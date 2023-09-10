Скільки МВС видає у нагороду вогнепальної зброї і за що

Серед усіх державних відзнак особливе місце посідає вогнепальна зброя, яка не може перебувати у власності громадян. Тож наявність нагородного пістолета завжди підкреслювало особливий статус людини. Хто і як отримує зброю, спробували з’ясувати у виданні Закон і Бізнес на прикладі Міністерства внутрішніх справ.

Суб’єкти і підстави

Сьогодні загальні умови, порядок представлення до нагородження, вручення відзнаки та її позбавлення визначається Положенням про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства внутрішніх справ України «Вогнепальна зброя» і «Холодна зброя», затвердженим наказом МВС від 19.05.2022 № 306.

Прикметно, що попередня редакція цього нормативного акта була прийнята за 6,5 років до чинного порядку (наказ від 30.11.2015 №1521). Тож що там принципово змінилося? Відповідь на запитання може бути цікава у зв’язку із тим, що корегування процедури нагородження громадян зброєю відбулося у розпал повномасштабної агресії. Очевидно, на це мали бути досить вагомі причини. Ми віднайшли 4 суттєві відмінності між положеннями.

По-перше, раніше відомчою заохочувальною відзнакою могла бути в тому числі зброя невійськового призначення. У 2022 році це уточнення прибрали, залишивши лише вогнепальну зброю вітчизняного або іноземного виробництва. Водночас, обов’язковими умовами стали наявність на ній номеру і штампу (марки) виробника, а також придбання (отримання) в установленому законодавством порядку.

По-друге, значно звузилося коло суб’єктів, які можуть бути нагороджені вогнепальною зброєю, а підстави — більш докладно розписані. Так, за минулої редакції положення, — це просто дієздатна особа, яка має право на придбання, зберігання та використання вогнепальної зброї. Підстави — сумлінна служба, особливі заслуги в боротьбі зі злочинністю, охороні громадського порядку, захисті конституційних прав та свобод людини і громадянина, бездоганна багаторічна служба, зразкове виконання військового, службового та громадянського обов’язку, виявлені при цьому честь і доблесть.

Сьогодні ж отримати відзнаку можуть лише військовослужбовці або поліцейські. Перші — за визначні заслуги в забезпеченні обороноздатності України, недоторканності її державного кордону, підтриманні високої бойової готовності військ (сил), зміцненні національної безпеки, боротьбі зі злочинністю, захисті конституційних прав та свобод людини й громадянина, за бездоганну багаторічну службу, зразкове виконання військового та службового обов’язку, виявлені при цьому

честь і доблесть. Другі — за виняткові заслуги у сфері забезпечення національної безпеки, за розкриття особливо тяжких злочинів, затримання особливо небезпечних озброєних злочинців, за виявлені честь, доблесть та самопожертву під час рятування життя громадян у разі ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та в особливий період. Отже, з кандидатів на отримання зброї випали сторонні особи за зразкове виконання громадянського обов’язку (читай — за хорошу поведінку). Аби вони отримали відзнаку, раніше необхідне було клопотання безпосереднього керівника і, звісно, рішення керівництва МВС. Тож звуження суб’єктів і конкретизація підстав — безумовно правильний крок. Між іншим, аналогічне Положення Міноборони (наказ від 23.10.2012 №2012) взагалі не вказує підстав. У клопотанні про нагородження необхідно було лише зазначити «конкретні заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання». Вручення і позбавлення По-третє, було спрощено процедуру вручення відзнаки. До 2022 року її мали вручати керівник МВС або за його дорученням члени колегії МВС, керівники структурних підрозділів апарату МВС, командувач Національної гвардії, керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується міністром. Сьогодні відзнаку, крім міністра, за його дорученням може вручати будь-яка особа. Це, звісно знижує градус урочистості, втім, очевидно, пов’язано зі складнощами воєнного часу.

По-четверте, дещо змінилася процедура позбавлення нагородженого відзнаки. Раніше це відбувалося за двох підстав: за обвинувальним вироком суду, який набрав законної сили, за вчинки, що дискредитують нагородженого. Тепер вирок суду не є самостійною підставою. Міністр внутрішніх справ має ще ухвалити додаткове рішення з цього приводу. Також нагородженого може бути позбавлено відзнаки у зв’язку зі звільненням з військової служби або служби в поліції через службову невідповідність, у зв’язку із реалізацією дисциплінарного стягнення у вигляді звільнення зі служби, накладеного відповідно до Дисциплінарного статуту Національної поліції, анулюванням дозволу на зберігання, носіння нагородної зброї. Незручні дані? Так або інакше, у 2022 році кількість нагороджених збільшилася удвічі. Про це свідчать дані, які були надані на запит публічної інформації (див. інфографіку). Відомчою заохочувальною відзнакою МВС «Вогнепальна зброя» нагороджено протягом 2014 року — 572, 2015 року — 358, 2016 року — 392, 2017 року — 594, 2018 року — 588, 2019 року — 438, 2020 року — 254, 2021 року — 321, 2022 року — 627, від початку 2023 року — 283, повідомили у відомстві. Втім, відслідкувати на їх основі якусь тенденцію у зростанні і зменшенні нагород (зважаючи на обмежені дані), наразі неможливо. Крім того, в МВС відмовилися надавати частину запитуваної інформації.