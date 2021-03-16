Аферисты Украины и России — во главе масштабной схемы по продаже фуфломицинов в Европе

Организованная разветвленная сеть из Украины и России продает в Румынии (и не только) препараты якобы «исцеляющие от всех болезней», включая такие серьезные как гипертония и диабет. Кампания побуждает покупателей отказаться от лечения, назначенного настоящими врачами в пользу своих «лекарств». При этом, большая часть «клиентов» — пожилые люди, для которых подобное «лечение» может плачевно сказаться на здоровье, а навыки проверки информации в Интернете минимальны или отсутствуют. Как отмечает издание AIN.UA, в ходе расследования румынский Recorder выяснил, что один из двух основных игроков этой индустрии — украинская IT-компания Everad

Ранее Everad в Украине уже обвиняли в продаже несертифицированных биодобавок, которые, якобы, должны были помогать от коронавируса. Тогда в ее киевском офисе провели обыск: СБУ обнаружила более $1 млн наличными. В компании все отрицают. В комментарии AIN.UA представитель компании заявил, что Everad не продавала ничего в Украине, а также заявил об ошибочности информации о найденных при обыске деньгах.

Журналист AIN.UA коротко пересказывает материал Recorder, поговорил с представителем Everad и с бывшим сотрудником Everad. А также зарегистрировался на платформе компании в качестве партнера — чтобы разобраться как она работает и убедиться в выводах Recorder.

Детали схемы

Скоординированная сеть организовала схему, в ходе которой продает фальшивые пищевые добавки пожилым людям. Для привлечения клиентов используется вводящая в заблуждение интернет-реклама, побуждающая отказаться от профессионального лечения и перейти на альтернативный метод. «Вылечить» предлагают всевозможные заболевания, включая гипертонию, простатит, варикоз, псориаз, диабет, а также избавить от алкогольной зависимости.

Для правдоподобности злоумышленники пользуются различными приемами, например, клонируют сайт Министерства здравоохранения, а чтобы подкрепить качество продукции — похищают личности врачей (и не только), которые «делятся своими наблюдениями». Для защиты от отслеживания звонков участники схемы используют специальные сервисы.

После получения заявки доверчивого пожилого человека на приобретение «исцеляющего» средства, с ним связываются сотрудники call-центра и убеждают в правильности такого решения. При этом, при попытке узнать больше о заказываемых продуктах, операторы становятся агрессивными.

Примечательно, что рекламу о продаже средств покупатели могут найти на самых разных медиаресурсах, которые размещают баннера и другие объявления в целях монетизации.

Фейковый сайт Министерства здравоохранения Румынии. Изображение: Recorder

За этой историей стоит целая индустрия, которая работает на международном уровне. В сети существуют сотни дублированных интернет-страниц на нескольких языках, которые аналогичны или идентичны тем, что действуют в Румынии. Это также подтвердил бывший сотрудник компании Everad в комментарии AIN.UA.

Названия добавок постоянно меняются по ходу того, как мошенники «изобретают» новые лекарства. Когда некоторые продукты больше не пользуются успехом в одной стране или становятся предметом неблагоприятных статей в прессе, сеть заменяет их другими.

Продукция, предлагаемая мошенниками, становится популярной и востребованной. За последний месяц «лекарство» от гипертонии Detonic искали в Google более 15 000 раз, а «средство» от простатита Urotrin — более 30 000 раз. И это только в Румынии.

Редакции Recorder удалось связаться с женщиной, которая работала в call-центре и убеждала клиентов выбрать пищевые добавки на замену лечению, прописанному врачами. Она подтвердила, что схемой руководили из Украины.

По ее словам, никто из операторов не знает состава препаратов. Сотрудники работают неофициально, на зарплату до $400 в месяц.

Кто за этим стоит

Добавки производятся в России компаниями, которые открыто занимаются такого вида деятельностью. Они расфасовывают растительные порошки в пластиковые банки, которые упаковывают и маркируют по запросу.

«За последние пять лет мы разработали и произвели более 1000 продуктов для программ партнерского маркетинга», — заявляет московская компания Capital Produkt. Их предложение включает «создание идеи и названия продукта, создание уникального дизайна, подготовку документов, создание продукта».

В ходе расследования, издание выделило две компании, которые являются стабильными игроками на румынском рынке: LeadBit (Россия) и Everad (Украина) . За время существования схемы, им удалось создать огромную сеть виртуальных продавцов, которые продают вредоносную продукцию в десятках стран.

. За время существования схемы, им удалось создать огромную сеть виртуальных продавцов, которые продают вредоносную продукцию в десятках стран. Деятельность Leadbit направлена на продажу диетических добавок, позиционируемых как «чудодейственные препараты». За три года существования компания расширила сеть от стран Балтии и Европы до Колумбии и Вьетнама. Call-центры Leadbit работают в 50 странах мира. При этом, основатели регулярно делятся подробностями своей роскошной жизни в соцсетях.

Денис Лагутенко, соучредитель Leadbit. Источник фото: Recorder

В Румынии одной из двух наиболее активно рекламирующих эти препараты является AdTech-компания MGID с офисом в Киеве и совокупным охватом 850 млн человек. Recorder сообщает, что MGID напрямую сотрудничает с Everad и Leadbit и распространяет информацию о добавках. Примечательно, что в феврале 2020 года, в украинском офисе MGID прошел обыск — компанию подозревали в «финансировании преступных сайтов». В MGID обыск назвали безосновательным.

След Everad

В Румынии Everad осуществляет деятельность через фирму Make Profit SRL. Как обнаружили журналисты Recorder, в 2016 году ее основал украинец Руслан Дроздов. Позже администратором компании стал другой украинец — Игорь Паринов. Согласно профилям в LinkedIn, они оба работали в Everad задолго до того, как начали заниматься Make Profit SRL в Румынии. Это обосновывает связь между Make Profit SRL и Everad с момента основания компании в Румынии.

Впоследствии компания была передана украинцу Виталию Ставницкому, юридический адрес которого зарегистрирован в Москве. Однако Make Profit SRL сохранила свой объект деятельности и в настоящее время продает в Румынии пищевые добавки Everad.

Кроме этого, Make Profit SRL значится в таможенных накладных получателем нутры от ТОВ «СІТІ ТРЕЙД УКРАЇНА», которая указана «подконтрольной компанией Everad в судебном документе об обысках. Еще одно доказательство связи Make Profit SRL и Everad. При этом, последняя является поставщиком несертифицированных добавок, а не только рекламной компанией.

Всего компания продает пищевые добавки в более чем 20 странах, используя партнерскую сеть, которая также занимается клонированием сайтов. При этом, Everad заявляет, что call-центры берут на себя заказы и занимаются доставкой продуктов, а единственной задачей филиалов является популяризация добавок. Помимо щедрых комиссий, также предлагаются дополнительные призы для филиалов с лучшей производительностью.

О том, что Everad не только рекламирует препараты, может свидетельствовать и информация на сайте российской компании «Сашера-Мед», которая в частности занимается продажей т.н. нутры. Официальным распространителем продукции «Сашера-Мед» прямо на сайте компании указана ООО «ПромоАрт» (ООО «Восток») — партнерская сеть Everad.

Примечательно, что последние годы обороты Everad резко выросли: с $208 000 в 2017 году до $4,2 млн в 2018 году. Согласно последней налоговой информации, доступной в Министерстве финансов, в 2019 году прибыль достигла $16,5 млн.

Сайт Everad в Украине

Нам удалось связаться с бывшим сотрудником компании, который подтвердил функционирование масштабной схемы:

Описанное в статье соответствует действительности. Не знаю, кто именно конечный бенефициар в компании — ни разу его не видела, но call-центры и продажи существуют как в Украине, так и в более 20 странах по всему миру. Производство в Украине было, но его вроде прикрыли давно. Производство налажено в России, Азии и странах с дешевым сырьем (так по крайней мере было в 2019 году).

Биодобавки с «пустым» составом действительно подаются как действующие лекарства от многих серьезных болезней. Работникам информация подается иначе, мол это вспомогательные лекарства и мы не продаем здоровье. Врачи, отзывы — подделка, один «лендинг» дублируется на разных языках и подставляется под запрос и особенности страны.

Особенностей продаж и аффилейта не знаю, но там много сомнительных схем и обмана как внутри компании, так и снаружи. Кажется, были и массовые невыплаты партнерам. Мой опыт сотрудничества с компанией — максимально негативный.

В ответ на запрос редакции AIN.UA, представители Everad назвали расследование Recorder заказным, добавив, что компания Everad не допускает нарушений как законодательства отдельных стран, так и внутренних правил рекламной сети.

Все примеры продуктов, и нарушения по рекламе никак не относятся к продукции которую продвигает рекламная сеть Everad. Все «расследование» показывает деятельность конкурентов.

Все упоминание компании Everad в статье сводится только в одном предложении: «Украинцы в «Everad» как минимум на одном уровне», без единого упоминания нарушений непосредственно в деятельности компании.

Компания Everad проводит политику жесткой премодерации рекламных материалов, которые планируют опубликовать аффилиаты и никогда не допускает нарушений как законодательства отдельных стран, так и внутренних правил рекламной сети.

Статья носит явно заказной характер. Ни один сайт и продукт упомянутый в статье не имеет отношения к компании Everad. Мы не занимаемся показом подобной рекламы на территории Румынии.

Партнерская сеть Everad изнутри

Журналист AIN.UA провела собственную проверку материала Recorder, повторив шаги румынских журналистов. Журналист издания зарегистрировалась как партнер на платформе Everad и рассказывает, как через нее можно продавать препараты в Румынии (и не только).

Для того, чтобы начать продвигать добавки, достаточно выбрать конкретные препараты и запросить доступ к офферам у администратора. В заявке требуется рассказать об опыте в интернет-маркетинге, а также уточнить источники трафика, которые будут использоваться при продаже биодобавок.

Изображения: платформа Everad

Получив доступ к системе Everad, партнер может выбрать лендинги, через которые будут продаваться препараты. Сайты из списка доступны на разных языках, а также в нескольких вариациях. Кроме того, продавцу предложено выбрать транзитную страницу (в частности, фейковый сайт Миниздрава целевой страны), с которой покупатель сможет перейти на страницу оформления заказа.

На каждой транзитке представлены якобы реальные отзывы покупателей, а также «рекомендации врачей». Фотографии одних таких «врачей» и «покупателей» журналист AIN.UA нашел в стоковых фотобанках, а доктором Ионеску Октавианом, который советует препарат Friokard, и вовсе оказался известный телеведущий и журналист Владимир Познер. На другом же лендинге, уже лично Познер якобы рассказывает, как капсулы DiabeNot помогли «понизить уровень сахара в крови».

Владимир Познер в роли доктора Ионеску Октавиана. Изображение: лендинг Everad

В кабинете партнер может следить за статистикой заказов размещенных препаратов, фильтруя показатели по странам, лендингам, площадкам и другим используемым для продвижения каналам. Кроме того, в разделе «Финансы» доступна информация о текущем заработке – партнер получает комиссию каждый раз, когда покупатель оформляет и оплачивает заказ.

Раздел «Финансы». Изображение: платформа Everad

Таким образом, задача продавцов сводится к тому, чтобы получать офферы на препараты и размещать как можно больше продающих страниц в интернете. Остальные задачи за Everad: клиенту звонят из call-центра, оформляют доставку и отправляют товар.

В аккаунте партнеры получают информацию о приостановленных в ряде стран офферах. Как отметили в Recorder, это может быть связано с отсутствием спроса на препарат, а также если добавка становится предметом негативно влияющих статей в прессе. В таком случае, продавцам предлагают заменить средство на аналог с другим названием:

Раздел «Новости». Изображение: платформа Everad

На платформу регулярно добавляют новые варианты лендингов и транзитных страницы, о чем партнеров также информируют в разделе «Новости».

Раздел «Новости». Изображение: платформа Everad

В списке стран, где можно продавать добавки, Украина отсутствует. Касательно рынка Румынии, то все перечисленные в материале Recorder препараты продаются еще более чем в 10 странах.

Список стран, в которых продается препарат Valgu-correct, и цены. Изображение: платформа Everad

Почему это важно

Украинскую компанию Everad заподозрили в незаконной продаже биодобавок в ряде стран Европы. Для распространения препаратов используется активная рекламная кампания с фейковыми рекомендациями врачей и клиентов. Покупателям предлагают отказаться от профессионального лечения, что в конечном счете может оказывать негативное влияние на здоровье. Все это активно рекламируется компаниями с охватами, как в случае с MGID, 850 млн человек.

Принимая во внимание то, что любой желающий может присоединиться к Everad и LeadBit в качестве партнера и размещать продающие страницы в сети — масштабы аферы могут оказаться огромными. А прецедент может бросить тень на весь украинский AdTech: упомянутые Everad и MGID — компании все же разного типа. Компании полного цикла «производитель — трафик — call-центр» и просто поставщики трафика (как например члены сообщества маркетологов Affhub при поддержке Everad) — не одно и тоже. Но если история получит продолжение, то разбираться европейские страны вряд ли будут.

Автор: Татьяна Грицык; AIN.UA