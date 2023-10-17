Фінансування тероризму в епоху цифрових технологій: ХАМАС і криптовалюта

Після нещодавнього нападу на Ізраїль терористичного угруповання ХАМАС, що базується в секторі Газа, експерти з криптовалют знову зосередилися на використанні криптовалюти для фінансування тероризму. Хоча використання цифрових валют для фінансування терористичної діяльності залишається відносно низьким порівняно з традиційною фіатною валютою, важливо розуміти, як терористичні організації, такі як ХАМАС, використовують технології блокчейну для збору та переміщення коштів.

Прийняття криптовалюти ХАМАСом

Принаймні з початку 2019 року ХАМАС, зокрема його військовий підрозділ, “Бригади Аль-Кассама”, активно вивчав використання криптовалют як альтернативного методу збору коштів. Група спочатку обережно оцінила ситуацію, збираючи пожертви в біткойнах на своєму каналі Telegram, а потім перейшла до прямого збору коштів на своєму веб-сайті. Ця зміна стратегії, ймовірно, була викликана попередніми зусиллями з боротьби з фінансуванням тероризму, спрямованими на традиційні фінансові канали ХАМАС.

У січні 2019 року “Бригади Аль-Кассама” запустила кампанію зі збору коштів, закликаючи своїх прихильників вносити кошти через адреси біткойн, які контролює група. Незважаючи на відносно невелику кількість пожертвувань, отриманих протягом перших місяців, інтерес Хамасу до криптовалюти як інструменту збору коштів зберігався. Група продовжувала збирати пожертви через криптовалютні канали, хоча й з обмеженим успіхом, до літа 2021 року.

Сплеск криптопожертвувань під час конфлікту

Спалах конфлікту між Ізраїлем і ХАМАС у травні 2021 року став поворотним пунктом для зусиль групи зі збору коштів на криптовалюту. У міру ескалації напруженості ХАМАС став свідком значного сплеску пожертвувань, отримавши біткойни на суму понад 73 000 доларів США всього за кілька днів. До липня 2021 року гаманці AQB накопичили понад 7,3 мільйона доларів у різних криптовалютах, включаючи Bitcoin, Tether, Ether, Tron і Dogecoin.

Раптовий приплив коштів викликав занепокоєння серед урядів і правоохоронних органів, що призвело до скоординованих зусиль з виявлення та вилучення крипто-гаманців, пов’язаних з ХАМАС. Ізраїль, зокрема, вжив рішучих дій, заморозивши активи, що зберігаються у 84 криптогаманцях, контрольованих групою. Ці накази про заморожування продемонстрували здатність влади відстежувати та припиняти фінансування тероризму в блокчейні, підкреслюючи прозорість криптоактивів як перевагу та вразливість для терористичних організацій.

Зриви та перерви у зборі криптофандрайзингу

Заморожування криптогаманців ХАМАСу та подальше вилучення коштів мали відчутний вплив на діяльність угруповання зі збору коштів. У квітні 2023 року Хамас оголосив про призупинення своїх зусиль зі збору коштів на криптовалюту, визнаючи ризики, пов’язані з відстеженням коштів у блокчейні. Це рішення збіглося з аналогічними діями проти Палестинського ісламського джихаду, іншої визнаної терористичною організацією, яка також зазнала зниження криптовалютних транзакцій.

Перерва у зборі криптовалютних коштів ХАМАС не гарантує остаточного припинення такої діяльності. Оскільки конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС продовжує розгортатися, існує ймовірність того, що група разом з іншими регіональними бойовими організаціями може відновити використання криптовалют як механізму збору коштів. Успіх, якого вони досягли раніше у зборі пожертвувань криптовалюти під час конфліктів, може спонукати їх до пошуку альтернативних джерел фінансування.

Ризики та виклики у боротьбі з фінансуванням тероризму через криптовалюту

Використання криптовалюти терористичними організаціями створює унікальні проблеми як для команд з контролю за дотриманням законодавства в приватному секторі, так і для правоохоронних органів. Уявна анонімність і децентралізація криптовалют ускладнюють відстеження та моніторинг потоків коштів, створюючи можливості для незаконної фінансової діяльності. Проте вкрай важливо визнати, що публічний характер блокчейну також дозволяє виявляти та припиняти фінансування тероризму.

Групи комплаєнсу на криптобіржах відіграють важливу роль у зниженні ризику обробки коштів, пов’язаних із визначеними терористичними групами. Вони повинні бути пильними, перевіряючи криптогаманці та транзакції, використовуючи аналітичні рішення блокчейну, щоб виявити будь-яку потенційну причетність до фінансування тероризму. Застосовуючи жорсткі заходи відповідності, біржі можуть зробити внесок у загальну боротьбу з фінансуванням тероризму через криптовалюти.

З іншого боку, правоохоронним органам потрібні слідчі рішення та можливості, які дозволять їм ідентифікувати та відстежувати гаманці, пов’язані з відомими терористичними організаціями. Використовуючи блокчейн-аналітику та співпрацюючи з приватним сектором, органи влади можуть ефективно відстежувати потоки коштів, заморожувати незаконні активи та повертати кошти, пов’язані з терористичною діяльністю.

Реакція уряду та приватного сектору

Міжнародна спільнота, включно з урядами та приватним сектором, визнали необхідність усунути ризики, пов’язані з фінансуванням тероризму через криптовалюти. Зусилля, спрямовані на боротьбу з цією проблемою, включають посилення правил, посилений моніторинг криптовалютних бірж, співпрацю між правоохоронними органами та аналітичними компаніями блокчейнів, а також кампанії з підвищення обізнаності населення щодо ризиків підтримки тероризму за допомогою цифрових валют.

Такі країни, як Ізраїль, вжили профілактичних заходів, щоб перешкодити діяльності Хамасу та інших визнаних терористичними організаціями збору коштів на криптовалюту. Накази про заморожування та арешт криптоактивів демонструють прагнення використовувати прозорість блокчейну для ефективної боротьби з фінансуванням тероризму. Однак постійна пильність і співпраця між державним і приватним секторами є важливими, щоб випереджати нові тактики, які застосовують терористичні групи.

Висновок

Використання криптовалюти терористичними організаціями, такими як ХАМАС, створює складні проблеми для урядів, правоохоронних органів і приватного сектору. Незважаючи на те, що масштаб збору коштів на криптовалюту порівняно з традиційною фіатною валютою залишається відносно низьким, потенційні ризики, пов’язані з фінансуванням тероризму за допомогою криптовалют, не можна ігнорувати. Прозорість блокчейну пропонує можливості для виявлення та зриву, дозволяючи органам влади заморожувати та конфіскувати незаконні кошти.

Оскільки конфлікт між Ізраїлем і ХАМАС триває, надзвичайно важливо залишатися пильним і адаптуватися в боротьбі з фінансуванням тероризму в епоху цифрових технологій. Посилюючи заходи відповідності, покращуючи можливості для розслідування та сприяючи співпраці між зацікавленими сторонами, ми можемо зменшити ризики, пов’язані з використанням криптовалют терористичними організаціями. Кінцевою метою є забезпечення цілісності фінансової системи та запобігання фінансуванню терористичних актів через цифрові канали.

Автор: Павло Кривенко

Джерело: Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння