, что определенное количество иностранных наемников, как из ЧВК Вагнера, так из других формирований, по-прежнему находится на неподконтрольных правительству в Триполи территориях. Хишамский разгром. Как Россия заметала следы потерь после разгрома ЧВК Вагнера в Сирии

Депутат парламента Ливии Раабия Бурас: «Для России это большое соревнование за сферу влияния»

А депутат парламента Ливии Раабия Бурас считает, что российские интересы выходят далеко за пределы ее страны: «Для России это большое соревнование за сферу влияния. И соревнуется она не только за Ливию, но и за возможность вершить судьбу всего африканского континента».

Этот текст написан на основе документального фильма, вышедшего на английском и арабском языках 10 августа. Русская версия фильма будет опубликована на YouTube-канале Русской службы Би-би-си позднее

Автор: Надер Ибрагим и Илья Барабанов; Арабская и Русская службы Би-би-си