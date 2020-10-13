Аль-Хол. Украинки в тюрьме для детей и матерей на границе Сирии и Ирака

Представьте 70 тысяч человек на территории, равной площади крупного киевского торгового центра. Плотность населения — в 10 раз выше, чем в Киеве. Это Аль-Хол — лагерь для переселенцев на границе Сирии и Ирака. Глухое эхо террористической группировки «Исламское государство» на задворках сирийской пустыни. Под круглосуточной вооруженной охраной там содержатся десятки тысяч женщин и детей.

Лагерь, который рассчитан лишь на 11 тысяч человек, международные гуманитарные организации называют «одним из самых ужасных мест» на планете, пишет ZN.UA. Это палаточная тюрьма под открытым небом. Большинство из его 70 тысяч жителей — дети и бывшие (брошенные или овдовевшие) супруги боевиков самопровозглашенного, но побежденного «халифата». Однако есть и женщины, непричастные к группировке. В основном там содержатся граждане Сирии и Ирака — бастионов группировки.

По оценкам благотворительных организаций, в Аль-Холе более 12 тысяч иностранцев, почти девять тысяч из них — дети. Аналогичные цифры и в отчете американского Института ближневосточной политики. В частности, по разным данным, там живут от 35 до 100 граждан Украины.

Гуманитарные организации уже давно бьют тревогу. Говорят, что все проблемы Аль-Хола можно решить только расселением местного и репатриацией его иностранного населения. Но это достаточно сложная задача. Не многие правительства хотят возвращать людей, связанных с ИГИЛ. Репатриация — это дилемма и эмоциональная дискуссия.

В начале октября глава Меджлиса Рефат Чубаров призвал помочь вернуть в Украину около 100 женщин и детей из Аль-Хола. В пятницу на пресс-конференции матери и родственники украинок из Аль-Хола призывали спасти их дочерей и внуков. Журналист «Крым. Реалии» Тарас Ибрагимов, выступивший модератором, рассказал, что в лагере минимум 38 граждан Украины. 13 женщин и 25 детей, 12 из которых родились на территории Сирии. В другом лагере — Родж — содержатся четыре украинки и 13 их детей.

На информационный запрос ZN.UA МИД Украины ответил, что в лагерях Аль-Хол и Родж на северо-востоке Сирии среди беженцев действительно находятся женщины, чье гражданство дипломатами предварительно подтверждено. На Михайловской говорят, что проверка принадлежности к гражданству Украины детей затруднена в связи с полным или частичным отсутствием документов.

«Гражданами Украины в лагере Аль-Хол являются и женщины, и дети. Дети граждан Украины автоматически являются нашими гражданами», — пояснила юрист-международник Ольга Поединок в комментарии ZN.UA.

По словам юриста, установить факт рождения можно и без соответствующих документов, хотя и достаточно проблематично.

«Отсутствие украинских дипломатов в Сирии не означает, что Украина не должна оказывать им помощь. Украина должна искать другой способ осуществить безопасное возвращение своих граждан и гражданок в нашу страну», — добавила Поединок.

Часть 3 статьи 25 Конституции говорит, что Украина гарантирует заботу и защиту своим гражданам, находящимся за ее пределами.

«В этой статье не указано, при каких условиях Украина не может это гарантировать или не обеспечивать этого. Там не указано, что Украина гарантирует заботу и защиту только в случае, если ее дипломаты находятся в соответствующем государстве, если в иностранном государстве нет вооруженного конфликта и тому подобное. Законодательно все четко и понятно: Украина должна гарантировать заботу и защиту своим гражданам», — расставила точки над «і» О.Поединок.

«Красный Крест» охарактеризовал условия в лагере «апокалиптическими». Люди там живут в антисанитарии и суровых погодных условиях. Летом невыносимая жара. Зимой очень холодно. Это также чревато распространением болезней, особенно в условиях угрозы коронавируса, добравшегося и до Аль-Хола.

На пресс-конференции матери женщин, находящихся в лагере, чаще всего повторяли одну фразу: «Помогите!». Они рассказали, что любые попытки сбежать из халифата карались смертью. В Аль-Холе остались те, кто до сих пор верен идеологии ИГИЛ и продолжает обеспечивать соблюдение законов «халифата». В прошлом году украинский журналист Андрей Цаплиенко рассказывал, что жестокие наказания и казни до сих пор происходят в лагере. Там есть места, куда не заходит даже охрана. И если узнают, что соседи просятся обратно в свою страну, их могут признать «предательницами», которых боевики ИГИЛ никогда не щадили. BBC писала, что в качестве мести в Аль-Холе уже сожгли десятки палаток.

Чем дольше эти люди остаются в ужасных условиях без перспектив на будущее, тем сильнее вероятность их радикализации. Если все это оставить без внимания, Аль-Хол легко может стать инкубатором следующего поколения боевиков «Исламского государства», которое уже начинает возрождаться в Сирии и Ираке.

Модератор пресс-конференции в Киеве рассказал, что всего шесть украинок смогли самостоятельно уехать из лагеря. От Аль-Хола до ближайшей турецкой границы около 70 км, но почти нет дорог — разрушены войной. В объезд — 350 км. Однако добраться с детьми по пустыне самостоятельно практически невозможно. Контрабандисты за большие деньги помогают перебраться на территорию Турции. Но и это не безопасно. В Сирии десятый год продолжается гражданская война, жертвами которой, по разным оценкам, стали до полумиллиона человек.

В условиях отсутствия надлежащего медобслуживания для детей, есть угроза распространения инфекций и болезней, от которых дети не привиты. Контролируемая Украиной репатриация может минимизировать эти риски и спасти жизни.

Радикализация бывает разной и сразу после войны сложно понять, кто может исправиться и кого можно спасти от опасной идеологии. А это задача спецслужб и психологов.

«Халифат» был территорией размером чуть меньше половины Украины. Боевики ИГИЛ контролировали от восьми до десяти миллионов человек. Население жило с военной травмой под жестоким правлением группировки. Многие из десятков тысяч женщин и детей, перед тем как попасть в лагерь, были исполнителями или соучастниками преступлений. Боевики неоднократно привлекали их для казней иностранцев и снимали все это на видео, которое использовали в своей пропаганде. И почти все стали свидетелями. Правило халифата обязывает жителей старше 12 лет наблюдать за публичными казнями. Дети видели все, кроме детства.

По оценкам американской разведки, ИГИЛ продолжает использовать лагерь для вербовки. Власти США настаивают на репатриации странами своих граждан, уехавших в Сирию для вступления в ИГИЛ. Но лишь немногие правительства готовы пойти на такой непопулярный шаг, который может стоить рейтинга и потери власти на ближайших выборах.

США периодически объявляют о возвращении своих граждан, часть которых уже обвинены в различных преступлениях ИГИЛ. Граждане Саудовской Аравии, Марокко и России продолжают возвращаться домой. На родине их, как правило, ждет тюрьма.

Казахстан и Индонезия пытаются реабилитировать своих граждан, а после реинтегрировать их. Франция приняла нескольких сирот, чьи родители погибли, сражаясь в рядах группировки.

Норвежское правительство вернуло в страну женщину без документов. Также с ней приехали двое ее детей. Тамошний МИД заявил, что их репатриировали из-за болезни одного ребенка, который нуждался в медицинской помощи. Премьер Норвегии Эрна Сольберг в эфире NRK пояснила, что изначально хотели вернуть только детей, но не смогли забрать их у матери. Уголовный кодекс страны квалифицирует воспитание детей на территории подконтрольной «Исламскому государству» как участие в террористической организации. Впоследствии женщину осудили.

Нидерландская разведка предупреждает, что роль женщин в «Исламском государстве» не следует недооценивать: те, кто решил остаться в «халифате» до тех пор, пока не упадет последний их бастион — Багуз, могут быть самыми опасными.

«Эти женщины уже давно под влиянием джихадистской идеологии и насилия, и они создали международную джихадистскую сеть», — говорится в отчете за 2017 год. «Вполне вероятно, что многие из них сохранили свои убеждения и связи после возвращения в Нидерланды».

Премьер Нидерландов Марк Рютте в 2015 году заявил, что предпочел бы, чтобы его соотечественники из ИГИЛ «умерли в пустыне», чем вернулись в страну. «Эти люди совершили ужасные, возможно, худшие преступления, которые может совершить человек», — сказал Рютте.

Великобритания вообще не планирует возвращать бывших боевиков и их семьи. Правительство лишило гражданства Шамиму Бегум — девушку, которая в 15-летнем возрасте сбежала из Лондона в Сирию и вышла замуж за боевика ИГИЛ — подданного Нидерландов. Но Апелляционный суд разрешил ей выехать из другого лагеря на севере Сирии — Родж, чтобы оспорить решение о лишении ее британского паспорта. Министерство внутренних дел должно обжаловать это решение в Верховном суде в ноябре. Бегум так и не вернулась в Британию.

Некоторые государства готовы возвращать только детей, но не взрослых.

«Это очень сомнительная практика», — считает Ольга Поединок. «Эти государства в семейных делах подвержены огосударствлению детей, лишь бы дети оставались на их территории».

Юрист сомневается, что если Украина пойдет таким же путем, с этими детьми в нашей стране будет все хорошо.

«Стоит избегать разрыва семейных связей. Конвенция о правах ребенка говорит, что в любой ситуации государства должны действовать так, чтобы обеспечить интересы ребенка наилучшим образом. Мне кажется, что надо посмотреть на эту проблему с такой точки зрения», — сказала она.

У детей украинок из Аль-Хола, рожденных в браке с иностранцами, двойное гражданство. Дети-бипатриды не теряют автоматически украинское гражданство. Ольга Поединок напоминает, что Украина не признает правовые последствия множественного гражданства. То есть, если у украинца есть другой паспорт, в правовых отношениях с Украиной такой человек рассматривается исключительно как наш гражданин.

Причиной утраты украинского гражданства может стать факт добровольного получения иностранного паспорта совершеннолетним гражданином Украины. Но пока нет конкретного указа президента, человек остается гражданином Украины, пояснила юрист.

ИГИЛ умело использовало пропаганду, вводя тысячи людей в заблуждение, призывая их приехать в «халифат». Украинки из Аль-Хола рассказывают, что уехали в Сирию «по глупости». Их аудиосообщения включали на пятничной пресс-конференции. Женщины просят помочь им и детям вернуться в Украину. Для этого Киев мог бы подключить своих западных партнеров, которые поддерживают курдских военных, контролирующих лагерь и территорию вокруг него. А пока что МИД Украины прорабатывает то, что на Михайловской в ответе на запрос ZN.UA назвали «модальностью безопасной репатриации украинцев» из Сирии.

Автор: Александр Хребет; ZN.UA