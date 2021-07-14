53% журналісток зазнавали сексуальних домагань выд представників влади, посадовців, депутатів, бізнесменів

53% опитаних ІМІ (Інститут масової інформації) журналісток вказали, що зазнавали сексуальних домагань у зв’язку з професійною діяльністю. 47% журналісток зазначили, що не стикалися з домаганнями під час роботи або у зв’язку з нею.

Такими є результати анонімного адресного опитування медійників, що провів Інститут масової інформації в співпраці з ГО «Жінки в медіа» та з журналісткою-розслідувачкою Любов’ю Величко 14–25 червня 2021 року *.

Водночас 17% опитаних чоловіків-журналістів вказали, що потерпали від сексуальних домагань у зв’язку з професійною діяльністю. Разом з тим 83% чоловіків-журналістів, що взяли участь в опитуванні, не мали такого досвіду.

Окрім того, 33% респондентів вказали, що були свідками сексуальних домагань до своїх колег у зв’язку з журналістською діяльністю.

Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» ще 2005 року дав визначення:

сексуальні домагання – це дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування.

Недоліком цього визначення є те, що закон передбачає підпорядкування у визначенні домагань, а відомо, що багато випадків сексуальних домагань (зокрема, домагання до журналісток з боку інтерв’юйованих) вчиняються без видимого підпорядкування, а часто з боку незнайомих людей.

В Україні дуже мало судових кейсів з притягненням кривдників до відповідальності. І навіть більше: аналізуючи судову практику, побачимо, що досить часті випадки притягнення до відповідальності жінок у справах про компенсацію моральної шкоди за приниження честі і гідності чоловіків, щодо яких розголошено інформацію стосовно сексуальних домагань з їхнього боку, які не були доведені в суді.

Саме журналістки можуть тут ситуацію дещо змінити, документуючи докази, які можуть підтвердити в суді вчинення щодо них домагань. Адже диктофон і камера – часто звичні інструменти роботи в цій професії, і можу припустити, що скористатися ними під час сексуальних домагань журналістці легше, ніж жінкам інших професій.

Обставини, географія і типи домагань

На запитання «Де саме ви зазнавали особисто сексуальних домагань або помічали сексуальні домагання щодо інших?» 30% опитаних вказали, що це траплялося під час інтерв’ю з людьми при владі (посадовці, бізнесмени). На другому місці – домагання в редакції, від колег, керівництва або роботодавця (25% респондентів вказали це). І на третьому місці виявилися домагання під час роботи над редакційним завданням (22% респондентів). Такі результати свідчать про досить високий рівень ризиків і низьку захищеність медійників не лише за межами редакції, а й у редакційних колективах.

Учасниці опитування розповіли ІМІ анонімно деталі про сексуальні домагання до них під час журналістської діяльності. Переважна більшість цих історій – домагання до жінок-журналісток від чоловіків – представників влади, посадовців, депутатів, бізнесменів, рідше траплялися домагання від власників медіа та керівників редакцій. Серед прикладів респонденти на умовах анонімності називали таке:

«Пропозиція приїхати до спікера ввечері додому і повечеряти, щоб познайомитися ближче і домовитися про інтерв’ю».

«Керівник постійно призначав «робочі» наради в неробочих місцях. Не прийти – потрапити під незадоволення і штрафи. Фіналом була «нарада» в чужій винайманій квартирі. Я не зайшла і була звільнена».

«Чоловік, який обіймав керівну посаду, вимагав, щоб я вдягала на роботу короткі спідниці та одяг з декольте, бо йому дуже подобаються мої груди».

«Керівник застосував до мене прийоми харасменту. Коли зрозумів, що нічого не буде, то припинив це та різні натяки”.

«Непристойні пропозиції, що ґрунтувалися лише на тому, що я працюю у сфері інформації, а це «найдревніша професія, як і проституція: не вважаєш, що кореспондентка тире проститутка».

«На офіційних заходах серед білого дня один і той самий посадовець намагався мене торкатися. Спершу погладжуванням руки, в якій тримала диктофон. На наступному заході, щоб пройти через натовп колег, він мене міцно обняв за талію. Я випручалась і вибігла з кімнати, де відбувався захід».

«Приваблива» пропозиція канікул за його кошт і більше».

«Посадовець покликав до себе в кабінет у справі, але натомість притиснув до стіни й почав обмацувати. Я втекла».

«Посадовець протягом мого інтерв’ю стояв … і дивився у виріз мого светра. Коли я вже збиралася йти й почала одягати пальто, він під приводом джентльменства вирішив допомогти мені вдягти пальто, а водночас примудрився хлопнути мене по сідницях».

«Від посадовця, з яким я спілкуюся на мою тематику, були розповіді про те, як він ходить у лазню (телефонувала домовитися про місце, час і день коментаря)».

«Від посадовця розповіді про мій «прекрасний фейс», «привабливий голос», запрошення на чай за неформальних обставин».

«Вислови типу «гарна журналістка, треба дати їй інформацію», масні посмішки й стріляння очима впродовж інтерв’ю, обнімання за талію».

«Мала негативний досвід від гостей редакції – високопосадовців. Від непристойності захистив колега. У міліції тоді натякнули, що краще мовчати».

Щодо географічного розподілу, то понад третина респондентів, які вказали, що зазнавали сексуальних домагань, є мешканцями західних регіонів (37%), на другому місці – центральні регіони України (33%). Найменше з домаганнями стикалися медійники Півдня (16% всіх респондентів, що зазнавали сексуальних домагань) та Сходу України (11%). Ще 3% опитаних не вказали свого регіону.

Що стосується типів сексуальних домагань, то найчастіше журналістки та журналісти стикалися з домаганнями, які виявлялись у вигляді жартів та принижень пов’язаних із сексуальністю (28% респондентів), а також у вигляді небажаних дотиків, обмацувань, інших фізичних контактів (вказало 27% учасників опитування).

Ще 25% опитаних зазначили, що мали негативний досвід у вигляді пропозицій сексуального характеру від осіб, від яких перебували в залежності (25%).

6% респондентів зазнавали погроз сексуального характеру, зокрема, через інтернет, і ще 3% зазнавали такого виду домагань, як «послуга за послугу» **.

Реакція на сексуальні домагання

Найчастіше в таких випадках журналісти повідомляють друзів, або рідних (49% опитаних), або колег по роботі (47% тих, хто зазнавали сексуальних домагань). Тільки 4% опитаних наважилися написали про свій досвід публічно в соцмережах чи розповісти в медіа **.

Чверть опитаних ІМІ журналістів, які стикались із сексуальними домаганнями (25%), вказали, що нікому про це повідомляли. Основною причиною мовчання про такі інциденти респонденти назвали відсутність механізмів захисту прав потерпілих, адже «все одно нічого не допоможе» (про це зазначили 16% тих, хто зазнавав сексуальних домагань). На другому місці – страх, що ніхто не повірить, адже в потерпілих немає доказів (7% респондентів). Ще 6% вказали, що побоялися осуду і нерозуміння з боку колег **.

Переважна більшість опитаних (93%) вважає, що винні в сексуальних домаганнях особи, які не поважають особистих кордонів інших людей.

Розуміння захисту від сексуальних домагань

На думку опитаних журналістів, найефективнішим захистом від сексуальних домагань під час роботи є особисте розуміння та планування власних ризиків, про це зазначили 63% опитаних. Серед найпотужніжих інструментів захисту журналісти вказали також розголос у соцмережах (45% респондентів). На третьому місці – звернення до поліції (40%).

Майже третина опитаних журналістів (33%) вважає, що захищати їх має роботодавець, і ще 32% розраховують на допомогу від колег. 31% опитаних вважає, що захистити їх допоможуть тренінги та навчання, і 21% вбачає роль захисників у громадських організаціях. Тільки 4% вважають, що не потрібні жодні додаткові засоби захисту.

Що ж робити, коли до журналістки вчиняються сексуальні домагання?

Насамперед варто пам’ятати, що в разі сексуальних домагань, як і загалом насильства, винен виключно кривдник. І тому не потрібно звинувачувати себе в тому, що відбувається.

Перше, про що потрібно подбати, – це ваша безпека.

Привертайте увагу. Варто знати, що кривдник зазвичай прагне залишитися в тіні й не привертати уваги інших людей до ситуації. Переважно, коли з’являються свідки, домагання припиняються, і тому корисно може бути не залишатися з людиною, яка вчиняє домагання, наодинці й шукати підтримки у свідків. А якщо ситуація складається так, що ви залишилися наодинці, – оцінити, чи можна привернути увагу інших людей, тобто залучити свідків. Якщо сексуальні домагання відбуваються в громадському місці, то це можуть бути люди під час виконання своїх службових обов’язків (офіціант, поліцейський, бармен і тощо) чи навіть незнайомі люди, з якими можна встановити контакт очима і звернутися, ніби до давно знайомих: «Привіт, 100 років тебе не бачила» чи «Підкажіть, будь ласка, як мені звідси дістатися до…».

Варто знати, що кривдник зазвичай прагне залишитися в тіні й не привертати уваги інших людей до ситуації. Переважно, коли з’являються свідки, домагання припиняються, і тому корисно може бути не залишатися з людиною, яка вчиняє домагання, наодинці й шукати підтримки у свідків. А якщо ситуація складається так, що ви залишилися наодинці, – оцінити, чи можна привернути увагу інших людей, тобто залучити свідків. Якщо сексуальні домагання відбуваються в громадському місці, то це можуть бути люди під час виконання своїх службових обов’язків (офіціант, поліцейський, бармен і тощо) чи навіть незнайомі люди, з якими можна встановити контакт очима і звернутися, ніби до давно знайомих: «Привіт, 100 років тебе не бачила» чи «Підкажіть, будь ласка, як мені звідси дістатися до…». Зверніться до кривдника. Якщо ви відчуваєте, що маєте досить внутрішніх ресурсів, можна спочатку безпосередньо звернутися до кривдника, наприклад зі словами: «Те, що ви зараз робите, мені неприємно, і я не хочу, щоб ви це продовжували». Якщо кривдник не зупиняється, може бути корисним голосно, впевнено і досить директивно звернутися до кривдника (привертаючи увагу свідків): «Припиніть! І відійдіть від мене! Мені це неприємно!»

Якщо ви відчуваєте, що маєте досить внутрішніх ресурсів, можна спочатку безпосередньо звернутися до кривдника, наприклад зі словами: «Те, що ви зараз робите, мені неприємно, і я не хочу, щоб ви це продовжували». Якщо кривдник не зупиняється, може бути корисним голосно, впевнено і досить директивно звернутися до кривдника (привертаючи увагу свідків): «Припиніть! І відійдіть від мене! Мені це неприємно!» Не бійтеся реагувати. Не існує ідеальної реакції на сексуальні домагання. Будь-яка реакція, навіть утеча людини, яка зазнає сексуальних домагань, є правильною і може допомогти, по-перше, запобігти сексуальному і фізичному насильству, а по-друге, ця реакція допомагає інтегрувати неприємний досвід і значно краща з погляду травматичного впливу на психіку, ніж завмирання.

Як пережити ситуації, пов’язані з домаганнями?

Спочатку знову варто згадати, про те, що ви не винні в тому, що щойно пережили. І далі допомогти собі.

По-перше, після того, як ви опинилися в безпечному місці, де вам нічого не загрожує, випийте кілька ковтків води й переведіть увагу на дихання. Спробуйте дихати животом: саме так ви допоможете тілу краще давати раду зі стресом.

По-друге, корисно з кимось поговорити про пережитий досвід: зателефонуйте подрузі чи близькій людині, яка підтримає вас, чи на телефонну лінію підтримки, поговоріть з колегами, яким довіряєте, досить часто може виявитися, що вони теж переживали подібні ситуації. Флешмоби в соціальних мережах #янебоюсьсказати та #metoo продемонстрували, наскільки поширеними є сексуальні домагання та насильство в Україні та світі. Подбайте про себе. Дуже важливо після такого досвіду допомогти собі. Може подіяти контрастний душ чи ванна з аромомаслами, фізичні навантаження чи йога. Корисно подбати про добрий сон. Може також допомогти прогулянка, додатковий відпочинок, спілкування з домашньою твариною чи близькими. Зробіть собі якийсь приємний подарунок, змініть оточення, наприклад це може бути поїздка за місто у вихідні. Різним людям може допомогти щось зовсім інше. Можливо, журналісткам допоміг би письмовий опис того, що сталося. Це теж вивільнення і дистанціювання від пережитого неприємного досвіду. Все, що зазвичай вам допомагає в складних життєвих обставинах, тут теж, ймовірно, може допомогти.

На жаль, ми живемо в неідеальному світі, де часом відбуваються небажані чи неприємні ситуації. Сексуальні домагання можуть завдати шкоди, принизити гідність, вплинути на психологічний стан людини. Але важливо пам’ятати, що ви – не винні й що є багато можливостей допомогти собі самостійно чи звернутися по допомогу до інших людей, зокрема і до психологів і психотерапевтів! Будьте в безпеці!

* Дослідження проводилося методом анонімного адресного онлайн-опитування за інтерактивною структурованою анкетою. Посилання на анкету надсилали потенційним респондентам – чинним журналістам і редакторам. Усього отримано 138 відповідей від медійників. 93% – респонденти з регіонів України, 7% з міста Києва. 83% жінок, 17% чоловіків. Дослідження проводилося протягом 14–25 червня 2021 року.

** Сума відповідей не дорівнює 100%, адже респонденти могли обрати кілька відповідей.

Джерело: ІМІ

Проведення цього дослідження стало можливим за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» в межах проєкту «Мобілізація зусиль для вирішення викликів у медіасфері України». Матеріал відбиває позицію авторів і не обов’язково збігається з позицією Міжнародного фонду «Відродження».