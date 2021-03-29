Секс-работники в Швейцарии: ни жертвы, ни преступники

Секс-работа в Швейцарии легальна, при этом поставщики таких услуг все еще страдают от социальной стигматизации. Но есть тут и хорошая новость: недавно Федеральный суд в Лозанне, высшая судебная инстанция страны, вынес очень важное прецедентное решение.

Вопрос регулирования порядка предоставления секс-услуг в Швейцарии был во время второго полукарантина (осень 2020 года – зима 2021 года) оставлен на усмотрение кантонов, субъектов федерации, пишет издание swissinfo.ch. В Швейцарии они имеют очень широкие права и степень автономии. Поэтому в кантонах Берн и Во проституция запрещена не была. Кантон Женева сначала запретил ее, но потом, с 20 января 2021 года, все же последовал примеру соседей и снова разрешил заниматься секс-работой.

И снова мы сталкиваемся со швейцарским федерализмом. Вопрос о том, насколько эффективен такой способ управления страной, ставится в Швейцарии со времен создания современного швейцарского федеративного государства в 1848 году. Поговорка о том, что «в Швейцарии дети появляются на свет по-разному, в зависимости от кантона», уже стала общим фольклором. «Федеральный центр предоставил кантонам полную свободу выбора в этом вопросе, а сами кантоны не очень-то интересуются тем, что и как делают их соседи».

Этот контент был опубликован 16 февраля 2021 года В самом ли деле широчайшая автономия субъектов федерации в Швейцарии осложняет борьбу с пандемией?

Таково мнение Бригитты Хюрлиманн (Brigitte Hürlimann), швейцарской журналистки, пишущей на судебные и правовые темы. Она стала одной из целого ряда авторов, материалы которых составили сборник Ich bin Sexarbeiterin («Я — секс-работница»), вышедший недавно в цюрихском издательстве Limmat. Тема швейцарского кантонального лоскутного одеяла, проявляющегося как в законодательстве, так и в правоприменительной практике, также прозвучала в этой книге.

Общее место в разных законах

С точки зрения Бригитты Хюрлиманн, несмотря на всю эту чересполосицу, у всех кантональных законов о проституции есть нечто общее. «В каждом из них на секс-работниц и секс-работников смотрят либо как на жертв, либо как на правонарушителей, от которых необходимо защищать мирное население. И в большинстве случаев в законах содержатся оба этих взгляда на данный вид деятельности».

В упомянутой книге приводятся конкретные примеры, иллюстрирующие двойственность, с которой к проституции подходят вообще-то в одной из самых либеральных стран Европы, в которой в сфере регулирования проституции, наряду с Нидерландами, Германией, Австрией, Венгрией, Латвией, Грецией и Турцией, действуют довольно-таки либеральные законы.

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А вот в Италии, Испании и Португалии проституция также разрешена, но она никак не регламентирована на законодательном уровне. Существует также «северная модель», в соответствии с которой действуют Швеция, Норвегия, Исландия, Франция и Ирландия. Там если кто и наказывается за проституцию, то не продавцы такого рода услуг, но их покупатели. В Швейцарии также с недавних пор обсуждают возможность перехода на такую модель.

Наказывать клиента? Не имеет смысла!

По мнению Кристы Амманн (Christa Ammann), руководительницы общественной организации Xenia, одного из специализированных центров по оказанию поддержки секс-работницам и секс-работникам в Швейцарии, наказывать клиентов за покупку секса не имеет смысла. Она даже напоминает американскую политику «аболиционизма» в области оборота спиртных напитков, вошедшую в историю как «сухой закон». Толку от него не было никакого. Не будет толку и от такого аболиционизма в области секс-услуг, потому что он «не отменяет действие рыночного закона спроса и предложения».

В швейцарском публичном доме. © Yoshiko Kusano

Покончить ни с предложением, ни со спросом на секс-услуги такой запрет не сможет, он только «сделает секс-работниц еще более социально незащищенными, что мы наблюдаем, например, во Франции начиная с 2016 года». Криста Амманн хорошо знакома с ситуацией в этой области в других западной Европы, так как она поддерживает активные контакты с подобными же ассоциациями за рубежами Швейцарии: кроме того, в своем бернском офисе она каждый день имеет дело с представительницами и представителями секс-индустрии, в основном приезжающими в Швейцарию из Европы.

Этот контент был опубликован 10 сентября 2018 года 10 сентября 2018 года В Швеции секс за деньги запретили, стоит ли Швейцарии пойти путём скандинавов? Об этом сейчас активно дискутируют в Конфедерации.

«Приезжают сюда потому, что они точно знают: здесь секс-работа законна, а в случае проблем можно позвонить в полицию». Криста Амманн подчеркивает, что очень многие работницы и работники секс-индустрии приезжают в Швейцарию именно потому, что тут эта деятельность не запрещена, а также потому, что заработки тут, особенно по сравнению с другими странами Европы, куда выше, с учетом того, что и цены тут на секс-услуги выше – в ситуации наличия широкого и платежеспособного спроса на такого рода услуги.

Чрезмерное регулирование и стигматизация – главные проблемы

Чрезмерное законодательное регулирование секс-услуг и общественные осуждение и порицание, которым до сих пор подвергаются секс-работницы и работники, — вот основные вопросы, которых касается К. Амманн во время проведения своих консультаций с представителями секс-индустрии. По ее мнению, только удаление всех этих препятствий является единственным способом реального улучшения условий их труда. Необходимо сделать так, чтобы к этой работе в Швейцарии относились так же, как и к остальным видам деятельности.

Недавно Федеральный суд в Лозанне(ФС), высший судебный орган Швейцарии, сделал большой шаг именно в этом направлении. В своем решении 6B_572/2020Внешняя ссылка ФС отклонил апелляцию клиента борделя, обманувшего секс-работницу, пообещав заплатить ей, но после, то есть по итогам оказания услуг. Однако потом он этого не сделал. На клиента подали в суд, осудив за мошенничество в суде как первой, так и второй инстанции. Со своей стороны клиент подал апелляцию, утверждая, что занятие проституцией есть аморальное дело.

Одна из работниц в специально отведенном для секс-услуг районе Цюриха. © Yoshiko Kusano

Ранее, когда клиенты отказывались платить за оказанные им услуги, у секс-работников и секс-работниц не было шансов, подав в суд, выиграть дело и взыскать положенные им деньги, поскольку суды рассматривали устный договор купли-продажи секс-услуг в качестве безнравственного, а потому не подпадающего под положения Обязательственного кодекса Швейцарии. Но теперь ФС постановил, что в данном случае нельзя говорить об аморальности.

Аморальная купля-продажа?

«Договор о предоставлении секс-услуг не противоречит этическим принципам и положениям, закрепленным в законодательстве Швейцарии, он не является нарушением общественного правопорядка, с учетом того, что доход секс-работниц в Швейцарии легален, к тому же он облагается НДФЛ, и с него идут отчисления в фонды социального и пенсионного (AHV/AVS) страхования.

Кроме того, проституция — это разрешенная деятельность, осуществление которой защищено конституционным правом на экономическую свободу», — отмечается в решении высшего швейцарского судебного органа. «Секс-работницы десятилетиями ожидали такого решения, — отметила Бригитта Хюрлиманн в своей статье, опубликованной в ежедневной левой онлайн-газете Republik. —

Федеральный суд постановил, что договор между проституткой и ее клиентом сам по себе не может классифицироваться в качестве аморального акта. А вот неоплата оказанных услуг есть мошенничество, и, следовательно, теперь обманутая секс-работница или обманутый секс-работник имеют полное право на правовую защиту своих законных интересов, пусть суд и уточнил, что все эти действия не должны покидать рамок Гражданского и Обязательственного Кодексов», — резюмирует Б. Хюрлиманн.

Право на проституцию? Швейцарский опыт

Швейцария принадлежит к числу стран, где вопрос секса за деньги решается довольно либерально. Однако в общественном мнении «первая древнейшая» профессия до сих пор считается аморальной. Не говоря уже о том, что «секс-работницы» не имеют возможности обеспечить себе защиту своих трудовых прав.

Общество без проституции – это утопия. Продажная любовь была всегда и везде, даже во внешне пуританском Советском Союзе. В Швейцарии считают, что тот, кто добровольно принял решение обменивать секс на деньги, должен иметь возможность делать это – не подвергаясь наказанию или стигматизации в качестве отверженного или недостойного члена общества.

По крайней мере, такое мнение высказывает известная швейцарская неправительственная правозащитная организация «Terre des Femmes Schweiz», выступающая за охрану прав женщин. Клодин Эссейва (Claudine Esseiva), генеральная секретарь женской организации партии швейцарских либералов (FDP Frauen Schweiz), придерживается похожего мнения. «Запретить проституцию означает просто загнать ее в подполье, вывести из сферы легального и эффективного контроля», — заявила она в интервью порталу swissinfo.ch.

Европейский «остров покупной любви»

Легальный статус в Швейцарии проституция получила в 1942 году. Добровольное занятие этим ремеслом рассматривается в Конфедерации наравне с занятием мелким бизнесом, что означает, кстати, соответствующие налоговые обязанности, но не только. «Секс-работница» должна в теории соблюдать целый ряд предписаний, включая регистрацию занятия проституцией в кантональных властях. Именно поэтому Швейцария часто приводится в качестве страны, где вопрос продажной любви решается наиболее оптимально.

Об этом напоминает, например, объединение «Verein Aspasie», основанная в Женеве 30 лет назад бывшими проститутками организация защиты прав работниц «горизонтального труда». «Немного, в самом деле, можно насчитать стран, на территории которых реально выполняются директивы Программы ООН по борьбе с распространением СПИД/ВИЧ, и где, в частности, легализована проституция», — говорит координатор этой организации Марианна Швайцер (Marianne Schweizer).

«Вот уже многие годы мы разрабатываем специальные программы для клиентов проституток, куда входят аспекты, связанные с мерами предохранения и защиты от болезней, передающихся половым путем», — указывает она. — «В Швейцарии, в отличие от других стран, общественная работа в этой области протекает не с морализаторски поднятым пальцем, но в высшей степени прагматично».

«Verein Aspasie» надеется, что этот «швейцарский взгляд на проблему, в частности, факт легализации проституции», будет воспринят за рубежами страны по достоинству, без попыток увидеть за этим какой-то злой умысел. Ведь в Европе сейчас усиливается тенденция к тому, чтобы (снова) запретить проституцию и начать наказывать клиентов. Примером такой тенденции сейчас выступает Швеция.

Похожие опасения разделяет и Биргит Зауэр (Birgit Sauer), политолог из Венского университета.

В недавнем интервью газете «Der Standard» она указала на то, что в Брюсселе усиливается лоббистская работа в пользу повсеместного в Европе ужесточения правовых основ занятия проституцией. При этом, убеждена Клодин Эссейва, легальные правовые рамки гарантируют более эффективную защиту прав и даже жизни «секс-работниц», потому что тогда «нам известно, где они находятся, и как нам войти с ними в контакт, случись что». И именно поэтому, например, эта либеральная политическая деятельница выступает за создание на окраине Цюриха легальной и открытой «улицы красных фонарей».

Бизнес-план по сексу

Организация «Verein Aspasie» и Клодин Эссейва выступают против чрезмерного бюрократического регулирования сферы покупного секса. «Бесконечные бюрократические предписания и рогатки только подталкивают проституток уходить в подполье, что приводит к их личной и общественной маргинализации», — утверждает Марианна Швайцер. В Швейцарии многое, если не все, зависит от кантонального законодательства. Многие кантоны сами регулируют на своей территории секс-бизнес, и это можно было бы воспринимать в качестве еще одного механизма защиты тех, кто в этом бизнесе задействован. Однако на практике зачастую это оборачивается дополнительными сложностями.

Так, например, указывает Клодин Эссейва, в кантоне Берн многие проститутки, признанные властями в качестве индивидуальных предпринимателей, обязаны составлять… бизнес-планы и предъявлять их проверяющим органам. В этих планах необходимо четко указывать каталог услуг. Кроме того, в них должна содержаться разработанная маркетинговая стратегия. «Это абсурд», — подчеркивает К. Эссейва, — «Такие требования, предъявляемые к лицам, порой едва владеющим соответствующим национальным языком Швейцарии, только усиливают зависимость «секс-работниц» от власти сутенеров».

Такая же профессия, как и другие?

К бюрократии примешивается еще и чисто правовой аспект. По словам А. Карони (Andrea Caroni), депутата Национального совета (большой палаты парламента) от партии либералов (FDP) Федеральный суд в Лозанне, высшая судебная инстанция страны, все еще рассматривает, с опорой на положения швейцарского обязательственного права, трудовые договоры лиц, занимающихся проституцией, в качестве документов, «противоречащих нравственности».

А это ведет к тому, что установленный гонорар, в случае, если клиент отказывается уплачивать его, не может быть востребован по суду. Похожие дела, касающиеся таких вопросов, как аренда недвижимости, в которых происходит оказание секс-услуг, также очень редко рассматриваются в суде. «Наше законодательство выталкивает из зоны законности целую общественную группу», — указывал недавно А. Карони в своем депутатском запросе в адрес правительства Швейцарии.

Поэтому необходимо обеспечивать более надежные и безопасные условия труда, считает М. Швайцер, включая меры по улучшению и совершенствованию правовых рамок и по оказанию консультационных и иных услуг «секс-работницам». «К тому, кто работает в области секс-бизнеса, следует относится как к обычному индивидуальному предпринимателю. Необходимо и наличие свободы выбора, то есть работник должен сам определять, кем он является: самостоятельным работником или лицом наемного труда».

Означает ли это, что проституцию следует рассматривать как обычную профессию? Ни в коем случае, — считает цюрихское общественное объединение «Frauenzentrale», одна из немногих организаций, выступающих против легализации проституции. «Речь не может идти о нормальной профессии, потому, что добровольное занятие проституцией является не правилом, оно является исключением», — убеждена председатель правления этой организации Андреа Гизлер (Andrea Gisler), которая призывает начать в Швейцарии общественные дебаты по вопросу возможного запрета проституции, как и в некоторых других странах.

«Причины, вынуждающие заниматься проституцией, могут быть самыми разными, границу между принуждением и добровольностью не всегда можно провести совершенно четко», — возражает М. Швайцер. «Мы встречались с секс-работницами и секс-работниками, которые поначалу попадали в эту область труда из-за разных трудных обстоятельств – но потом они становились индивидуальными предпринимателями. Их привлекает в этой работе контакт с клиентами и собственная независимость».

Не путать проституцию и торговлю людьми

Проведенные недавно в Берне и Цюрихе исследования, вскрывшие, в частности, наличие в Швейцарии разветвленной сети организаций, торговавших людьми и финансировавшихся за счет проституции, показывают, на самом деле, довольно нерадостную картинку. В своем отчете за 2011 год швейцарское Федеральное ведомство полиции (fedpol) пишет о том, что «либеральные правовые рамки и относительно высокий уровень оплаты труда в секс-отрасли делают из Швейцарии рынок, очень привлекательный не только для иностранных «жриц любви», но и для организаций, занимающихся торговлей людьми». «Verein Aspasie» сомневается в истинности таких умозаключений.

«Да, время от времени такие случаи всплывают на поверхность – но это, как правило, исключения». Марианна Швайцер признает, что женщины иногда становятся жертвами преступных организаций, специализирующихся на торговле людьми, и часто за этими организациями стоят даже швейцарские граждане. «Однако это не следует смешивать с собственно проституцией – в области «швейцарских красных фонарей» преступная торговля людьми остается редким, побочным явлением». К. Эссейва также подчеркивает, что проституция и торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации – это две разные, пусть иногда и пересекающиеся, темы. «Для регулирования проституции нам необходимы либеральные правовые рамки, в то время как торговля людьми должна искореняться всеми доступными средствами», — резюмирует она.

Перевод с испанского: Лейла Бабаева.

Источник: swissinfo.ch